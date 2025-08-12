بدأت "أدونا" عملياتها فعليًا منذ الإعلان عن تأسيسها في 11 سبتمبر 2024.

يضم النظام البيئي لـ"أدونا" مجموعة من الجهات الرائدة، تشمل مزودي خدمات الاتصالات، وشركات منصات التطوير العالمية، ومزودي خدمات التكامل على مستوى العالم (GSI)، وشركات الاتصالات كخدمة (CPaaS)، بالإضافة إلى شركاء من موردي البرمجيات المستقلين (ISVs).

أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) عن استكمال الاستثمارات الرأسمالية من قبل اثني عشر مزوّد خدمات اتصالات عالمي في شركتها الفرعية "أدونا"، مما أسفر رسميًا عن تأسيس "أدونا" كمشروع مشترك بنسبة ملكية متساوية 50:50. وقد تم إنشاء "أدونا" بهدف دمج وبيع واجهات برمجة التطبيقات الشبكية (APIs)على مستوى العالم، وهي تمارس أعمالها فعليًا منذ توقيع الاتفاق في 11 سبتمبر 2024.

وتعود ملكية "أدونا" الآن إلى كل من AT&T، بهارتي إيرتل (Bharti Airtel)، دويتشه تيليكوم(Deutsche Telekom)، إريكسون، KDDI، أورانج، ريلاينس جيو(Reliance Jio)، سينغتل، تيليفونيكا، تلسترا، تي-موبايل، فيرايزون وفودافون.

إلى جانب التمويل والاتفاقات التجارية، يقدّم المساهمون في "أدونا" قيمة مضافة تتمثل في خبراتهم الواسعة ودعمهم الفعّال لقطاع الاتصالات، وذلك عبر علاقاتهم الراسخة مع مشغلي الاتصالات، ومعرفتهم العميقة بمجتمع المطورين، بالإضافة إلى خبراتهم المتخصصة في مجال واجهات برمجة التطبيقات الشبكية. وقد ساهمت إريكسون بمنصتها الشبكية العالمية، التي ستعتمد عليها "أدونا" في بناء وتطوير خدماتها المستقبلية.

وتستحوذ إريكسون على نسبة 50% من حقوق الملكية في هذا المشروع المشترك، في حين تتقاسم شركات الاتصالات المذكورة النسبة المتبقية البالغة 50% بشكل جماعي.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أدونا"، أنتوني بارتولو: "يمثّل إتمام هذه الصفقة مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة "أدونا". ففي غضون عشرة أشهر فقط، تمكّنا من بناء منظومة متكاملة تضم أبرز الأسماء في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ويشكّل هذا الإنجاز حافزًا قويًا لمواصلة تسريع وتيرة اعتماد واجهات برمجة التطبيقات الشبكية من قبل المطورين حول العالم، إلى جانب استقطاب المزيد من مشغلي الشبكات للانضمام إلى الشركة، مما يسهم في تعزيز نمو وتطور القطاع وتحسين تجربة المطورين."

إلى جانب الشركاء المؤسسين، تضم المنظومة المتوسعة لشركة "أدونا" مجموعة واسعة من الشراكات التقنية والتعاونية، تشمل مزيدًا من مزودي خدمات الاتصالات حول العالم، بالإضافة إلى شركات منصات المطورين الكبرى، وشركات تكامل الأنظمة العالمية (GSI)، وشركات الاتصالات كخدمة (CPaaS)، وشركات البرمجيات المستقلة (ISV).

ومن بين الشركاء الحاليين في هذه المنظومة: e&, Bouygues Telecom, Free, CelcomDigi, Softbank, NTT DOCOMO, Google Cloud, Vonage, Sinch, Infobip, Enstream, Bridge Alliance, Syniverse, JT Global, Microsoft, Wipro وTech Mahindra، حيث تلعب كل جهة دورًا محوريًا في تعزيز توسع وتأثير واجهات برمجة التطبيقات الشبكية على الصعيد العالمي.

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

