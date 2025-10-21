الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "اتحاد سلام"، الرائدة في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "AFR-IX Telecom"، المُتخصصة في مجال تشغيل البنى التحتية للاتصالات وتطوير وإدارة نظام الكابل البحري "ميدوسا"، (Medusa Submarine Cable System). ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز نظام الاتصالات والربط الرقمي العابر للقارات والذي يمتد بين أوروبا وشمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا. وموجب اتفاقية الشراكة بين الجانبين، أصبحت "اتحاد سلام" هي مركز الربط والمحطة الرئيسية لإنزال نظام كابل "ميدوسا" في المملكة العربية السعودية عبر مدينة العقبة في الأردن، مما يعزّز دور المملكة العربية السعودية كبوابة رقمية محورية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا.

ويمثل هذا التعاون نقلة نوعية بارزة في قطاع الربط الدولي، حيث يوفّر مسارات اتصال مرنة وعالية النطاق الترددي وذات زمن وصول منخفض تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى شبه الجزيرة العربية، مما يعزز فرص نمو وازدهار مراكز البيانات الضخمة فائقة القدرة، ومزوّدي الخدمات السحابية، ومشغّلي الشبكات الرقمية عبر المنطقة.

وبموجب هذه الشراكة، تتولى "اتحاد سلام" تقديم خدمات الربط الأرضي (Backhaul) وتبادل السعات لتكامل ودمج شبكة "ميدوسا" بسلاسة داخل المملكة العربية السعودية وربطها بدول مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى آسيا. وتُعد هذه الخطوة تطوراً مهماً ضمن استراتيجية "اتحاد سلام" في مجال الكابلات الدولية، وتجسيداً لالتزامها بأهداف رؤية السعودية 2030 نحو تعزيز الابتكار الرقمي وتنويع الاقتصاد الوطني.

ويمتد كابل "ميدوسا" البحري لمسافة 8,760 كيلومتراً، رابطاً بين أهم النقاط الحيوية في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ومالطا، واليونان، وقبرص، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر. وقد تم تصميمه لنقل البيانات بسرعات عالية وموثوقية فائقة بين أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، بقدرة تصل إلى 480 تيرابت في الثانية، ليُشكّل بذلك محوراً حيوياً لتلبية الطلب المتزايد على تدفقات البيانات بين القارات.

تصريح لـــ "اتحاد سلام"

وبهذه المناسبة، قال أمجد عرب، الرئيس التنفيذي لقطاع المشغلين والتحالفات في شركة "اتحاد سلام": إن "الشراكة مع (ميدوسا) يُجسد التزام (سلام) بالعمل على ترسيخ المكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية كمركز رئيسي للاتصالات الإقليمية. ومن خلال ربط كابل (ميدوسا) بشبكتنا وبنيتنا التحتية المتطورة، نُطلق مسارات دولية مُبتكرة توسّع حضورنا العالمي المُزدهر ونتمكن أيضاً من تلبية النمو المُتسارع في الطلب على الخدمات الرقمية والسحابية داخل السعودية، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم حلول اتصالات مُتطورة وتجارب أفضل لعملائنا، بالإضافة إلى جعل العالم أكثر قرباً وترابطاً، بما يُعزز قدرة الشركات على النمو والابتكار في بيئة رقمية مُتجددة."

تصريح لـــــ "AFR-IX Telecom":

من جانبه، قال نورمان ألبي، الرئيس التنفيذي شركة "AFR-IX Telecom": "يُسعدنا التعاون مع (اتحاد سلام) التي تمتلك خبرة كبيرة وشبكة متميزة تتكامل مع رؤيتنا في تقديم خدمات اتصالات آمنة وواسعة النطاق وذات أداء عالٍ من البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة الشرق الأوسط. كما تُعزز هذه الشراكة موثوقية الشبكات واتساع نطاقها أمام شركات الاتصالات حول العالم، وتدفع عجلة التحول الرقمي عبر أوروبا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط."

نبذة عن شركة "AFR-IX Telecom":

تُعد "AFR-IX Telecom"، هي شركة عالمية رائدة في مجال تشغيل البنية التحتية للاتصالات، ومقرها في برشلونة بإسبانيا، حيث تمتلك وتدير شبكة ألياف ضوئية قوية وتقدّم خدمات اتصالات دولية عبر قارات عدة، مع حضور واسع في إفريقيا. ومن خلال بنيتها التحتية المتكاملة التي تشمل نظام الكابل البحري "ميدوسا" ، ومحطات الإنزال وشبكة نقاط التواجد (PoPs)، تتيح الشركة خدمات اتصالات موثوقة وقابلة للتوسع لتلبية احتياجات المؤسسات ومزودي الخدمات الرقمية.

نبذة عن شركة اتحاد سلام للاتصالات "اتحاد سلام":

تُعد "اتحاد سلام" من أبرز شركات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدّم حلولاً مُتكاملة للمؤسسات وشركات الاتصالات، تشمل خدمات نقل بروتوكول الانترنت، والسعة الدولية، واستضافة مراكز البيانات، والربط السحابي. ومع توسّع حضورها الإقليمي وشراكاتها الدولية، تواصل "اتحاد سلام" جهودها لدعم تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال تسريع التحول الرقمي وترسيخ نمو اقتصاد مُتصل قائم على المعرفة والابتكار.

