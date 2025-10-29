نمو إجمالي الموجودات بنسبة 14% حتى تاريخه من العام، لتبلغ 393 مليار درهم إماراتي

تجاوزت ودائع المتعاملين حاجز 300 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 21% حتى تاريخه من العام

حققت جودة الموجودات أعلى مستويات منذ سنوات، بانخفاض نسبة التمويلات غير العاملة وارتفاع معدل التغطية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، حقق دبي الإسلامي أداءً استثنائيًا من جديد في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلاً مستويات قياسية في الإيرادات التشغيلية لتبلغ 9.7 مليار درهم إماراتي، مما أسهم في نمو الأرباح ما قبل الضريبة بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 6.6 مليار درهم إماراتي. كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 393 مليار درهم إماراتي، ما يقارب 400 مليار درهم إماراتي في إنجاز غير مسبوق.

أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2025:

الربحية:

سجلت الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 6 % على أساس سنوي، لتصل إلى 9.7 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بنمو قوي في الدخل غير الممول، وزيادة حجم الأعمال والأنشطة، واستقرار هوامش الإيرادات.

% على أساس سنوي، لتصل إلى مليار درهم إماراتي، مدعومةً بنمو قوي في الدخل غير الممول، وزيادة حجم الأعمال والأنشطة، واستقرار هوامش الإيرادات. تراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 45 % على أساس سنوي، لتصل إلى 292 مليون درهم إماراتي، مؤكدًا من جديد فعالية الاستراتيجية التي يتبناها البنك في إدارة للمخاطر.

% على أساس سنوي، لتصل إلى مليون درهم إماراتي، مؤكدًا من جديد فعالية الاستراتيجية التي يتبناها البنك في إدارة للمخاطر. واصل البنك التركيز على كفاءته التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 28.7 %.

%. سجلت الأرباح (قبل احتساب الضريبة) نموًا قويًا بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.6 مليار درهم إماراتي، ويعزى ذلك إلى النمو القوي للبنك وتحسن كفاءته التشغيلية وانخفاض تكاليف الائتمان.

الميزانية العمومية:

سجلت الميزانية العمومية نموًا قويًا بنسبة 14% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 393 مليار درهم إماراتي، مدعومة بنمو في ودائع المتعاملين تجاوز 53 مليار درهم إماراتي.

ساهم دبي الإسلامي في دعم تسهيلات تمويلية جديدة، منها استثمارات في الصكوك بلغت 91 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة للعام الحالي، بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي.

ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 17% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 248 مليار درهم إماراتي، نتيجة لاستمرار النمو في الأعمال الرئيسية للبنك المتعلقة بالأفراد والمؤسسات والشركات العابرة للحدود.

سجلت محفظة الصكوك نمواً بنسبة 16% حتى تاريخه لتصل إلى 95 مليار درهم إماراتي، حيث تتألف 77% من هذه المحفظة من أنشطة ائتمانية عالية الجودة لجهات سيادية ومؤسسات مالية.

مليار درهم إماراتي، حيث تتألف 77% من هذه المحفظة من أنشطة ائتمانية عالية الجودة لجهات سيادية ومؤسسات مالية. تجاوزت ودائع المتعاملين حاجز 300 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 21% حتى تاريخه من العام، لتصل إلى 302 مليار درهم إماراتي.

ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 16% حتى تاريخه من العام، لتصل إلى 109 مليار درهم إماراتي.

جودة الموجودات:

المزيد من التحسن في معدل التمويلات غير العاملة حيث انخفض بـِ 87 نقطة أساس حتى تاريخه، ليبلغ الآن 3.13 %.

نقطة أساس حتى تاريخه، ليبلغ الآن %. تحسن التغطية الإجمالية لتصل إلى 149 %، بينما تعزز معدل التغطية النقدية ليصل إلى 107 %

رأس المال والسيولة:

حافظ البنك على مستويات رسملة قوية حيث بلغ معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك ( CET1 ) 13.4 %، وبلغ الشق الأول من رأس المال ( Tier 1 ) 15.9 %، كما وصل معدل كفاية رأس المال ( CAR ) إلى 16.6 %، مما يؤكد على الإمكانات القوية لدبي الإسلامي وقدرته على توليد رأس المال من خلال الإيرادات المحتفظ بها.

