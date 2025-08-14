أعلنت السعودية للشحن، الشركة الرائدة في قطاع الشحن الجوي بالشرق الأوسط، عن تدعيم أسطولها بإضافة طائرتين من طراز A330-300P2F، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع سعات الشحن وزيادة قدراتها التشغيلية.

تم التوصل إلى هذه الاتفاقية بالشراكة مع المزود العالمي لخدمات الطيران ASL Aviation Holdings. ومن المقرر استلام الطائرات خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025 وفقًا لبرنامج التسليم المتفق عليه بين الطرفين وتتضمن الاتفاقية التي تم توقيعها بنظام التأجير الشامل ACMI تغطية كافة الجوانب التشغيلية اللازمة، بما في ذلك توفير الطواقم التشغيلية، وبرامج الصيانة الدورية، بالإضافة إلى التغطية التأمينية.

وفي سياق متصل، وصلت الطائرة الأولى التي تحمل التسجيل (MSN 1272) إلى مطار شانون (SNN) في أيرلندا منتصف شهر يونيو، حيث تم إعادة طلاءها بشعار السعودية للشحن استعدادًا لدخولها الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية "السعودية للشحن" نحو توسيع قدراتها التشغيلية عالميًا، وتوسيع انتشار شبكتها وربطها بالأسواق الحيوية، بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد لعملائها حول العالم. وتُجسّد التزام الشركة بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي تنافسي على مستوى العالم.

وتتميّز طائرة "A330-300P2F" بقدرتها العالية على تلبية متطلبات الشحن السريع والحمولات الكبيرة، حيث تصل سعتها إلى 62 طنًا، وتضم 26 منصة تحميل على السطح الرئيسي و11 منصة إضافية في الحجرة السفلية، تُعادل 32 حاوية " LD3 ما يجعلها مثالية لربط الأسواق الإقليمية والدولية فضلا عن تميزها بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "السعودية للشحن" المهندس لؤي مشعبي قال: "يُعد نمو سعاتنا التشغيلية وانتشارنا العالمي أولوية استراتيجية. ومن خلال الشراكة مع مجموعة ’ ASL‘، سوف نواصل تعزيز مرونة شبكتنا وكفاءتها؛ دعمًا لرؤيتنا بترسيخ مكانة السعودية للشحن كناقل جوي عالمي رائد."

وسيتم تشغيل الطائرة عبر شركة طيران "ASL" الإيرلندية، التابعة لمجموعة "ASL Aviation Holdings"، والتي تدير أسطولًا مكوّنًا من 40 طائرة، وتقدّم خدمات شحن جوي منتظمة إلى أكثر من 50 وجهة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وتُجسّد هذه الطائرة عودة طراز "A330F" الذي يوفر توازناً جيداً بين السعة، المدى، والكفاءة التشغيلية لتلبية احتياجات السوق مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من المهام، من الشحن السريع إلى نقل البضائع العامة

من جانبه، قال ديف أندرو، الرئيس التنفيذي لشركة "ASL Aviation Holdings": "نفخر بهذه الشراكة مع السعودية للشحن التي تُمثّل مرحلة مهمة في مسيرة تعاوننا، عبر تشغيل طائرة ‘A330-300P2F’ ضمن أسطولنا والمثالية لمتطلبات الشحن السريع وخدمات التجارة الإلكترونية التي تقدمها "السعودية للشحن"، مما يوفر حلًا مرنًا لتلبية احتياجات الشحن المتنوعة لعملائها وتوفير خدمات شحن موثوقة وعالية الجودة.

نبذة عن السعودية للشحن:

تُعد السعودية للشحن الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا لأعمالها. وبفضل موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، أصبحت الشركة بمثابة جسر جوي عالي الكفاءة يربط بين الشرق والغرب. تغطي شبكة خدماتها حوالي 100 مطار و250 وجهة في أربع قارات،

وبالاعتماد على إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود وتاريخ غني بالابتكار والمرونة والشغف، والتزامها بنهج "الإنسان أولًا"، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكثر شركات الشحن ديناميكية في العالم.

تستفيد الشركة كعضو في تحالف "SkyTeam Cargo"، من شبكة تضم 150 وجهة شحن وحوالي 800 وجهة ركاب حول العالم. وتمتلك في أسطولها أحدث طائرات "البوينغ"، مما يعزز قدرتها على توفير خدمات شحن سريعة، لا سيما للبضائع الحساسة مثل التجارة الإلكترونية، الأدوية، والمواد الخطرة.

وعلى مدار العقود الماضية، عززت السعودية للشحن مكانتها وموثوقيتها عالميًا عبر دورها الحيوي في عمليات النقل ودعم سلاسل الإمداد، ما أسهم في دفع مسيرة نموها المستمر وتعزيز ريادتها عالميًا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: saudiacargo.com.

نبذة عن شركة "ASL Aviation Holdings":

شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران، وتضم خمس شركات طيران تابعة في أوروبا وأستراليا، إلى جانب ثلاث شركات طيران شريكة ومشتركة في جنوب أفريقيا وآسيا. وتُصنّف ASL كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في تشغيل رحلات الطيران وفق نظام "ACMI"، بالإضافة إلى خدمات الشحن والركاب المجدولة والعارضة.

ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في العاصمة الإيرلندية دبلن، وتشمل شركاتها (ASL Airlines Ireland، ASL Airlines Belgium، وASL Airlines France، وASL Airlines United Kingdom) في أوروبا، إضافة إلى "ASL Airlines Australia " في أستراليا -المعروفة سابقًا باسم "Pionair".

كما تمتلك المجموعة شركة طيران شريكة منخفضة التكلفة للركاب تُدعى "FlySafair" في جنوب أفريقيا، إلى جانب شركتين مشتركتين للشحن الجوي"K-Mile Asia" في تايلاند، و"Quikjet Airlines" في الهند.

وتشغّل شركات الطيران التابعة لمجموعة "ASL" خدمات شحن لصالح أبرز شركات التوصيل السريع والتجارة الإلكترونية في العالم. كما تُسيّر رحلات شحن تحمل علاماتها التجارية الخاصة، وتغطي وجهات محلية ودولية في أوروبا وآسيا، والشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية، وأفريقيا.

ويضم فريق العمل في المجموعة نحو 3,000 موظف ينتمون إلى 51 جنسية مختلفة، وتدير المجموعة أسطولًا يضم 150 طائرة من سبع طرازات، تتنوع من طائرات "ATR 72" إلى طائرات الشحن العملاقة من طراز "بوينج 747".

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة: www.aslaviationholdings.com

