دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة التجارية المركزية، عضو مجموعة الرستماني، بالشراكة مع ACDelco، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال قطع غيار السيارات والبطاريات، عن إطلاق تقنية متطورة للبطاريات المغمورة المحسّنة (EFB)، إلى جانب تقديم عرض ضمان لمدة 24 شهرًا. جاء ذلك خلال فعالية Partner Connect الحصرية التي نظمتها الشركة في دبي، بحضور نخبة من شركاء القطاع والخبراء.

تم تصميم تقنية EFB الجديدة من قبل شركة ACDelco لضمان أعلى مستويات المتانة، حيث تتميز بعمر افتراضي مضاعف مقارنةً ببطاريات التشغيل والإضاءة والإشعال (SLI) القياسية، مع قدرة على تحمل دورات الشحن والتفريغ المتكررة أثناء القيادة في المدن.

ومن أبرز المزايا التقنية للبطارية الجديدة هي القدرة على الاستجابة العالية للشحن، وذلك بفضل الصفائح الداخلية المصنوعة من كتلة نشطة خاصة ومادة داعمة، مما يسمح باستعادة الطاقة بسرعة أثناء عملية الكبح التجديدي. كما أن تقنية EFB مصممة لدعم المركبات المزودة بنظام التشغيل والإيقاف التلقائي للمحرك، وهي ملائمة لمجموعة واسعة من أنواع وموديلات السيارات. إضافة إلى ذلك، تسهم التقنية في خفض انبعاثات الكربون، مما يسهم في تحقيق أداء أفضل، وتقديم حلول طاقة قيمة وطويلة الأمد للعملاء.

وفي تعليقه على إطلاق المنتج الجديد، قال إيهاب داوود الرماحي، المدير العام للمبيعات والتسويق في ACDelco:"على امتداد أكثر من قرن من الخبرة في عالم السيارات، أثبتت ACDelco قدرتها على الابتكار وتقديم حلول متطورة تلبي احتياجات السائقين المتجددة في منطقة الشرق الأوسط. وتمثل تقنية EFB خطوة رائدة تعزز قوة البطاريات وموثوقيتها بما يتماشى مع متطلبات الجيل الجديد من السيارات. ومع ضمان يمتد لـ 24 شهرًا، ترسخ الشركة التجارية المركزية مكانتها كقوة ريادية في السوق، وتؤكد ثقتها الكاملة بمنتجاتنا، وهو ما يمنح ACDelco فرصة أوسع لتوسيع حضورها وتعزيز التزامها بخدمة العملاء الأوفياء في مختلف أنحاء دولة الإمارات."

يجسد الإعلان عن الضمان طويل الأمد للبطارية التزام الشركة التجارية المركزية بأعلى معايير الجودة، فيما تسهم هذه التغطية في تقليل التكلفة الإجمالية للملكية وتعزيز ثقة العملاء وشعورهم بالأمان.

من جانبه، شدد جان بيير بارنييه، المدير العام في الشركة التجارية المركزية، على أن شركاءهم في قطاع الأعمال يستحقون منتجاتٍ قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية في المنطقة ومتطلبات القيادة المتغيرة باستمرار. وأضاف: "نحن واثقون بأن تقنية EFB من ACDelco ستحقق هذه النتائج، ومن خلال تقديم كفالة لمدة 24 شهرًا، تؤكد الشركة أن هذا الحل هو خيار موثوق بالنسبة للعملاء".

تأتي تقنية EFB من ACDelco في مرحلة حاسمة من تاريخ صناعة السيارات، حيث يتطلع السائقون إلى استخدام بطاريات تتمير بعمر افتراضي أطول وقدرة أسرع على بدء التشغيل وموثوقية أعلى. وتتوافق بطارية EFB مع معايير ومقاييس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مما يضمن توفير رحلات آمنة عبر الحدود في جميع أنحاء المنطقة.

تعكس هذه الخطوة الهامة، التزام الشركة التجارية المركزية وشركة ACDelco بتمكين عملائهما من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة وريادية، والمضي قدمًا في ترسيخ معايير الأداء المتميز في قطاع السيارات بالإمارات.

لمحة عن الشركة التجارية المركزية

تأسست الشركة التجارية المركزية عام 1957 وهي أقدم عضو في مجموعة الرستماني واللاعب الأبرز في قطاع السيارات في دولة الإمارات. تدير الشركة من خلال شبكة فروعها المنتشرة في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، مستودعات حديثة مخصصة لخدمة أكثر من 3500 عميل وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

تعتبر الشركة التجارية المركزية الموزع المعتمد لأكثر من 20 علامة تجارية عالمية بما في ذلك زيوت كاسترول، إطارات ميشلان، بلوستار لحلول التبريد، إطارات دافانتي. وقد تمكنت من ترسيخ شراكاتها التجارية طويلة الأمد واستراتيجيتها التي تتمحور حول العملاء بفضل ابتكاراتها المتواصلة. وتحرص الشركة على الالتزام بأعلى معايير الجودة والموثوقية، مستندة إلى خبرتها العريقة في السوق وشبكتها الواسعة للتوزيع.

لمحة عن ACDelco

ACDelco هي العلامة التجارية الحصرية لقطع الغيار الأصلية الخاصة بسيارات جنرال موتورز، كما توفر قطع الغيار ومواد التشحيم لمعظم العلامات التجارية الآسيوية والأوروبية والأمريكية. بفضل خبرتها التي تعود لأكثر من قرن، ومحفظتها التي تضم نحو 90 ألف قطعة غيار تغطي 37 فئة من المنتجات، تُعد ACDelco الخيار الأمثل للفنيين المحترفين في أكثر من 100 دولة. للبحث عن مركز خدمة ACDelco أو الموزع المعتمد لقطع الغيار في منطقتكم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acdelcoarabia.com.

-انتهى-

