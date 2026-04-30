نمو الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 189.7 مليون درهم، مدفوعةً بنمو الأعمال الأساسية واستمرار التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية.

ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 55% على أساس سنوي لتصل إلى 54.7 مليون درهم، بدعم من ارتفاع معدلات التشغيل وتوسع الأسطول والانضباط في إدارة التكاليف

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "إيزي ليس" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول: EASYLEASE)، المزوّد الرائد لحلول التنقل المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للشركة العالمية القابضة، تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مسجلةً نمواً قوياً في الإيرادات وتحسناً ملحوظاً في الأرباح، مدفوعاً باستمرار قوة أعمالها الأساسية والخدمات اللوجستية.

وقفز صافي أرباح الشركة بنسبة 98% على أساس سنوي ليصل إلى 20.7 مليون درهم، مقارنةً بـ 10.4 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025 ومدفوعاً بتحسن مزيج الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة. ويعكس هذا النمو مساهمة أقوى من أبرز قطاعات الشركة الأساسية والخدمات اللوجستية، إلى جانب النهج المنضبط في إدارة التكاليف.

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 189.7 مليون درهم، مدعومةً باستمرار الطلب على خدمات الأعمال الأساسية لشركة "إيزي ليس" وخدماتها اللوجستية والعمليات المرتبطة بخدمات التوصيل. وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 41% ليصل إلى 55.6 مليون درهم، فيما سجلت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 72% لتصل إلى 28.3 مليون درهم، نتيجة نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من زيادة قاعدة التكاليف الثابتة للمجموعة.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 55% على أساس سنوي لتصل إلى 54.7 مليون درهم، ما يعكس تحسناً في إنتاجية الأصول، وارتفاع مستويات تشغيل الأسطول، واستمرار الانضباط في إدارة التكاليف على مستوى محفظة الأعمال.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي ليس": "تمثل هذه النتائج بداية قوية لعام 2026 بالنسبة للشركة، حيث شهدنا تحسناً ملحوظاً في الربحية مدفوعاً بقوة منصة أعمالنا الأساسية والخدمات اللوجستية، حيث تتعزز قدرتنا على تحقيق أداء مرن، حتى في ظل بيئة إقليمية معقدة بالتركيز المستمر على النمو المنضبط، والكفاءة التشغيلية ، وتحسين إدارة الأسطول."

وظلت أعمال الشركة الأساسية في دولة الإمارات المساهم الأكبر في إيرادات وربحية المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً باستمرار توسع الأسطول، وارتفاع معدلات التشغيل وأهمية هذه الخدمة لعملاء خدمات التوصيل والتنقل.

كما واصلت مجموعة "جاليجا القابضة"، منصة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد التابعة لـ"إيزي ليس"، تحقيق نمو خلال الربع رغم تباين بيئة التشغيل، بدعم من التوسع المستمر في خدمات المستودعات وساحات التخزين وخدمات النقل البري، وذلك بالتوازي مع تزايد توجه العملاء نحو الحلول اللوجستية المتكاملة لمواجهة تعقيدات سلاسل الإمداد. وأسهم التركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية في تعزيز الربحية مع توسع المنصة.

وحافظت العمليات المرتبطة بخدمات التوصيل على أدائها المرن خلال الربع، مدعومةً باستقرار الطلب من العملاء من الشركات. وفي حين شهدت بعض الأنشطة التقديرية والمرتبطة بالفعاليات ظروفاً أكثر تراجعاً، واصلت أعمال التنقل والخدمات اللوجستية الأساسية دعم الأداء العام للمجموعة.

وواصلت "إيزي ليس" تنفيذ عدد من المبادرات التقنية والرقمية الهادفة إلى تعزيز مستوى متابعة تحركات الأسطول، وتحسين كفاءة سير العمل، وتعزيز الحوكمة التشغيلية عبر محفظة أعمالها. وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الاستخدام الأمثل للأصول وتعزيز بيئة الرقابة وتحسين اتساق العمليات، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء على المدى الطويل.

وظلت دولة الإمارات المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة خلال الربع. وعلى الرغم من استمرار بعض التحديات في بيئة التشغيل في أجزاء من السوق، أسهم تركيز "إيزي ليس" على أعمالها الأساسية في تحقيق أداء عام اتسم بالمرونة.

نبذة عن "إيزي ليس"

تأسست "إيزي ليس" في عام 2011، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول Easy Lease وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة. تعد "إيزي ليس" من أبرز الشركات الرائدة في مجال خدمات حلول التنقل المتكاملة، وتوفر خدماتها لكافة قطاعات الأعمال، بما في ذلك شركات التجارة الإلكترونية والتوصيل والخدمات اللوجستية والبريد السريع ومنصات مقدمي خدمات الطعام، حيث يعد أسطول الشركة من بين الأكبر في السوق الإماراتية ويضم أكثر من 94 ألف مركبة.

تلتزم الشركة بتوسيع حضورها وعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على توظيف الابتكار وزيادة الكفاءة كنهج محوري في كافة خدمات التنقل. وتقدم شركة "إيزي ليس" خدمات وحلول تأجير مرنة للمركبات، مصممة خصيصاً لتلبي متطلبات التنقل لكافة قطاعات الأعمال والشركات. وتضع الشركة العملاء في صميم أولوياتها، حيث تحرص على تبني أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لضمان ريادتها وتفوقها في قطاع خدمات التنقل.

www.easylease.ae

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 876 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في 4 قطاعات رئيسية: التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية والقطاع الاستهلاكي.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

التواصل الإعلامي

سايمون هايلز

المدير العام ورئيس إيدلمان سميثفيلد في منطقة الشرق الأوسط

IHC@edelmansmithfield.com

-انتهى-

#بياناتشركات