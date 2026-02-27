دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت انفوبيب، المنصة العالمية الرائدة في مجال الاتصالات السحابية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تحتفي هذا العام بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، عن إطلاق منصة AgentOS، الحل الذكي المتكامل لإدارة التواصل مع العملاء. وتمثل هذه المنصة امتداداً طبيعياً لحلول وكلاء الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الشركة مؤخراً، والتي تشكل الأساس الذكي للتواصل الذاتي مع العملاء. وتعد AgentOS نقطة تحول في مسيرة انفوبيب، إذ تنتقل بها من تقديم خدمات الاتصالات التقليدية إلى منصة ذكية قادرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي، مما يمكّن الشركات من التحول من الحملات التقليدية إلى تفاعلات شخصية قائمة على تحقيق الأهداف.

تتيح المنصة الجديدة للشركات التواصل مع العملاء بشكل تلقائي، وتخصيص الرسائل والمحتوى بما يتناسب مع كل عميل، وتقديم خدمة عالية الجودة عبر العديد من القنوات مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وواتساب والمكالمات الصوتية وغيرها. إلا أن الاستفادة من هذه المزايا تتطلب من الشركات تجاوز المشكلات التنظيمية وتوحيد بيانات العملاء، إذ أن نجاح الذكاء الاصطناعي يعتمد على توفر معلومات دقيقة ومتكاملة عن العملاء وتوفر رؤية موحدة لجميع نقاط التواصل. وهنا تبرز أهمية AgentOS، حيث تساعد الشركات على تنظيم بياناتها وتفعيل الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال وعلى نطاق واسع.

تجمع AgentOS بين تقنيات إدارة بيانات العملاء من انفوبيب وأدوات تنسيق التواصل اللحظي، لتوفير تفاعل مباشر وسلس عبر جميع القنوات. وتوحد المنصة بين التسويق والمبيعات والدعم الفني ضمن منظومة واحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يربط جميع نقاط التواصل مع العميل في رحلة متكاملة وسهلة. وهذا يساهم في تقليل الاعتماد على الأدوات المنفصلة، وتسريع تنفيذ العمليات وتحسين معدلات رضا العملاء وزيادة قيمتهم على المدى الطويل.

وتكمن ميزة انفوبيب الأساسية في الجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرات البشرية، إذ يدير الذكاء الاصطناعي العمليات الروتينية بكفاءة، بينما يتدخل الخبراء لمعالجة الحالات المعقدة وتدريب الأنظمة وتحسين أدائها باستمرار. وتتصدر شركات التجزئة والتجارة الإلكترونية مشهد تبني هذه الحلول لتقديم تجارب مخصصة للعملاء، بينما تتجه قطاعات الرعاية الصحية والمالية إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي بسرعة لتحسين جودة الخدمات مع التركيز على الثقة والأمان والامتثال التنظيمي.

علاوة على ذلك، توفر AgentOS أدوات سهلة الاستخدام وواجهات برمجة مرنة تتيح للشركات نشر المنصة بسرعة وربطها بأنظمتها أو استخدامها بشكل مستقل. ويمكن للعلامات التجارية البدء بتطبيق المنصة في مجال واحد، ثم توسيع استخدامها تدريجياً حسب الحاجة. وتضمن معايير الأمان والامتثال المدمجة أن يكون كل تفاعل موثوقاً، مما يمنح المؤسسات الثقة في أتمتة عملياتها دون فقدان السيطرة. كما تدعم التحليلات الذكية والأتمتة التفاعل المخصص وتعزز الكفاءة التشغيلية.

وبهذه المناسبة، قال كريشو جماك، رئيس الابتكار في انفوبيب: "تعد AgentOS منصة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات وقنوات التواصل ونوايا العملاء لاتخاذ القرار المناسب في كل تفاعل. وتستفيد المنصة من بنيتنا التحتية المتطورة لتمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من العمل عبر مختلف القنوات مثل الرسائل النصية وخدمات الاتصالات التفاعلية (RCS) والبريد الإلكتروني وواتساب والمكالمات الصوتية وغيرها، مع إمكانية تعديل الرسائل والقنوات والتوقيت بشكل لحظي حسب سياق العميل. ومع أكثر من 15 قناة مدمجة، تتمتع انفوبيب بموقع فريد لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع".

وقد دمجت انفوبيب خوادم بروتوكول سياق النماذج (MCP) ضمن منصتها، مما يمنح وكلاء الذكاء الاصطناعي قدرات تواصل فائقة، ويتيح لهم التفاعل مع الأنظمة الخارجية عبر لغة موحدة، مثل حجز الرحلات أو تفعيل التحقق الثنائي وغيرها من الخدمات. وبغض النظر عن نوع الوكيل المستخدم، يمكن للعلامة التجارية الاستفادة من منصة انفوبيب العالمية لإنجاز مهام العملاء بشكل متكامل وذكي.

ستكون منصة AgentOS متاحة مباشرة من انفوبيب اعتباراً من الأول من أبريل.

للمزيد حول وكلاء الذكاء الاصطناعي: https://www.infobip.com/ai-agents

