دبي، الإمارات العربية المتحدة - أكدت وكالة التصنيف "AM Best" تصنيف القوة المالية -A (ممتاز) والتصنيف الإئتماني طويل الأجل "a-" (ممتاز) لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (ش م ع)، وهي إحدى شركات التأمين الرائدة في السوق الإماراتية. ويأتي هذا مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وقد أشارت الوكالة في بيانها أن "هذا التصنيف يعكس قوة الميزانية العمومية للشركة والتي تقيّمها الوكالة بأنها قوية جداً، بالإضافة الى الأداء التشغيلي القوي وملف الأعمال المحدود وإدارة المخاطر المؤسسية الملائمة.

من جانبه، علّق السيد شربل يزبك، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة دبي الوطنية للتأمين، على إعادة التأكيد قائلاً: "تعكس هذه الخطوة التزامنا المتواصل بتحقيق الاستدامة المالية والاكتتاب المنضبط والنمو الإستراجي والمدروس. وبينما نتعامل مع ظروف السوق المتغيرة، فإننا نحرص على تعزيز كفاءة عملياتنا وتوسيع قنوات التوزيع لدينا والسعي لبناء شراكات استراتيجية، بما يضمن تحقيق قيمة طويلة المدى.

عن دبي الوطنية للتأمين

منذ انطلاقها عام 1991، رسخت شركة دبي الوطنية للتأمين (DNI) مكانتها كإحدى أعمدة قطاع التأمين في دولة الإمارات. ومع افتتاح فرعها الجديد في أبو ظبي، تواصل الشركة توسيع آفاقها باعتبارها شركة متعددة الخطوط، تقدم حلولاً شاملة تغطي السيارات، والتأمين الصحي، والسفر، والمنازل، فضلاً عن منتجات متخصصة للشركات مثل التأمين الصحي الجماعي، وتأمين الحياة الجماعي، والتأمين الهندسي، والبحري، وتأمين الممتلكات، والمسؤولية. ويقود فريقها من الخبراء مسيرة التميز من خلال سياسات مبتكرة وأسعار منافسة، مدعومة بخدمات مطالبات سلسة تعزز العلاقة الوطيدة مع العملاء.

وتضع دبي الوطنية للتأمين عملاءها في صميم استراتيجيتها، مرتكزة على الابتكار، والاستقرار المالي، وإيجاد القيمة المستدامة، عبر تصميم حلول مخصصة تستجيب بدقة لمتطلبات الحماية المتنوعة.

كما توسع الشركة قنوات توزيعها وتبرم شراكات استراتيجية طموحة لدعم نمو أعمالها وتعزيز حضورها في السوق.

الهاتف: 600 5 80000

الموقع الإلكتروني:www.dni.ae

-انتهى-

#بياناتشركات