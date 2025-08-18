دمشق – وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "العمران" اتفاق تعاون إستراتيجي مع شركة"A³&Co." الإماراتية المتخصصة في صناعة الإسمنت، بهدف إنتاج إسمنت عالي الجودة وبمواصفات متعددة وأسعار تنافس السوق الحر، بما يواكب التطورات العالمية في هذا القطاع.

كما تضمن الاتفاق الذي وقعه مدير الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة، والرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية المهندس عمرو أحمد نادر، تطوير خط الإنتاج الثالث في معمل إسمنت حماة، و تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة فيه ، واعتماد شركة "A³&Co." مستشاراً إستراتيجياً لقطاع الإسمنت، لوضع خارطة طريق لتطوير هذه الصناعة، واقتراح سياسات وإستراتيجيات، تتماشى مع المعايير العالمية للاستدامة.

كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الحد من الانبعاثات البيئية ومعالجة الآثار السلبية، التي خلفتها الصناعة خلال العقود الماضية، وإقامة ورش عمل تطبيقية لرفع كفاءة الكوادر، إلى جانب إعداد تقارير تقييم دورية، ودراسة استهلاك الطاقة والعمل على تخفيضه، بما يعزز الكفاءة الإنتاجية، والعمل على إحداث مركز تدريب مهني متخصص، يرفد القطاعين العام والخاص بكفاءات مؤهلة ومدربة ، وإنشاء مراكز اختبارات بمعايير دولية، لتكون صناعة الإسمنت إحدى الركائز الأساسية، في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة.

نبذة عن شركة A³&Co.

تأسست A³&Co. في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل على الصعيدين الوطني والدولي كشركة استشارات استراتيجية متخصصة في صناعة الإسمنت، تتخصص بتقديم حلول مبتكرة مبنية على النتائج لتطوير وتنفيذ مسارات للانتقال نحو صافي الانبعاثات الصفري، وتعزيز التميز التشغيلي، ودمج الابتكارات الحديثة عبر سلسلة قيمة الإسمنت.

