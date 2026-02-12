دبي، الإمارات العربية المتّحدة: أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي AGMC، الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لمجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية مواصلة شراكته مع "المجلس" في مطار دبي الدولي، في خطوة تعزز علاقة ممتدة على مدار تسعة أعوام، وتواصل ترسيخ معايير جديدة لخدمات النقل الأرضي الفاخرة في المطار.

في إطار الاتفاقية المجددة، سيوفر AGMC أسطولاً يضم سيارات من طرازي BMW الفئة السابعة وBMW XM، لتقديم خدمات تنقّل فاخرة وسلسة لضيوف "المجلس"، من صالة المجلس مباشرة إلى رحلات المغادرة في مطار دبي الدولي. وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتقديم خدمات عالمية المستوى تجمع بين الراحة، والخصوصية، وأعلى معايير التميّز للعملاء من كبار الشخصيات والمسافرين من الفئات المتميزة.

يُعد "المجلس" مرجعاً في تقديم تجربة متكاملة من الخدمات الشخصية في المطار، حيث يوفّر إجراءات تسجيل سفر خاصة، ومراقبة للجوازات، وإجراءات تدقيق أمنية سلسة، إلى جانب خدمات ضيافة مصمّمة بعناية ضمن بيئة حصرية مستقلة صُمّمت لتمنح الضيوف أقصى درجات الخصوصية والراحة. وقد جرى تطوير هذه التجربة لتلبية تطلعات كبار الشخصيات، والمسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، والمسافرين من الفئات المتميزة، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة والانسيابية في السفر عبر دبي.

في إطار هذه الشراكة المستمرة، يضطلع أسطول BMW الفئة السابعة وBMW XM التابع لـAGMC بدور محوري في تعزيز هذه التجربة بحيث يجمع بين التصميم الراقي، والتقنيات المتقدمة، وأعلى مستويات الراحة، ليضمن للضيوف رحلة سلسة وراقية من الصالة وصولاً إلى الطائرة.

وصرّح الدكتور حامد حقباروار، المدير الإداري للمركز الميكانيكي للخليج العربي: "تقوم شراكتنا مع "المجلس" على قيم مشتركة من التميز والثقة والاهتمام بأدق التفاصيل. واستمرار هذه الشراكة للعام التاسع يعكس التزامنا المشترك بتقديم تجربة استثنائية للركاب الذين يتطلعون إلى أعلى مستويات الخدمة. وتوفر BMW الفئة السابعة وBMW XM مزيجاً فريداً من الراحة، والأناقة، والابتكار، مما يجعلهما الخيار المثالي واللائق بالخدمة الفاخرة التي يقدّمها "المجلس".

ومن جانبه، علّق ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات بمطارات دبي قائلاً: "يُشكّل "المجلس" جزءاً أساسياً من عروض مطار دبي الدولي الفاخرة، ويهدف إلى تقديم تجربة سلسة وشخصية لكل ضيف، حيث تجسد معايير ’المجلس‘ تطلعات الضيوف عند زيارتهم لدبي عبر مطار دبي الدولي، والمتمثلة في الخدمة المتميزة وأرقى مستويات الضيافة والاهتمام بأدق التفاصيل، لذلك فإن شراكتنا المتواصلة مع المركز الميكانيكي للخليج العربي تدعم هذا الرؤية، بما يضمن توفير خدمات نقل أرضي عالمية المستوى تكمل معايير الخدمة والضيافة التي يقدّمها "المجلس".

ويعكس تجديد هذه الشراكة الدور المتواصل لـ"المركز الميكانيكي للخليج العربي" في دعم المؤسسات الرائدة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتّحدة، ويعزز في الوقت نفسه مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للسفر الفاخر والخدمات الراقية والابتكار.

نبذة عن AGMC: الوكيل والمورد الحصري لمجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية

قدم AGMC لمدة تزيد على 47 سنة، منتجات وخدمات متميزة لعملائه في مجال السيارات باعتباره الوكيل والمورد الحصري لسيارات مجموعة BMW وعلامة Motorrad في 6 مواقع دبي والشارقة والإمارات الشمالية. تمّ تأسيس AGMC عام 1976، وأصبح الآن واحداً من أهم الأسواق لمجموعة BMW الشرق الأوسط.

يلتزم AGMC تجاه المجتمعات التي يقدم فيها خدماته، ويتجلى ذلك من خلال دعم الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تعزيز إمكانات المنطقة بما في ذلك توقيع شراكة حصرية مع دبي أوتودروم لتقديم تجارب قيادة BMW لا مثيل لها على الحلبة في الإمارات العربية المتحدة فضلاً على شراكته مع مؤسّسات محلية من ضمن التزامه بنموّ الأمّة.

وبالإضافة إلى التزامه تجاه المجتمع المحلي، عمل AGMC على تنفيذ سلسلة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الشراكات مع برامج السلامة على الطرق للشباب، وعلاقته طويلة الأمد مع شرطة دبي، والتي يتمّ من خلالها استخدام مزايا BMW ConnectedDrive المبتكرة، والتي تهدف إلى تحسين السلامة على الطرق للأجيال القادمة وتطوير حلول التنقل في جميع أنحاء الإمارات.

