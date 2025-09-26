يوفر الجيل الجديد من مقاعد الدرجة السياحية مع شاشات لمس فائقة الدقة وخدمة واي فاي عالية السرعة، تجربة طيران متطورة مع الضيافة الحائزة على جوائز من الاتحاد للطيران

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تطلق الاتحاد للطيران طائرتها الجديدة من طراز A321LR على جميع الرحلات الجوية من وإلى كلكتا، مما يوفر تجربة سفر فاخرة ومتطورة إلى هذه الوجهة الهندية الشهيرة.

وقد هبطت الرحلة الافتتاحية، رقم EY222، في مطار نيتاجي سوبهاس تشاندرا بوس (CCU) في كلكتا، الهند، الساعة 8:35 مساءً يوم 24 سبتمبر. وستُشغل الآن جميع رحلات الاتحاد للطيران الثمانية أسبوعيًا بين أبوظبي وكلكتا على متن طائرة A321LR.

تُعزز خدمة طائرة A321LR المتطورة التزام الاتحاد للطيران بالسوق الهندية، حيث تُشغّل 183 رحلة أسبوعيًا إلى 11 وجهة في جميع أنحاء الهند. وتُتيح هذه الشبكة الواسعة ربط الضيوف بسلاسة بين الهند والشرق الأوسط، ومن ثم إلى أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

تعتبر كلكتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية وأكبر مدنها، بوابة مهمة للهند، حيث تنقل الاتحاد للطيران أكثر من 135 ألف مسافر سنويًا بينها وبين أبو ظبي.

وتحظى كلكتا بمكانة خاصة كعاصمة ثقافية للهند، حيث ترحب بالزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف تراثها الغني وطاقتها الفنية المذهلة.

إلى جانب زيادة عدد الزوار المسافرين إلى الهند، تلبي الاتحاد للطيران الطلب المتزايد من المسافرين في رحلات العمل، بالإضافة إلى الطلاب الأجانب والضيوف الذين يسافرون لزيارة الأصدقاء والعائلات.

كما تشهد كلكتا زيادة الاستثمار في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية، ما يُعزز الطلب على سفر الشركات.

في هذه المناسبة، أعلن آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "تُعدّ الهند سوقاً رئيسياً للاتحاد للطيران، ونحن نشعر بالفخر لكوننا في كلكتا لاستقبال أحدث طائراتنا من طراز A321LR في رحلتها الافتتاحية إلى الهند. مع هذه الترقية، يُمكن لضيوفنا الآن الاستمتاع بتجربة سفر رائعة، سواءً في أجنحة الدرجة الأولى الفاخرة، أو مقاعد درجة الأعمال القابلة للتحويل إلى سرير، أو على الدرجة السياحية من الجيل الجديد."

صُممت طائرة A321LR لتقدم معايير مقصورة الاتحاد الفاخرة وتجربة طيران حائزة على جوائز للرحلات القصيرة والمتوسطة. حيث توفر الطائرة راحة فائقة وتصميم أنيق واتصال واي فاي عالي السرعة في جميع الدرجات.

سيستمتع الضيوف المسافرون بين أبوظبي وكلكتا على متن طائرة A321LR بأحدث ابتكارات المقصورة، مع جناحين على الدرجة الأولى مع أبواب منزلقة لضمان الخصوصية؛ وأربعة عشر مقعدًا على درجة الأعمال بتصميم متعرج، ووصول مباشر إلى الممر وبجانب النوافذ؛ و144 مقعدًا على الدرجة السياحية مصمماً لضمان الراحة وتوفير مساحة واسعة للأرجل مع شاشات فائقة الدقة.

وقد استلمت الاتحاد للطيران في يوليو أول طائرة من طراز A321LR وثانية في أغسطس، وذلك من أصل 30 طائرة المقرر انضمامها إلى أسطولها المتوسع.

أجنحة الدرجة الأولى

تُقدّم الطائرة جناحين خاصين على الدرجة الأولى على خط كلكتا، مع أبواب منزلقة لضمان الخصوصية وتصميم أنيق مع مساحة لتناول الطعام أو الاسترخاء. تتحول مقاعد الدرجة الأولى، مع مساحة لمرافق، بسهولة إلى أسرّة مسطحة بالكامل مُغطاة بأقمشة فاخرة. وتتميز المقاعد بشاشة فائقة الدقة مقاس 20 بوصة، وشحنًا لاسلكيًا، وميزة الاقتران عبر البلوتوث. إضافة إلى ذلك، سيستمتع الضيوف بتجربة طهي مميزة من الاتحاد للطيران.

كما سيستفيد ضيوف الدرجة الأولى من تجربة سفر مريحة على الأرض، مع خدمة السائق الخاص، وخدمة الكونسييرج، وخدمات الاستقبال والمساعدة، مما يجعل السفر أكثر سهولة.

درجة الأعمال

تُقدّم درجة الأعمال أربعة عشر مقعدًا بتصميم متعرج، ووصول مباشر إلى الممر وإطلالة على النوافذ. تتكامل المفروشات الناعمة وأدوات المائدة المصممة من قبل أرماني كازا مع وسائل الراحة الفاخرة. وتتوفر شاشات فائقة الدقة مقاس 17.3 بوصة، وشحن لاسلكي، وميزة الاقتران عبر البلوتوث مع مساحة شخصية واسعة ومساحة تخزين سهلة الاستخدام.

الدرجة السياحية

تضم الدرجة السياحية 144 مقعدًا صُمّم بطريقة صحية لتوفير مساحة واسعة للأرجل مع شاشات لمس فائقة الدقة مقاس 13.3 بوصة، وشحن سلكي، وسماعات رأس مع ميزة الاتصال عبر البلوتوث لكل مقعد. وتشمل خدمة الترفيه على متن الطائرة مجموعة من الأفلام والمسلسلات والألعاب المتميزة بلغات مختلفة من هوليوود إلى بوليوود والمزيد.

وتتميز جميع المقصورات بخدمة واي فاي عالية السرعة تسمح بعقد اجتماعات عمل عبر الفيديو، وبعرض مجموعة من الأفلام والألعاب. وسيتم طرح هذه الخدمة تدريجيًا على الوجهات الآسيوية. كما توفر الخزائن العلوية مساحة أكبر لتعزيز الراحة والرفاهية طوال الرحلة.

مع إطلاق طائرة A321LR، تواصل الاتحاد للطيران الارتقاء بمعايير السفر الجوي، من خلال الجمع بين الابتكار في التصميم والالتزام بالتميز مع طاقم الطائرة الحائز على جوائز.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

