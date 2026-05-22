الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت ابي Abhi السعودية، المدعومة من قبل شركة الرائدة للحلول الرقمية، عن شراكتها مع مجموعة الرقي، وهي مجموعة أعمال متنوعة في المملكة العربية السعودية، لإطلاق خدمة الوصول الفوري إلى الراتب المستحق (EWA) لموظفيها.

من خلال هذه الشراكة، يُمكن للموظفين الحصول على جزء من رواتبهم المستحقة في أي وقت، مما يُعزز مرونتهم المالية ويُحسّن رفاهيتهم بشكل عام.

"تتطور توقعات القوى العاملة اليوم، وينبغي أن يتطور معها الوصول إلى الدخل المستحق. في ابي ABHI ، نُتيح تجربة رواتب أكثر مرونة واستجابة، تُفيد كلاً من الموظفين وأصحاب العمل. شراكتنا مع مجموعة الرقي هي خطوة نحو هذا المستقبل"، صرّح بذلك عمير أنصاري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ابي Abhi

كما عبر عن ذلك سامي إبراهيم، مدير الإدارة في مجموعة الروقي:في مجموعة الروقي، نؤمن بأن الرفاهية المالية عنصر أساسي في تعزيز رضا الموظفين ورفع مستوى أدائهم. ومن خلال شراكتنا مع أبي، نعمل على تقديم حل مبتكر يتيح لموظفينا الوصول إلى أجورهم المكتسبة في الوقت الذي يحتاجون إليه، بما يعزز التزامنا ببناء بيئة عمل داعمة، مرنة، ومواكبة لمتطلبات المستقبل.

منذ تأسيسها عام ٢٠٢١، شهدت منصة ابي Abhi نموًا سريعًا في باكستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، مما أتاح للشركات والموظفين الوصول السريع والشفاف والفوري إلى السيولة. وبأكثر من مليون مستخدم وأكثر من ٧٠٠٠ شريك تجاري، تواصل ابي Abhi تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي في الأسواق الناشئة.

نبذة عن ابي Abhi



تقدم ابي Abhi مجموعة شاملة من الحلول، بما في ذلك خدمة الوصول إلى الأجور المكتسبة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد أقامت الشركة شراكة مع أكثر من 7000 شركة، مساهمةً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وإحداث أثر اجتماعي مستدام.

حازت ابي Abhi على تقدير من Hub71 و Endeavor، وكانت أول شركة تحصل على جائزة رواد التكنولوجيا 2023 من المنتدى الاقتصادي العالمي، مسجلةً بذلك إنجازًا تاريخيًا في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. كما تم اختيار ابي Abhi ضمن قائمة احدى 100 شركة مستقبلية في الإمارات العربية المتحدة، وانضمت مؤخرًا إلى برنامج Start Path للشركات الصغيرة من ماستركارد.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: https://abhi.co/

