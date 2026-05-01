أبوظبي : أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن قيام شركة "روكوس كابيتال مانجمنت" "Rokos Capital Management" (RCM) بافتتاح مكتب جديد في أبوظبي، ، بعد حصولها على تصريح تقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي. وافتتحت الشركة مكتبها الجديد في برج سكاي تاور، ضمن النطاق الجغرافي الموسّع لأبوظبي العالمي (ADGM). حيث توسع بذلك حضورها الدولي الذي يشمل مكاتب في لندن ونيويورك وسنغافورة.

روكوس كابيتال مانجمنت "Rokos Capital Management" (RCM) هي شركة استثمارية عالمية متعددة الأصول، تركز على تحقيق عوائد مرتفعة ومستدامة مُعدّلة حسب المخاطر للمستثمرين. وتمتد خبرة الشركة عبر استراتيجيات تغطي مختلف فئات الأصول الرئيسية، وترتكز على أسس راسخة في التداول الكلّي العالمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كريس آيريش، رئيس منطقة الشرق الأوسط ورئيس الشؤون المالية في "روكوس كابيتال مانجمنت": "يشكّل حصولنا على تصريح الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) محطة مهمة في مسيرة الشركة لتوسيع حضورها في المنطقة. ونتطلع إلى البناء على هذه الخطوة من خلال توسيع فريقنا وتعزيز تعاوننا مع المستثمرين والشركاء ".

خلال عقد من تأسيسه، تطوّر أبوظبي العالمي (ADGM) ليصبح أحد أبرز وأسرع المراكز المالية نمواً في المنطقة، حيث يوفر إطاراً قانونياً متيناً ومتوافقاً مع المعايير الدولية، ما يعزز مستويات الاستقرار والثقة ويعزز إمكانات الاستفادة من الفرص المتاحة للشركات العالمية والمستثمرين في أبوظبي وعلى مستوى المنطقة.

وبفضل الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به أبوظبي، وبيئتها الداعمة للأعمال، وأجندتها طويلة الأمد لتنويع الاقتصاد، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) استقطاب مجموعة متنامية من المؤسسات المالية الدولية الساعية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون تطوير الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): "نهنئ روكوس كابيتال مانجمنت على حصولها على تصريح الخدمات المالية وافتتاح مكتبها في أبوظبي. ويُعدّ انضمامها إضافة نوعية إلى منظومة أبوظبي العالمي (ADGM) المتنامية، التي تحتضن نخبة من المؤسسات المالية العالمية، وترتكز إلى إطار تنظيمي شفاف يركّز على جودة النتائج، ويوفّر بيئة جاذبة لمديري الأصول لخدمة العملاء على المستويين الإقليمي والدولي. نشهد استمرار الزخم في توجّه الشركات لتأسيس أعمالها في أبوظبي العالمي (ADGM)، ما يعكس رسوخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضّلة للمستثمرين العالميين وبوابة واعدة للفرص في المنطقة".

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحداً من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

نبذة عن روكوس كابيتال مانجمنت "Rokos Capital Management" (RCM)

