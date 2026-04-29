يتصدر القطاع المصرفي قائمة القطاعات الأسرع نمواً في الإمارات العربية المتحدة، حيث احتلت أربع علامات تجارية مراكز ضمن العشرة الأوائل

دخل بنك المشرق قائمة أفضل عشرة بنوك لأول مرة منذ عام 2020

علامة تجارية تستحق المتابعة: تطورت شركة RAK Ceramics من شركة تصنيع محلية إلى اسم عالمي.

تتصدر ADNOC وe& وEmirates قائمة أقوى العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - ارتفعت قيمة العلامات التجارية الـ 50 الأوائل في دولة الإمارات بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 104.5 مليار دولار أمريكي في عام 2026، مدعومة بالنمو المستمر في قطاعات النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والاتصالات، والعقارات، والتصنيع، وذلك وفقاً "لتقرير الإمارات 50" الصادر عن Brand Finance، وهي شركة الاستشارات الرائدة عالمياً في مجال تقييم العلامات التجارية.

كان أحد أبرز التحولات خلال السنوات الخمس الماضية هو الظهور التدريجي للعلامات التجارية من الإمارات الشمالية. في عام 2020، هيمنت دبي وأبو ظبي بشكل كبير على تصنيفات الإمارات العربية المتحدة، وبينما لا يزال هذا الاتجاه قائماً بشكل عام، إلا أن المشهد بدأ يتطور. عدد قليل ولكنه متزايد من العلامات التجارية في الإمارات الشمالية يقتحم الآن قائمة أفضل 50 علامة تجارية، مما يشير إلى بوادر مبكرة للتنويع.

على الرغم من أنها تمثل حاليًا 1.6% فقط من إجمالي قيمة العلامات التجارية في أفضل 50 علامة تجارية في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن هذه العلامات التجارية تحمل إمكانات نمو كبيرة، مدعومة بتوسع النشاط في قطاعات مثل السياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والعقارات. يشير هذا إلى توزيع أكثر توازناً لقيمة العلامة التجارية بمرور الوقت، حيث يستمر التطور الاقتصادي في التوسع خارج المراكز التقليدية للبلاد.

وتتصدر شركة ADNOC التصنيفات مرة أخرى (حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 11% لتصل إلى 21.1 مليار دولار أمريكي)، والتي تحتفظ بمكانتها كأكثر العلامات التجارية قيمة في الإمارات العربية المتحدة للعام الثامن على التوالي. كما حققت العلامة التجارية إنجازاً هاماً في عام 2026، لتصبح أول علامة تجارية إماراتية تدخل قائمة Brand Finance Global 500 في المركز المئة عالمياً.

حافظت شركة e& (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 7% لتصل إلى 16.4 مليار دولار أمريكي) على مكانتها كثاني أغلى علامة تجارية في الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بالأداء المالي القوي وتحولها المستمر إلى مجموعة تكنولوجية عالمية. أعلنت العلامة التجارية عن زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي في الإيرادات لتصل إلى 72.9 مليار درهم إماراتي (حوالي 19.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، إلى جانب قاعدة مشتركين متنامية تتجاوز 244 مليون مشترك عبر نطاقها الدولي المتوسع.

علّق Savio D’Souza، المدير العام لشركة Brand Finance في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً:

"إن تجاوز أفضل 50 علامة تجارية في الإمارات العربية المتحدة 104.5 مليار دولار أمريكي يمثل علامة فارقة، لكن القصة الأهم هي اتجاه السفر. تشهد العلامات التجارية المصرفية نمواً سريعاً، وتعزز Emirates مكانتها العالمية المتميزة، ولأول مرة نشهد ظهور قيمة حقيقية للعلامة التجارية في جميع الإمارات والقطاعات. مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي وتعمق التنويع الاقتصادي، أصبحت الظروف مواتية للعلامات التجارية الإماراتية للمنافسة والفوز على الساحة العالمية بطرق كانت تبدو طموحة قبل بضع سنوات فقط".

حافظت Emirates (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 27% لتصل إلى 10.6 مليار دولار أمريكي) على المركز الثالث، مما يعكس الأداء التجاري القوي للشركة مدفوعًا بالطلب العالمي المستمر على السفر والتفضيل المتزايد للمقصورات المميزة، والتي تستمر في دعم عوائد أعلى. من الناحية التشغيلية، عززت شركة الطيران مكانتها من خلال أسطولها المستمر.

يتصدر القطاع المصرفي المشهد باعتباره القطاع الأسرع نمواً في الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية بنسبة 29%، وحصلت أربع علامات تجارية مصرفية على مراكز ضمن أفضل 10 علامات تجارية قيمة في الدولة. وقد تحقق النمو في جميع أنحاء القطاع بفضل النشاط القوي للإقراض، وارتفاع الودائع، وزيادة أحجام المعاملات، والتحول الرقمي، وتنوع مصادر الإيرادات بشكل متزايد.

لا يزال Emirates NBD (الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 34% لتصل إلى 6.1 مليار دولار أمريكي) قوة رئيسية في القطاع، مدعومًا بتوسيع نطاق الإقراض، ونمو أقوى في الودائع، وأحجام معاملات أعلى، واستمرار الاستثمار في التحول الرقمي والأعمال المدرة للرسوم.

وباعتباره أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية والأصول، يحتفظ بنك FAB (الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 21% لتصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي) بالمركز الخامس، مدعوماً بالأداء المالي القياسي لعام 2025، والتنويع الدولي الأقوى، والاستخدام المتسارع للحلول الرقمية والقائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والعوائد.

