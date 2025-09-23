تشارك Alstom، الشركة العالمية الرائدة في مجال التنقل الذكي والمستدام، أحدث ابتكاراتها في المجالين الرقمي وقطاع السكك الحديدية ضمن فعاليات "المعرض والمؤتمر العالمي للبنية التحتية لقطاع النقل بالسكك الحديدية ٢٠٢٥"، الذي ينعقد هذا العام تحت شعار "مستقبل النقل والاتصال العالمي" في الفترة من ٣٠ سبتمبر حتى ٢ أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC).

دعوة لاكتشاف ابتكارات Alstom: تجارب تفاعلية في مجال السكك الحديدية المستدامة

سيتعرّف الزوار في رحلة تفاعلية استثنائية على كيفية مساهمة أنظمة السكك الحديدية المستدامة من Alstom في تطوير مشهد النقل العالمي. وذلك عبر سلسلة من العروض التفاعلية أبرزها:

رحلة بالواقع الافتراضي داخل قطارات من طراز Avelia Stream .

. جولة تفاعلية داخل "الكون الافتراضي لـ Alstom "، وهي بيئة رقمية متكاملة لمدينة تبلغ مساحتها 4 كم مربع.

"، وهي بيئة رقمية متكاملة لمدينة تبلغ مساحتها 4 كم مربع. تحديات مبتكرة في مجال الأمن السيبراني، مصممة لإبراز النهج الشامل الذي تتبناه Alstom في حماية أنظمتها.

في حماية أنظمتها. نماذج عملية متقدمة لمنصات الصيانة التنبؤية وتقنيات الإشارات الذكية.

فعاليات للتعريف بقطار Citadis LRT ، المشهود له عالمياً بمستوياته غير المسبوقة في السلامة والكفاءة في مجال الطاقة والذي يتواجد في أكثر من ١٤٠ دولة.

آراء الخبراء ورؤى استراتيجية عن تطور قطاع النقل

يُشارك قادة Alstom في جلسات حوارية متخصصة يوم ١ أكتوبر، حيث يقدّمان رؤىً عميقة حول مستقبل النقل المستدام ضمن المدن وأحدث الابتكارات العالمية في القطاع، وذلك من خلال المحاور التالية:

يتحدث هنري بوپار لاڤارج ، الرئيس التنفيذي لشركة Alstom ، في جلسة حوارية تحت عنوان: "آفاق جديدة للقطارات فائقة السرعة: توسيع الشبكات، وتطوير التقنيات، وربط المناطق" في الساعة ٤٠ : ١٠صباحاً.

، الرئيس التنفيذي لشركة ، في جلسة حوارية تحت عنوان: "آفاق جديدة للقطارات فائقة السرعة: توسيع الشبكات، وتطوير التقنيات، وربط المناطق" في الساعة ٤٠ ١٠صباحاً. ويشارك مارتن ڤوجور، رئيس منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى Alstom ، في جلسة نقاشية بعنوان: "قيمة الوقت وضبط الميزانية: استراتيجيات التعاون بين الشركاء المعنيين لضمان نجاح مشاريع القطارات فائقة السرعة" في الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر.

مساهمة Alstom في تطوير السكك الحديدية في منطقة الخليج

تشهد منطقة الخليج طفرة تنموية غير مسبوقة تقودها رؤى طموحة تترجم على أرض الواقع بوتيرة استثنائية، فلم يعد النقل مجرد خدمة أساسية، بل أصبح ركيزة استراتيجية في عملية التحول الاقتصادي الشامل.

من الرياض إلى الدوحة، لم تعد شبكات القطارات الحديثة مجرد منشآت بنية تحتية، بل تحولت إلى أيقونات حية للنهضة والتقدم. وفي قلب هذه التحولات، تبرز Alstom كشريك استراتيجي فاعل في صياغة مستقبل النقل في المنطقة.

وتُجسِّدُ مشاريع Alstom الرائدة في مختلف أنحاء المنطقة مدى التزامها الراسخ بتطوير القطاع، ومن أبرزها:

مشروع مترو دبي - Route ٢ ٠ ٢ ٠ : بأسطوله الذي يضم ٥٠ قطاراً من طراز Metropolis القائم على التشغيل الآلي، وبنظامه المتكامل، حيث نجحت في قطع أكثر من ١٥ مليون كيلومتر وباتت تخدم نحو مليون مسافر يومياً.

