أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أكبر 20 سوقاً مالياً على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، عن تحقيق نسبة امتثال بلغت 98% للإفصاح عن البيانات المالية السنوية لعام 2025، في إنجاز يعكس نهجاً مؤسسياً يرتكز على أعلى معايير النزاهة والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين بمتانة وكفاءة منظومة السوق.

وبصفته منصة مالية رائدة تسهم في تعزيز الفرص ودعم النمو، يجسد هذا الإنجاز منظومة متقدمة ترتكز على الثقة والشفافية والانضباط التنظيمي. وقد انعكس ذلك مباشرة على الأداء القوي للشركات المدرجة، حيث ارتفع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 17% على أساس سنوي ليتجاوز 200 مليار درهم، ما يعكس دور الحوكمة في تعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي، ويعزز مكانة السوق كمحرك رئيسي للنمو ومركز جذب للاستثمارات.

وقامت 99 شركة من أصل 101 شركة مدرجة ومتداولة بالإعلان عن نتائجها المالية المُدققة ضمن الإطار الزمني القانوني المحدد بـ90 يوماً، في دلالة واضحة على مستوى عالٍ من الالتزام والانضباط في الإفصاح. ولا تشمل هذه الأرقام شركتين تختلفان في دوراتهما المالية، إذ استوفت إحداهما متطلبات الإفصاح لنهاية شهر يونيو، فيما لا يزال موعد الإفصاح للشركة الأخرى، التي تنتهي سنتها المالية في شهر مارس، غير مستحق بعد.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تعكس مستويات الامتثال المرتفعة ونمو صافي الأرباح قوة ومتانة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، والتزامها بترسيخ أعلى معايير الحوكمة المؤسسية. وفي مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، نواصل العمل على تطوير سوق رأسمال يتسم بالكفاءة والمرونة والسيولة، مدعوماً بقاعدة متنوعة من المستثمرين، ومشاركة مؤسسية قوية، إلى جانب أطر تنظيمية متقدمة تعزز ثقة المستثمرين وترسّخ جاذبية السوق. وسنمضي قدماً في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية أبوظبي ودولة الإمارات، وترسيخ مكانتهما كمركز مالي عالمي رائد".

وفي عام 2025، قامت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتوزيع أرباح نقدية تصل إلى حوالي 74 مليار درهم على مساهميها والمستثمرين فيها، وذلك في مؤشر واضح على قوة أدائها واستدامة عوائدها. ويعزز هذا الالتزام المستمر بأعلى معايير الحوكمة جهود السوق في استقطاب والحفاظ على رؤوس الأموال العالمية والخبرات النوعية إلى أبوظبي، وترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد لجذب الاستثمارات على مستوى العالم.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة AD Clear)". ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتشمل عمليات مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

سلامه المرزوقي، محلل الاتصال المؤسسي | الاستراتيجية والتحول

سوق أبوظبي للأوراق المالية

البريد الإلكتروني: almarzooqis@adx.ae

-انتهى-

#بياناتشركات