في غضون ذلك، يحتل بنك ADCB (الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 33% لتصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي) المرتبة السابعة كأكثر العلامات التجارية قيمة في البلاد، مستفيدًا من نمو مكون من رقمين في كل من دخل الفائدة وغير الفائدة، ودخل أقوى من الرسوم والتداول، والتركيز المستمر على مبادرات الاستدامة والابتكار مثل برنامج ClimaTech Accelerator 2025.

شركة اتصالات أخرى في الدولة، وهي شركة du (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 27% لتصل إلى 3.8 مليار دولار أمريكي)، تحافظ على مكانتها كعلامة تجارية تاسعة من حيث القيمة في الإمارات العربية المتحدة. يدعم الأداء المالي القوي نمو العلامة التجارية، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 15.9 مليار درهم إماراتي (حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي) وزاد صافي الربح بنسبة 17% في عام 2025، مما يعكس استمرار الزخم التشغيلي والتنفيذ المنضبط. وتواصل شركة دو تعزيز تحولها بما يتجاوز الاتصال التقليدي من خلال توسيع نطاق منظومتها الرقمية، بما في ذلك الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وقدرات مراكز البيانات، إلى جانب توسيع نطاق خدمة du Pay وغيرها من الخدمات الرقمية.

دخل بنك Mashreq (ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 36% لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي) قائمة أفضل 10 بنوك لأول مرة منذ تقييمه في عام 2020، مما يعكس أداءه المالي القوي وتحوله المتسارع إلى بنك رقمي في المقام الأول. تواصل العلامة التجارية تعزيز مكانتها من خلال الاستثمار المستمر في الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية مثل NEO، والتوسع الدولي، مما يعزز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.

تُعد مجموعة PureHealth Group أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في المنطقة؛ حيث بلغ إجمالي قيمة محفظة علاماتها التجارية 2.9 مليار دولار أمريكي، بنسبة نمو بلغت 23% (2.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025) مقارنةً بالعام الماضي. وبالإضافة إلى علامة PureHealth التجارية (بقيمة 675 مليون دولار أمريكي)، تُدير المجموعة محفظة من العلامات التجارية المدرجة في تقرير الإمارات العربية المتحدة وهي: SEHA (بقيمة 985 مليون دولار أمريكي)، وDaman (بقيمة 337 مليون دولار أمريكي)، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية (SSMC) (بقيمة 325 مليون دولار أمريكي).

دخلت شركة RAK Ceramics (الوافدة الجديدة بقيمة 158 مليون دولار أمريكي) التصنيف لأول مرة بقيمة علامة تجارية تبلغ 158 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تطورها من شركة تصنيع إقليمية إلى شركة عالمية حقيقية لها حضور في أكثر من 150 دولة. يؤكد إدراجها أن بناء العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة لا يقتصر على أبو ظبي ودبي، وأن العلامات التجارية القوية تظهر في جميع أنحاء الاتحاد.

في تحليل قوة العلامة التجارية، حققت ADNOC، أقوى علامة تجارية في الإمارات العربية المتحدة، درجة مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) بلغت 89.4/100. يُعزى نجاح العلامة التجارية إلى ثقة العملاء القوية، المدعومة بالتزامها بالتميز التشغيلي والموثوقية وخلق القيمة على المدى الطويل. وتتعزز سمعة ADNOC كعلامة تجارية رائدة في مجال الطاقة من خلال توسعها الاستراتيجي عبر سلسلة القيمة، واستمرارها في الاستثمار في حلول منخفضة الكربون، ودورها في ضمان أمن الطاقة مع تعزيز طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة.

تُعد e& (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 7% لتصل إلى 16.4 مليار دولار أمريكي) ثاني أقوى علامة تجارية في الإمارات العربية المتحدة، حيث سجلت درجة BSI بلغت 85.8/100. تشير بيانات أبحاث السوق التي أجرتها مؤسسة Brand Finance إلى أداء محلي قوي في مقاييس الاعتبار والتفضيل، على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال لتعزيز تصورات السمعة والموثوقية وقبول الأسعار ودعم العملاء.

تُعد Emirates (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 27% لتصل إلى 10.6 مليار دولار أمريكي) ثالث أقوى علامة تجارية في الإمارات العربية المتحدة، حيث حصلت على درجة 85.3/100 في مؤشر BSI، وهو أداء مدعوم بظهورها العالمي الذي لا مثيل له وواحدة من أكثر محافظ الرعاية الرياضية طموحًا في صناعة الطيران. أعلنت Emirates في عام 2025 وحده عن تسع صفقات رياضية رئيسية وتجديد عقود، مما جعلها واحدة من أبرز الرعاة الرياضيين في العالم حتى ثلاثينيات القرن الحالي. جعلت شراكتها الرئيسية التي استمرت سبع سنوات مع نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم من Emirates شريكًا بلاتينيًا لقوة كرة القدم الألمانية، في حين أن تمديد العقد التاريخي مع الاتحاد الدولي للرجبي حتى عام 2035 يمثل أطول التزام في تاريخ رعاية شركة الطيران الذي يمتد لأربعين عامًا وأول شراكة بلاتينية على الإطلاق في رياضة الرجبي.

يتوفر التصنيف الكامل، ورؤى إضافية، ورسوم بيانية، ومعلومات حول المنهجية، وتعريفات المصطلحات الرئيسية في تقرير Brand Finance UAE 50 2026.

حول Brand Finance

Brand Finance هي شركة الاستشارات الرائدة عالميًا في تقييم العلامات التجارية.

* المصدر: "ايتوس واير"

جهات الاتصال

قنوات الاتصال في الإعلام

Gayathri

g.saravanakumar@brandfinance.com

-انتهى-

#بياناتشركات