: بأسطوله الذي يضم ٥٠ قطاراً من طراز القائم على التشغيل الآلي، وبنظامه المتكامل، حيث نجحت في قطع أكثر من ١٥ مليون كيلومتر وباتت تخدم نحو مليون مسافر يومياً. ترام دبي: النظام الأول في منطقة الخليج الخالي من الأسلاك الهوائية بنسبة ١٠٠% ( APS )، والمزود بأبواب الأمان في المحطات و٢٤ كيلومتراً من أنظمة الإشارات من Alstom ، حيث ينقل حوالي ٢٥,٠٠٠ راكب يومياً وسجل انخفاضاً بمقدار الثلث في الأعطال المؤثرة على الخدمة منذ عام ٢٠٢٠.

النظام الأول في منطقة الخليج الخالي من الأسلاك الهوائية بنسبة ١٠٠% ( )، والمزود بأبواب الأمان في المحطات و٢٤ كيلومتراً من أنظمة الإشارات من ، حيث ينقل حوالي ٢٥,٠٠٠ راكب يومياً وسجل انخفاضاً بمقدار الثلث في الأعطال المؤثرة على الخدمة منذ عام ٢٠٢٠. ترام لوسيل في قطر: أكبر نظام ترام في منطقة الخليج، بطول ٣٤ كيلومتراً، ويعمل بـ ٢٨ قطاراً من طراز Citadis X05 من Alstom ، حيث سجل النظام حوالي ٢٣,٠٠٠ مسافر يومياً خلال فعاليات كأس العالم ٢٠٢٢.

أكبر نظام ترام في منطقة الخليج، بطول ٣٤ كيلومتراً، ويعمل بـ ٢٨ قطاراً من طراز من ، حيث سجل النظام حوالي ٢٣,٠٠٠ مسافر يومياً خلال فعاليات كأس العالم ٢٠٢٢. مشاريع مترو الرياض ، والنقل الآلي لمطار جدة، وترام العلا : مشاريع رائدة تعزز التشغيل الآلي الاعتمادية والتنقل الحضري المستدام.

، : مشاريع رائدة تعزز التشغيل الآلي الاعتمادية والتنقل الحضري المستدام. الريادة في مجال إزالة الكربون: تسلط مساهمات Alstom في أبحاث مؤتمر COP 28 الضوء على أن توسيع شبكات السكك الحديدية بواقع ١٩٢,٠٠٠ كيلومتر يمكن أن يمنع انبعاث ١,٨ جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام ٢٠٥٠. ومن الجدير بالذكر أن النقل بالسكك الحديدية يمثل ٨% من نقل الركاب و٧% من نقل البضائع، بينما يستهلك فقط ٢% من طاقة قطاع النقل.

تُعد Alstom محركاً أساسياً في صياغة مشهد النقل المستدام والفعّال في منطقة الخليج، حيث تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتتصدر مشهد الحفاظ على البيئة على حد سواء.

ALSTOM™ وAvelia Stream™ وAvelia™ وCitadis™ هي علامات تجارية مسجلة لمجموعة Alstom.

نبذة عن Alstom

تلتزمُ Alstom بالإسهامِ في صياغةِ مستقبلٍ يخفض اتبعاثات الكربونِ عبرَ تطويرِ وتشجيعِ حلولِ نقلٍ مبتكرةٍ ومستدامةٍ يجدُ الناسُ متعةً في استخدامِها. بدءًا منِ القطاراتِ فائقةِ السرعةِ، والمترو، والقطاراتِ الأحاديةِ، والترام، ووصولاً إلى الأنظمةِ المتكاملة والخدمات والبنى التحتية وأنظمةِ الإشارة والتنقلِ الرقميِّ، تقدمُ Alstom لعملائِها متنوعي الاحتياجاتِ أوسعَ مجموعة حلولٍ في القطاعِ.

عبر تواجدها في ٣٦ دولةٍ وامتلاكها قاعدة خبرات مؤهلة تضمُ أكثرَ من ٨٦٠٠٠ موظفٍ من ١٨٤ جنسية، تركزُ الشركةُ جهودَها في التصميمِ والابتكارِ وإدارةِ المشاريعَ على المواقعِ التي تشهدُ الحاجةَ الأكبرَ إلى حلولِ النقلِ. وتُدرجُ Alstom في بورصةِ فرنسا، حيثُ حققتْ إيراداتٍ بقيمةِ ١٨.٥ مليارِ يورو للعامِ الماليِّ المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٥.

للمزيد منَ المعلوماتِ، يرجى زيارة الموقعِ الإلكترونيِّ: www.alstom.com

#بياناتشركات

- انتهى -