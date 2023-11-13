أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن نقل عملياتها التشغيلية إلى مبنى المسافرين (A) في مطار أبوظبي الدولي الجديد غداّ الثلاثاء 14 نوفمبر. ويعد المبنى (A) إحدى أكبر مباني المسافرين في العالم بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، مع إمكانية تنفيذ إجراءات السفر لـ 11 ألف مسافر في الساعة وتشغيل 79 طائرة في أي وقت.

وستستقبل "العربية أبوظبي" أولى رحلاتها القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت إلى المبنى الجديد عند الساعة 17:55 من يوم 14 نوفمبر، بينما تتجه أولى رحلاتها المغادرة منه إلى كولكاتا في الهند عند الساعة 18:55 في اليوم ذاته.

ويتزامن افتتاح المبنى الجديد مع تعافي الحركة الجوية العالمية واقترابها سريعاً من مستوياتها السابقة لفترة ما قبل الجائحة، وسيساهم ايضاً في رسم ملامح المرحلة المقبلة لنمو "العربية أبوظبي". ويأتي نقل عمليات الشركة إلى مبنى المسافرين (A) في أعقاب المرحلة الثالثة من انتقال شركات الطيران إلى المبنى. ويركز المبنى الجديد على الارتقاء بالتجربة الشاملة للمسافرين، وحسن فعَالية العمليات التشغيلية، وضمان أرقى المعايير.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة " العربية للطيران": "نتطلع إلى بدء عملياتنا التشغيلية من مبنى المسافرين الجديد، والذي يدعم طموحنا في زيادة قدرات أسطولنا الحالي لتلبية احتياجات السفر المتنامية من وإلى العاصمة الإماراتية. ومع تجهيزه بأحدث التقنيات المتقدمة لتسهيل حركة المسافرين، يضمن مبنى المسافرين (A) توفير أعلى مستويات الراحة، والارتقاء بتجارب المسافرين، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للسياحة والأعمال".

تم تصميم مبنى المسافرين (A) لتوفير تجربة مميزة للزوار ومسافري الترانزيت، حيث تم تجهيزه بتقنية القياسات الحيوية المتقدمة التي توفر تجربة مريحة وغير مسبوقة لجميع المسافرين. بالإضافة إلى ذلك، يرسي المبنى معياراً جديداً لتجارب المطارات للمسافرين بقصد العمل أو الترفيه، ويوفر ما يزيد على 160 خياراً من المتاجر والمطاعم والمقاهي التي تلبي جميع الأذواق. وانسجاماً مع تركيزه على راحة المسافرين وتجربتهم الشاملة، يوفر مبنى المسافرين (A) مجموعة واسعة من وسائل الراحة بما في ذلك صالات الانتظار الفخمة ومرافق السبا ومناطق مخصصة لمساعدة المسافرين على الاسترخاء وتجديد نشاطهم.

من جانبها، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: "أود أن أرحب بالعربية أبوظبي في مقرها الجديد في مبنى المسافرين (A) وهو مبنى حديث مزود بمرافق تلبي متطلبات شركات الطيران ويساهم كقاعدة مثالية لهم لتعزيز حركة سفرهم الدولية. ومن خلال توفير مجموعة من المرافق المتطورة للمسافرين وشركات النقل على حد سواء، فإنه سيعزز مكانة أبوظبي العالمية كقاعدة مهمة للطيران".

تسيّر "العربية للطيران أبوظبي" حالياً أسطولاً مكوناً من 10 طائرات إيرباص A320 إلى 28 وجهة من مطار أبوظبي الدولي، وتوفر مقصورات أسطول "العربية للطيران" راحةً إضافية للمسافرين من خلال توفير مساحة أكبر بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الوجبات عبر خدمة "سكاي كافيه"، بالإضافة إلى خدمة البث المجانية "SkyTime" على متن الطائرة. كما يمكن للمسافرين كسب وتحويل وإنفاق النقاط من خلال برنامج الولاء الأكثر سخاءً في المنطقة "Air Rewards".

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