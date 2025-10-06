الرياض – أعلن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الرائدة متعددة الأطراف والمتخصصة في الاستثمار بقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن قيادة جولة تمويلية من الفئة A بقيمة 26.3 مليون دولار لشركة "تجدد"، المنصة الرائدة في مجال المواد الخام المخصصة لإنتاج الوقود الحيوي، والتي ستخصص عائدات التمويل لتعزيز دورها الريادي في دعم إنتاج وقود الطيران المستدام ووقود الديزل المتجدد.

تُعد "تجدد" منصة تقنية ذات حضور دولي في مجال تجميع وتتبع المواد الخام لإنتاج الوقود الحيوي، وتتخصص في جمع وتتبّع زيوت الطهي المستعملة، مع توسّع عملياتها عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا. وتعمل الشركة في أسواق رئيسية مثل مصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وهولندا، معتمدةً على تقنياتها الخاصة لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد وتحسين العمليات باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، وضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية المتعلقة بالاستدامة وشهادات الاعتماد، وهو ما يمثل مطلباً متنامياً لسلاسل توريد المواد الخام منخفضة الكربون عالمياً.

وتأسست الشركة على يد فريق طموح من رواد الأعمال، لتتطور من شركة ناشئة محلية إلى منصة إقليمية مؤثرة، عقدت شراكات استراتيجية مع البلديات والعملاء التجاريين والمشترين الدوليين. ويمنح نموذج أعمالها القابل للتوسع والقائم على التكنولوجيا المتقدمة "تجدد" موقعاً ريادياً لتمكين الاقتصاد الدائري وتعزيز قطاع الوقود الحيوي الناشئ.

ويمثل هذا الاستثمار أول دخول مباشر للصندوق العربي للطاقة في قطاع المواد الخام المخصصة لإنتاج الوقود الحيوي، مما يمهّد الطريق أمام فرص مستقبلية في مجالات الديزل الحيوي ووقود الطيران المستدام، وكلاهما يمثلان عنصراً محورياً في إستراتيجية الصندوق. كما يتماشى هذا الاستثمار مع مستهدفات الصندوق العربي للطاقة لدعم كل من قطاعات الطاقة التقليدية والجديدة، من خلال تمويل مشاريع تسهم في بناء مستقبل اقتصادي متوازن ومستدام للمنطقة. وتشمل قطاعات الطاقة الجديدة – على سبيل المثال لا الحصر – البنية التحتية منخفضة الكربون، وحلول الاقتصاد الدائري، وسلاسل قيمة الوقود البديل.

وفي هذا السياق، صرّح ماهر المورالي، رئيس الاستثمارات والشراكات في الصندوق العربي للطاقة، قائلاً: "يمثل هذا الاستثمار فرصة واعدة لدعم شركة يقودها مؤسسوها وتعمل في قطاع حيوي محدود الخدمات. إن منصة تجدد تعكس التزامنا بتمويل بنية تحتية مستدامة وقابلة للتوسع، تماشياً مع تطلعات المنطقة لتطوير قطاع الطاقة الجديدة، وتعزيز كفاءة الموارد ونماذج الاقتصاد الدائري؛ وتحقيق الريادة في قطاع الوقود الحيوي."

وسيتم توجيه عائدات جولة التمويل (Series A) لدعم توسع "تجدد" الإقليمي، وتعزيز قدراتها التقنية، وتوسيع نطاق عملياتها، بما يعزز مكانتها كمنصة رائدة للمواد الخام المخصصة للوقود الحيوي في المنطقة، ومساهم رئيسي في إمدادات المواد الخام المستدامة على المستوى العالمي.

من جانبه، قال نور العسال، عضو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة "تجدد": "يسعدنا الترحيب بالصندوق العربي للطاقة كمستثمر استراتيجي وشريك طويل الأجل. فإن خبرة الصندوق في القطاع وانتشاره الإقليمي والتزامه المشترك بالطاقة المستدامة سيكون لها دور محوري في توسيع أثرنا وتسريع وتيرة نموّنا."

ويعزز هذا الاستثمار قاعدة المساهمين في "تجدد"، والتي تضم كلاً من بنك التنمية الهولندي، وصندوق Verod-Kepple Africa Ventures الرائد في رأس المال الجريء بإفريقيا، وصندوق A15 Ventures، أحد أبرز صناديق رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالشراكة مع هذه الجهات، يدعم الصندوق العربي للطاقة رؤية "تجدد" لتصبح منصة رائدة إقليمياً في الابتكار بمجال الاقتصاد الدائري وتطوير الوقود المستدام.

نبذة عن الصندوق العربي للطاقة

الصندوق العربي للطاقة (الصندوق)، مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. ويسعى الصندوق العربي للطاقة من خلال رسالته إلى تمكين مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة. ويطبق الصندوق العربي للطاقة أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 20% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 5.3 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص في 35 دولة. كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الوحيدة عبر قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

نبذة عن شركة تجدد

تجدد هي شركة رائدة ذات حضور دولي تعتمد على التقنية في مجال جمع وتتبع المواد الخام المتجددة، حيث توفر زيوت الطهي المستعملة (UCO) والدهون الحيوانية والزيوت الحمضية لأسواق وقود الطائرات المستدام (SAF) والديزل الحيوي المتجدد (HVO) والصناعات الأوليفي كيميائية.

وبفضل مراكزها في مصر والأردن وهولندا، وعملياتها الممتدة عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا، تعتمد "تجدد" على تقنياتها الخاصة ونماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية وضمان الالتزام التام بالمعايير الدولية للاستدامة.

ويعزز نموذج أعمالها القابل للتوسع مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال توفير مواد خام معتمدة وموثوقة تسهم في دعم كبرى شركات إنتاج الطاقة عالمياً.

