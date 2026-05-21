نيويورك وأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة "كانتور"، وهي مصرف استثماري رائد عالمياً ويتبع لمجموعة شركات "كانتور فيتزجيرالد"، اليوم أن سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في إمارة أبوظبي، قد منحت الشركة الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية الخاضعة للتنظيم داخل أبوظبي العالمي (ADGM).

وتمثل الموافقة، التي تم تأكيدها من خلال إصدار تصريح الخدمات المالية، خطوة مرحلية بارزة في مسيرة التوسع الاستراتيجي لشركة "كانتور" في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي الترخيص عقب افتتاح مكتب الشركة في أبوظبي في شهر ديسمبر من 2025.

وفي هذا الصدد، قال سيج كيلي، الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في "كانتور": "تعكس خطوة إرساء حضور لنا في إمارة أبوظبي مدى التزام ’كانتور‘ طويل الأمد تجاه الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية والتي يتنامى دورها في تشكيل وصياغة التدفقات الرأسمالية العالمية. لا تزال تشهد منطقة الشرق الأوسط زخماً اقتصادياً قوياً، وتصاعداً بارزاً في الأنشطة الاستثمارية، وزيادةً ملحوظة في تكوين رأس المال المؤسسي. ولا شك أن تواجدنا في أبوظبي العالمي (ADGM) سيخوّلنا خدمة العملاء الذين يبحثون عن فرص واعدة داخل المنطقة وفي الأسواق العالمية بشكل أفضل".

سيترأس علي خالبي، رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط لدى "كانتور فيتزجيرالد"، مكتب "كانتور" في أبوظبي والذي سيكون بمثابة مركز إقليمي لأنشطة الشركة في الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال. تدير "كانتور" حالياً فريقين متمرّسين مكرسين للعمل في المنطقة يضمان منصة للأسهم تتمتع بقدرات متكاملة في المبيعات والتداول والأبحاث، وتخدم صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين المحليين والإقليميين والعالميين الذين ينشطون في منطقة الشرق الأوسط؛ وفريقاً للخدمات المصرفية الاستثمارية يركّز على عمليات الدمج والاستحواذ وتقديم الاستشارات في أسواق رأس المال.

ومن جانبه، قال الأستاذ علي خالبي: "رسّخت إمارة أبوظبي مكانتها بسرعة باعتبارها مركزأ مالياً رائداً على الساحة الدولية وبوابة لواحدة من أكثر بيئات الاستثمار ديناميكية ونشاطاً في العالم. ومع دخول مكتبنا في أبوظبي الآن حيز التشغيل الكامل، فإننا نتطلع قُدماً إلى توطيد العلاقات التي تربطنا بالعملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين في جميع أنحاء المنطقة، مع المساهمة بدور بارز في مواصلة تنمية المنظومة المحلية لأسواق رأس المال".

وأخيراً، قال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): "من دواعي سرورنا أن نرحب بمؤسسة مالية عالمية رفيعة المستوى مثل ’كانتور‘ في أبوظبي العالمي (ADGM)، بالتزامن مع مواصلة الشركة جهودها لتوسيع نطاق حضورها في المنطقة. إن قرار ’كانتور‘ بإنشاء مكتب لعملياتها في أبوظبي يعكس الإقبال المتزايد بين كبرى المؤسسات المالية العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في الخليج".

لمحة عن "كانتور"

شركة كانتور هي مصرف استثماري رائد عالمياً يتبع لمجموعة شركات "كانتور فيتزجيرالد". تأسست الشركة في عام 1945، لتعمل على توفير خبرات غير مسبوقة على مستوى القطاع، ومنتجات مبتكرة، وحلول مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية، بما يشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية، وأسواق رأس المال، والدخل الثابت وبيع وتداول الأسهم، وخدمات الوساطة الرئيسية، والأبحاث، وإدارة الأصول. يقع المقر الرئيسي للشركة في نيويورك، وتدير أكثر من 60 مكتباً حول العالم.

