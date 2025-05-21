أبوظبي – أعلنت شركة بيتكوين سويس، المزود السويسري الرائد للخدمات المالية في مجال العملات الرقمية، عن حصول شركتها التابعة بي تي سي إس (الشرق الأوسط) المحدودة على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). تمثل هذه الخطوة إنجازاً استراتيجياً في مسار التوسع العالمي لشركة بيتكوين سويس، وتؤكد التزامها بالامتثال التنظيمي، والابتكار المالي، والنمو المستدام. مع هذا الإنجاز، تستعد بيتكوين سويس للتوسع في الشرق الأوسط، مقدمةً نهجًا متطورًا يركز على العملاء في تمويل العملات الرقمية.

كما تضع الأساس للحصول على الترخيص الكامل لتقديم خدمات مالية رقمية منظمة تشمل تداول الأصول الافتراضية، والأوراق المالية المشفّرة، والمشتقات، بالإضافة إلى خدمات الحفظ المحلي، وذلك ضمن بيئة حيوية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). حيث يعتبر من أبرز المراكز المالية وأكثرها تطوراً وتنظيماً. إن إطار الأصول الافتراضية الخاص به معترف به عالميًا بفضل تنظيماته الشاملة، مما يجعله أكبر مركز منظم للأصول الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت سيدا مايسن، رئيسة قسم التوسع العالمي والرئيسة التنفيذية المعيّنة لشركة بي تي سي إس (الشرق الأوسط) المحدودة: "يمثل الحصول على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية محطة محورية في مسيرة توسعنا العالمي. ويعكس التزامنا الراسخ بتطبيق أعلى معايير الشفافية، والأمان، والامتثال التنظيمي. تُعد أبوظبي واحدة من أسرع المراكز المالية نمواً في المنطقة، وتمثل فرصة استراتيجية للنمو. نتطلع إلى التعاون الوثيق مع سلطة تنظيم الخدمات المالية للحصول على الترخيص الكامل، وتقديم خبرتنا الطويلة في مجال التمويل الرقمي لخدمة منظومة الأصول الرقمية المتنامية في المنطقة."

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي:" نهنئ شركة بيتكوين سويس على حصولها على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية لأبوظبي العالمي (ADGM). تشهد خططهم للتوسع في المنطقة لتقديم خدمات مالية مشفرة منظمة في المركز المالي العالمي على الفرص الكبيرة المتاحة في أبوظبي. نتطلع إلى حصول بيتكوين سويس على تصريح خدماتها المالية ومساهمتها في المنظومة المتكاملة لأبوظبي العالمي (ADGM)."

تتمتع بيتكوين سويس بسجل حافل كمزود خدمات مالية موثوق في سويسرا، حيث تقدم حلول العملات رقمية منظمة وآمنة للعملاء من الأفراد والمؤسسات، مستندة إلى خبرة عميقة ونهج دقيق ومخصص. تحتفظ الشركة حاليًا بأصول رقمية تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي (22.2 مليار درهم إماراتي) تحت الحفظ بشكل آمن، بالإضافة إلى أكثر من 2.6 مليار دولار أمريكي (8.9 مليار درهم إماراتي) في خدمات التخزين المؤسسي للعملات المشفّرة، مما يجعلها من بين أكبر مزودي حلول الحفظ المؤسسي والتخزين لأصول العملات الرقمية على مستوى العالم.

من خلال التوسع إلى سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، تهدف الشركة إلى الاستفادة من الإطار التنظيمي المتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم منصة منظمة بالكامل تتميز بالشفافية والثبات، بما يواكب تطلعات المستثمرين والمؤسسات في المنطقة. ويأتي هذا التوسع في وقت تعزز فيه دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال الأصول الرقمية، حيث تسعى إلى استقطاب الشركات المتقدمة تقنياً ودعم الابتكار المالي ضمن بيئة تنظيمية موثوقة ومحفّزة.

وتعكس هذه الموافقة المبدئية قوة البنية التشغيلية التي تعتمدها بيتكوين سويس، وحرصها على إدارة المخاطر واستيفاء أعلى المعايير الرقابية. وفيما تواصل الشركة إجراءات الحصول على الترخيص الكامل، ستستمر بتعزيز مجموعة منتجاتها وقدراتها التشغيلية لتخدم قاعدة عملائها العالميين على أفضل وجه.

نبذة عن بيتكوين سويس

تُعد بيتكوين سويس المزود الرائد لخدمات التمويل في مجال العملات الرقمية في سويسرا، وتقدّم حلولاً آمنة ومنظّمة للعملاء من الأفراد والمؤسسات. تأسست الشركة عام 2013 على يد خبراء في هذا المجال، وتوفر مجموعة متكاملة تشمل التداول، وخدمات الحفظ، والتخزين المؤسسي للعملات المشفّرة، والإقراض. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة تسوغ السويسرية، ويضم فريقها أكثر من 200 خبير مؤهّل في سويسرا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

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