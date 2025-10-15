الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة إيميرجن، الرائدة عالمياً في تطوير طرق العمل والتحوّل الرقمي للمؤسسات، عن توسّعها الرسمي في المملكة العربية السعودية وإطلاق منصّة إدارة المنتجات "براكسِس"، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي "ستيلا AI” في السوق السعودي.

وتُعد "براكسِس" المنصّة الوحيدة من نوعها التي تمكّن فرق العمل من إدارة دورة حياة المنتج بالكامل ضمن مساحة عمل ذكية تجمع بين التوجيه الاحترافي، وأدوات إدارة المنتجات، والتعلّم الفوري عند الحاجة. ويأتي هذا التوسّع في إطار التزام "إيميرجن" بدعم مسيرة التحوّل الرقمي السريع للمملكة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وتساهم منصة "براكسِس" بدعم فرق الإنتاج للعمل بمزيد من الوضوح والكفاءة مما يسهم في تحقيق أثر وقيمة ملموسة، عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمد على الخبرة العملية مع التعلّم المستمر أثناء العمل، في بيئة موحدة لإدارة المنتجات. في حين تعمل "ستيلا AI" على تحليل البيانات وتقديم توصيات دقيقة، وتخصيص تجارب التعلّم، وتوجيه سير العمل خطوة بخطوة، ضمن نفس المنظومة التي تُدار فيها الاستراتيجية والبحث والتنفيذ والقياس، مما يؤدي إلى اتباع أسلوب أكثر ذكاءً وترابطاً لطرح منتجات ناجحة في السوق.

وفي هذا الصدد، قال أليكس أداموبولوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيميرجن: "تم تصميم منصّتي براكسِس و"ستيلا AI" لدعم المؤسسات التي تقود الابتكار المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وخاصة في الأسواق الديناميكية مثل السعودية. نهدف إلى مساعدة القطاعين العام والخاص على ترجمة رؤية السعودية 2030 إلى نتائج عملية ملموسة، من خلال بناء قدرات قوية في إدارة المنتجات على نطاق واسع". وأكد أليكس أن "إيميرجن" أثبتت فاعلية منهجها لدى كبريات الشركات العالمية، وأنها تستعد لتطبيق نفس الأثر الإيجابي في المملكة.

ويستند الذكاء الاصطناعي في منصة "ستيلا AI" إلى أكثر من 16 عاماً من الخبرة العملية لدى "إيميرجن"، حيث تضم بيانات من أكثر من 500 مؤسسة عالمية. كما تستفيد من قاعدة معرفية تضم 50 ألف محترف مُدرَّب، ومساهمات من أكثر من 100 خبير عالمي، إضافةً إلى نظام العمل الخاص بالشركة "القيمة – التدفق – الجودة". وعلى هذا الأساس، تقدّم "ستيلا AI" دعماً مخصصاً على مستوى الممارسين، يتطوّر باستمرار مع كل منتج وفريق.

وأكدت "إيميرجن" التزامها طويل الأمد بالسوق السعودي من خلال افتتاح مقرها الإقليمي في الرياض، وهو ما سيساهم في تعزيز التعاون مع الشركاء والعملاء في المملكة ومنطقة الخليج العربي. كما تخطط الشركة لتأسيس فريق محلي يجمع خبراء الذكاء الاصطناعي الدوليين مع الكفاءات السعودية لتقديم حلول متميزة ومتكاملة.

ومن جهته، قال المهندس بدر بورشيد، رئيس معهد إدارة المشاريع (PMI)فرع المملكة العربية السعودية :"تمثل براكسِس من إيميرجن نموذجاً للابتكار العالمي الذي تحتاجه المملكة في مسيرتها نحو اقتصاد يقوده المنتج. حيث تقدم براكسِس أسلوب عمل يُمكّن القادة والفرق من تحقيق نتائج ملموسة بسرعة ووضوح. ويعد الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار في تنمية القدرات، وتعزيز جودة المنتجات، ودعم التنافسية الوطنية."

وقالت الدكتورة مارغريت شرامبوك، عضو مجلس إدارة أرامكو ديجيتال ووزيرة الاقتصاد والشؤون الرقمية السابقة في النمسا :"لا تقتصر رؤية السعودية 2030 على بناء القطاعات المتنوعة، بل تشمل تطوير المهارات التي تجعل تلك القطاعات مزدهرة. وتعد المنظمات التي تقودها المنتجات هي محور هذا التحوّل، وتمثل منصة براكسِس النوع الأمثل من الحلول التي تساعد الفرق والقادة على تحقيق القيمة بسرعة وفعالية وعلى نطاق واسع."

نبذة عن إيميرجن

تُعد إيميرجن (Emergn) شركة عالمية رائدة في مجال المنتجات والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركّز على تحسين طريقة عمل الأفراد والمؤسسات. تتعاون الشركة مع أبرز المؤسسات العالمية، بما في ذلك شركات Fortune 500 وFTSE 100 وGlobal 2000، لمساعدتها على الانتقال من نهج المشاريع إلى نهج المنتجات في تطوير خدماتها ومنتجاتها. يرتكز نهجها على فلسفة "القيمة – التدفق – الجودة (VFQ)"، التي تشكّل الأساس لمنصّة "براكسِس" وتوجّه أعمال الشركة في الاستشارات، والتقنية، وتطوير القدرات منذ نحو عقدين من الزمان.

يقع المقر الرئيسي للشركة في بوسطن (الولايات المتحدة)، بينما يقع المقر الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في لندن.

-انتهى-

#بياناتشركات