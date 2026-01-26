سيتمكن جميع الضيوف المسافرين على طيران الرياض من الإنضمام إلى برنامج الولاء "سفير" بسهولة عبر التسجيل على متن الطائرة، للاستفادة من خدمة الاتصال المجاني

تعزّز هذه الشراكة رؤية طيران الرياض لأن يكون أول ناقل جوي رقمي في العالم، وتسهم في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء قطاع طيران عالمي مترابط وقائم على الإبتكار.

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة طيران الرياض، الناقل الجوي الجديد للمملكة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة نيو للفضاء، الشركة الوطنية لخدمات الفضاء التجارية، وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تجهيز أسطول طائراتها من نوع "إيرباص A321" ضيقة البدن بمنظومة NSG Skywaves®، التي تتيح الوصول إلى الخدمات الرقمية والإنترنت على متن الرحلات.

ويعد هذا التعاون خطوة فارقة في مسيرة التحول الرقمي لطيران الرياض، نحو تحقيق رؤيتها كأول شركة طيران رقمية الأصل في العالم. حيث صُمِّمت تجربة السفر لتكون مترابطة وخاصة ومدعومة بالتقنية، لتمكن ضيوفها من الوصول بسلاسة لخدمات البث المباشر، تبادل الرسائل، التصفح، الألعاب، ومتابعة الأعمال على ارتفاع 35 ألف قدم بكل يسر وسهولة.

بهذه المناسبة، صرّح آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي المالي لطيران الرياض: "بصفتنا أول شركة طيران رقمية الأصل في العالم، نعيد صياغة تجربة السفر الجوي عبر دمج التقنيات المتقدمة، والاتصال السلس، والضيافة السعودية الأصيلة. وبينما نتوقع تسلّم أولى طائراتنا من طراز إيرباص A321 في الربع الأخير من عام 2026، يضمن تعاوننا مع مجموعة نيو للفضاء لضيوفنا على متن الطائرة تجربة سفر باتصال كامل مع العالم، لا سيما أعضاء برنامج الولاء “سفير”، حيث يحظون بخدمة اتصال مجاني عالي السرعة. ونهدف إلى وضع معايير عالمية جديدة للطيران الرقمي، مستفيدين من البنية التحتية التقنية الطموحة التي تحتضنها المملكة".

ومن جانبه، أضاف مارتين بلانكين، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو للفضاء، قائلًا: "تجسّد هذه الشراكة التزامنا بالابتكار وتقديم أفضل حلول الاتصال في المملكة العربية السعودية. ونفخر بالتعاون مع طيران الرياض لابتكار تجربة رقمية متكاملة لضيوفها المسافرين، بما يعكس رؤية السعودية لمستقبل قطاع الطيران".

ستوفر طيران الرياض، اتصالاً فائق السرعة لضيوفها يصل إلى 300 ميجابت/ثانية على متن أسطول طائراتها A321، بالاعتماد على منظومة NSG Skywaves® وأجهزة HBC+ المتميزة بهوائي ThinKom Ka2517، المعتمدة على متن أكثر من 1,700 طائرة حول العالم.

وترتكز منظومة NSG Skywaves® على شبكة Open Orbits™ التابعة لشركة SES، التي تجمع بين الأداء العالي وزمن الاستجابة المنخفض للأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المتوسط "MEO"، مع استقرار التغطية العالمية لشبكات المدار الثابت "GEO"، بما يضمن اتصالاً موثوقًا واسع النطاق، يرتقي بتجربة الضيوف، ويعزز كفاءة الأسطول والعمليات التشغيلية.

تطمح هذه الشراكة الاستراتيجية إلى وضع معايير عالمية جديدة لتجربة سفر رقمية وسلسة، عبر دمج التميز الرقمي والابتكار لضيوف طيران الرياض داخل المملكة والمنطقة. ويهدف الطرفان من خلال هذا التعاون لتقديم رحلات استثنائية مترابطة تضمن للضيوف البقاء على اتصال دائم، بما يعزز مكانة الناقل الوطني الرائدة عالمياً.

وتجسد هذه الاتفاقية التزام المملكة بدفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، وإعادة صياغة تجربة السفر الجوي عبر حلول تقنية رائدة ومستدامة. كما يدعم هذا التعاون مستهدفات رؤية السعودية 2030 لترسيخ ريادة المملكة عالميًا لقطاع الطيران المرتكز حول الضيوف، وتحويل العاصمة الرياض إلى مركز دولي متميز للابتكار التكنولوجي والخدمات اللوجستية.

نبذة عن طيران الرياض:

هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، ويتبنى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران.

بأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر فريدة تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ليصبح الخيار الأول للراغبين في تجربة طيران راقية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.riyadhair.com

للاستفسارات الإعلامية، قسم العلاقات الإعلامية في طيران الرياض: Media@riyadhair.com

نبذة عن مجموعة نيو للفضاء (NSG):

مجموعة نيو للفضاء هي شركة خدمات فضائية عالمية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات في مجالات الاتصالات الفضائية، والجغرافيا المكانية، وأنظمة تحديد المواقع والملاحة والتوقيت (PNT)، بالإضافة إلى الاستثمار في مختلف تقنيات الفضاء. كونها إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تساهم مجموعة نيو للفضاء في تحويل اقتصاد الفضاء السعودي، ودعم الابتكار وإيجاد فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.neospacegroup.com

-انتهى-

#بياناتشركات