افتتاح الفرع يأتي ضمن استراتيجية المصرف الطموحة التي تستهدف التوسع في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: المصرف يسعى من خلال شبكة فروعه الـ73 إلى تقديم تجربة مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام تواكب تطلعات العملاء

القاهرة:- أعلن «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» عن افتتاح فرعه الجديد رقم 73، داخل «مول أكتوبر بلازا»، لينضم إلى شبكة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ويأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية المصرف الطموحة والمتكاملة للتطوير، والتوسع لتقديم خدمات مصرفية متكاملة ومبتكرة متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، لتلبي احتياجات العملاء المتنوعة.

قام بافتتاح الفرع كل من محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب «لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، وعمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالمصرف، وبحضور المسؤولين التنفيذيين.

يهدف المصرف من خلال هذا الفرع إلى التواجد بمناطق جديدة لخدمة عملائه والتوسع والانتشار بشكل عام، وبشكل خاص خدمة زوار المراكز التجارية، التي تستقبل آلاف الزوار يوميا، وذلك بهدف تسهيل احتياجاتهم المصرفية ومعاملاتهم المالية.

والجدير بالذكر أن هذا الفرع هو الفرع الثالث الذي تم افتتاحه بمراكز تجارية خلال العام الحالي ويعمل الفرع جميع أيام الأسبوع، وكذلك أيام العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت ويتواجد الفرع في موقع متميز لسهولة وصول العملاء إليه.

وتعليقا على ذلك، قال محمد على، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب «لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»: «يعتمد المصرف على استراتيجية توسعية تهدف إلى الانتشار الجغرافي، ولذلك يأتي فرعنا الجديد في (مول أكتوبر بلازا)، لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء، وتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل مناطق جديدة وحيوية لتغطي كافة المحافظات».

وتابع: «كما يسعى المصرف من خلال شبكة فروعه الـ73، إلى تقديم تجربة مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام تواكب تطلعات العملاء، وبما يتناسب مع احتياجاتهم، من خلال أحدث ما وصلت إليه حلول تكنولوجيا الخدمات البنكية».

و يذكر أن الفرع الجديد «لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، يأتي بعد افتتاح فرعه رقم 71 داخل مول "أوبن إير" بمدينتي وفرعه رقم 72 من داخل "مول مصر وبذلك يصل إجمالي عدد فروع البنك إلى 73 فرعاً في مختلف أنحاء مصر.-انتهى

نبذة عن مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»

مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على "البنك الوطني للتنمية" مصر وذلك في عام 2007م.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ 73 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل من ذوي الكفاءات، كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء، حيث يعمل دائماً على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعياً لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية و تقديم كافة المنتجات و الخدمات أنشأ مصرف أبوظبي الإسلامي شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال مصرADI Capital" " الذراع المصرفية الاستثمارية ، وشركة "أدي فاينانس للتأجير التمويلي ADIFinance"، و شركة، ADI Consumer Finance وADI Microfinance، وذلك لتقديم الخدمات المالية الغير مصرفية و استجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء ولتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية.

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