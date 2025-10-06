تُعلن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بكل فخر عن حصول برنامجي دبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية والمعالجة، ودبلوم في تكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات على الاعتماد العالمي من لجنة ETAC التابعة لـABET.

ويُجسّد هذا الاعتماد الدولي جودة البرامج الأكاديمية بالجامعة ويعزز توافقها مع المعايير العالمية في تعليم تكنولوجيا الهندسة. كما يُسهم في رفع قيمة مؤهلات خريجي الجامعة، ويُتيح لهم فرصاً أوسع لنيل الاعتراف المهني وزيادة فرص التوظيف في مختلف القطاعات.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: "إن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بالتحسين المستمر والتميّز التطبيقي في تعليم تكنولوجيا الهندسة. حصول برامجنا على الاعتماد من لجنة ETAC التابعة لـABET يؤكد أنها تلبي أعلى المعايير الدولية، بما يضمن تزويد طلابنا بالمهارات والاعتراف المهني اللازم للنجاح في مختلف أنحاء العالم. نحن فخورون بجهود أعضاء هيئة التدريس وموظفينا وطلابنا التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح."

كما يُؤكّد هذا الاعتماد مكانة الجامعة كجهة وطنية رائدة في التعليم التطبيقي، ويُرسّخ شراكاتها مع القطاع الصناعي، بما يضمن توافق البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل المتجددة.

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 70 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

