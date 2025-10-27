دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إنجاز صفقة تمويل طائرات عبر عقد التأجير التمويلي لصالح الناقلة الهندية "إنديغو"، حيث قدّم تمويلاً لدعم شراء طائرتي إيرباص A321neo. وتؤكد هذه الصفقة التزام قسم الطيران في بنك الإمارات دبي الوطني بدعم نمو قطاع الطيران في الهند.

ويأتي هذا التمويل في إطار سعي " إنديغو" لتعزيز مكانتها كأكبر ناقلة جوية محلية في الهند. وتمتلك الناقلة أحد أكبر قوائم الطلبيات في القطاع، حيث تواصل توسيع أسطولها وحضورها الدولي لربط مزيد من الوجهات، وتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي داخل الهند وفي عدد من الوجهات الدولية الرئيسية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "تؤكد هذه الصفقة قدرتنا على تقديم هياكل تمويلية خاصة لقطاع الطيران. ومع توسيع نطاق حلول خدمة العملاء التي يقدمها قسم الطيران التابع للبنك، فإن تنفيذ هذه الصفقة يعزز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كمزود رئيسي للحلول التمويلية لقطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي. وبهذا الإعلان، نواصل البناء على طموح بنك الإمارات دبي الوطني ليصبح الشريك المالي المفضل على المدى الطويل في قطاع الطيران والتمويل القائم على الأصول، من خلال توفير تغطية عالمية، وخبرة معمقة، والمرونة اللازمة لدعم نمو القطاع."

من جهته، أعرب رياز بيرمُحمد، الرئيس التنفيذي لشؤون امتلاك وتمويل الطائرات لدى شركة "إنديغو"، عن سعادته للشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني في هذه الصفقة، مؤكداً تطلعه لتعزيز هذا التعاون الناجح وترسيخ العلاقة بين الجانبين في المستقبل.

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 سبتمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.139 تريليون درهم (يعادل تقريباً 310.1 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 797 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلياً وجهاز إيداع فورياً. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

