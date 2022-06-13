"القابضة" (ADQ) تستحوذ على شركة تركية رائدة في مجال تطوير الأدوية وتعاقدات تصنيع الحقن والمحاليل المعقمة

الاستثمار الجديد يضيف إلى إمكانات "القابضة" (ADQ) في قطاع علوم الحياة وتصنيع الحقن المعقمة وتوفير الخدمات الدوائية ويعد خطوة هامة ضمن التزام "القابضة" (ADQ) بالاستثمار في تركيا

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، اليوم، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على "مجموعة بيرجي ميفار" (BMG)، أحد المراكز الرائدة لإنتاج الحقن المعقمة في تركيا.

وتقدّم "مجموعة بيرجي ميفار" عمليّات متكاملة لتطوير وتصنيع الأدوية، بالإضافة إلى قدراتها في إنتاج الحقن المعقمة، والتي تشمل الحاويات الزجاجية الأنبوبية والأمبولات والحقن المعبأة مسبقًا التي تستخدم غالبًا لتقديم اللّقاحات. كما تنتج "مجموعة بيرجي ميفار" عبوات أولية وأمبولات وقوارير للحقن المعقمة وهي متخصصة في توفير تقنيات حفظ الأدوية بالتجميد التي يتزايد الطلب عليها. وتصدر الشركة لأكثر من 30 دولة في أوروبا وآسيا كما أنها تتمتع بأكثر من 50 عامًا من الخبرة والتميز.

وحول هذه الاتفاقية، قال فهد القاسم، المدير التنفيذي لمحفظة الصحة وعلوم الحياة في "القابضة"(ADQ): "تمثّل المنتجات وقدرات التصنيع المتنوعة التي تقدمها مجموعة "بيرجي ميفار" إضافة إستراتيجية إلى محفظة استثماراتنا المتنامية التي نواصل من خلالها تعزيز منصّة الصّحة وعلوم الحياة في دولة الإمارات. تعتبر السوق التركية من أهم الأسواق الاستثمارية، حيث تتمتع مجموعة "بيرجي ميفار" فيها بحضور قويّ على امتداد سلسلة توريد الدواء؛ بدءًا من تطوير المنتجات الدوائية ووصولًا إلى التصنيع والتعبئة والتّوزيع عبر سلسلة التبريد. وبفضل هذه القدرات المتكاملة، يتسنى لنا تطوير إمكانات دولة الإمارات ودعم الخبرات المحليّة في تصنيع وتوزيع المنتجات الصحيّة عالية الجودة، وترسيخ مكانتها لتصبح مركزًا رائدًا للصناعات الدوائية على المستوى الإقليمي."

ومن جانبه، قال فائق سومر، المدير التنفيذي لدى"مجموعة بيرجي ميفار": "يعدّ الانضمام إلى محفظة "القابضة" (ADQ) خطوة هامة في مسيرة شركتنا والتي تمكننا من التوسّع في الأسواق ذات الربحيّة العالية مثل سوق دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى مدى أكثر من 50 عامًا التزمت المجموعة بتقديم الرّعاية الصحيّة ذات الجودة العالية، وبدعم من "القابضة" (ADQ)، سنعزز من قدرتنا على التميّز في إنشاء تعاقدات دولية لتصنيع المنتجات المعقّمة التي ستسهم في تحقيق النمو المستدام."

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود "القابضة" (ADQ) الهادفة لإنشاء منصّة متكاملة للصحّة وعلوم الحياة في دولة الإمارات، بما يُعزز حضور "القابضة" (ADQ) في سوق الحقن والعلاجات عالية القيمة التي تشهد نموًا متسارعًا، مثل اللقاحات وغيرها، فضلًا عن الوصول إلى شبكة عملاء واسعة تشمل الشركات العالمية وروّاد القطاعين المحلي والإقليمي. كما سيمكّن الاستحواذ على "مجموعة بيرجي ميفار" من انضمامها إلى محفظة الصّحة وعلوم الحياة في "القابضة" (ADQ)، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع والتوزيع والتسويق، بما في ذلك توفير المنتجات الصحية المعقمة والمحاليل القابلة للحقن.

وفي وقت سابق من هذا العام، استحوذت "القابضة" (ADQ) على "أسينو"، وهي شركة تصنيع أدوية مقرها سويسرا وتتميز بحضورها القويّ في أكثر من 90 دولة حول العالم. وفي عام 2021، استحوذت "القابضة" (ADQ) على شركة "فارماكس"" الرائدة في تصنيع الأدوية في دولة الإمارات، وعلى "أمون للصناعات الدوائية"، إحدى شركات الأدوية الرائدة في مصر. كما قامت "القابضة" (ADQ) بشراء حصّة أقلية في شركة "بيوكون بيولوجيكس ليمتد"، أكبر شركة للأدوية البيولوجية في الهند.

وتجدر الإشارة إلى أن إتمام هذه الصفقة يخضع لشروط الإغلاق المعتادة، والتي تتضمن الحصول على الموافقات التنظيمية.

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسست"القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستاغرام، ولينكدإن.

نبذة عن "مجموعة بيرجي ميفار"

"ميفار" هي شركة رائدة في العمليات المتكاملة لتطوير وتصنيع الأدوية (CDMO) للمحاليل الدوائية المعدّة للاستخدام في الحقن، من الحجمين الصغير والمتوسط، من الأمبولات والحقن المعبأة مسبقًا من البولي بروبيلين أو الزجاج، والحاويات الزجاجية الأنبوبية، وقوارير العينات المجففة بالتجميد، بالإضافة إلى الحاويات المملوءة بالنفخ والختم الآلي المعقم (BFS).

تقدم "ميفار" خدمات عمليات متكاملة لتطوير وتصنيع الأدوية لمجموعة واسعة من شركات الدواء المحلية والشركات العالمية الكبرى، بما يشمل تحضير المحاليل الدوائية، والتعبئة المعقمة والتغليف، وإدارة سلسلة التبريد وتسلسل الإنتاج. كما تضم "ميفار" أيضًا مختبرات تحليلية متكاملة الخدمات للتوسع بنطاق دراسات ثبات المنتجات ونقل التكنولوجيا.

تغطي خدمات "ميفار" الإنتاجية منطقة جغرافية واسعة، كما تحظى باعتماد ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) من جهات مرموقة، مثل وزارة الصحة التركية، ووكالة الأدوية الأوروبية، والهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، ومن روسيا. كما تعمل "بيرجي" على تصنيع أمبولات وقوارير العبوات المعقمة الأساسية للأدوية من أنابيب زجاجية من النوع الأول Type 1.

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