) %، وبلغ الشق الأول من رأس المال ( ) %، كما وصل معدل كفاية رأس المال ( ) إلى %، مما يؤكد على الإمكانات القوية لدبي الإسلامي وقدرته على توليد رأس المال من خلال الإيرادات المحتفظ بها. حافظ البنك على مستوى صحي للسيولة إذ بلغت نسبة تغطية السيولة 144 % بينما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 108 %.

أبرز مؤشرات أداء الأعمال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025:

تجاوزت قيمة إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 أكثر من 90 مليار درهم إماراتي بنمو قوي قدره 33% على أساس سنوي مقارنة مع 69 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2024. واستمر التحسن والنمو في مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية للبنك، مدعومًا بزخم مستدام في محافظ الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات.

سجلت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد نموًا بنسبة 18% حتى تاريخه، لتصل إلى 74 مليار درهم إماراتي (مقارنة مع 63 مليار درهم إماراتي في عام 2024)، ما يعكس الطلب القوي على مختلف خدمات الأفراد. وساهم البنك في تمويلات جديدة بلغت قيمتها 27 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتضيف الخدمات المصرفية للأفراد ما يزيد عن 100,000 متعامل جديد خلال الأشهر التعسة الأولى من العام الحالي.

حققت محفظة الخدمات المصرفية المحلية والدولية نموًا بلغ 174 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 16% حتى تاريخه من العام. وبلغ إجمالي الاكتتابات الجديدة 46 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 41% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الطلب القوي في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطيران والتصنيع وخدمات المؤسسات المالية والمرافق.

مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 16% حتى تاريخه من العام. وبلغ إجمالي الاكتتابات الجديدة 46 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 41% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الطلب القوي في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطيران والتصنيع وخدمات المؤسسات المالية والمرافق. وتماشيًا مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والرامية إلى حشد تريليون درهم إماراتي لتمويل مشاريع مستدامة بحلول عام 2030، يواصل دبي الإسلامي توسيع محفظة التمويل المستدام الخاصة به. وارتفعت التمويلات المستدامة للبنك، بما في ذلك تمويلات مرتبطة بأهداف الاستدامة، خلال الأشهر التسعة لعام 2025 لتصل إلى 16.0 مليار درهم إماراتي، حيث امتدت لقطاعات متنوعة مثل خدمات المرافق والطيران والعقارات وإدارة النفايات والتعليم.

وبالإضافة إلى ذلك، شارك البنك في لعب دور ريادي في أسواق رأس المال الإسلامي، من خلال تسهيله إصدارات للصكوك بقيمة 25 مليار درهم إماراتي في مجالي الاستدامة والبيئة، ما يؤكد التزام دبي الإسلامي بتحقيق نمو مدفوع بالمسؤولية وتوفير قيمة حقيقة.

أهم الصفقات والمبادرات:

على مدار الأشهر التسعة الماضية، نجح دبي الإسلامي في تعزيز مكانته الريادية في قطاع التمويل الإسلامي من خلال صفقات مختلفة بارزة سيادية ومعاملات للشركات، في الأسواق الرئيسية.

نجح في إنجاز أول صفقة تمويل إسلامي لصالح الخطوط الجوية التركية، لدعم خططها الاستراتيجية لتوسيع أسطولها الجوي من خلال هياكل تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يدل على توسع نطاق تطبيق التمويل الإسلامي وزيادة الطلب عليه في القطاعات العالمية.

تولى دور المنسق الإسلامي العالمي الوحيد للصفقة، وأحد المنظمين الرئيسيين المفوضين ومدراء الاكتتاب المشتركين ضمن صفقة تمويل سيادي مشترك لأجل محدد بقيمة مليار دولار أمريكي لصالح حكومة باكستان – وهي صفقة تمثل أحد أكبر التمويلات السيادية الإسلامية في السنوات الأخيرة، ليؤكد من جديد على الدور الكبير لدبي الإسلامي وقدرته على هيكلة صفقات معقدة وعابرة للحدود.

وهي صفقة تمثل أحد أكبر التمويلات السيادية الإسلامية في السنوات الأخيرة، ليؤكد من جديد على الدور الكبير لدبي الإسلامي وقدرته على هيكلة صفقات معقدة وعابرة للحدود. الانضمام كمدير رئيسي مشترك وأحد مدراء الاكتتاب في إصدار صكوك مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي من قبل جمهورية مصر العربية، ما يعزز مكانة دبي الإسلامي وحضوره في الأسواق الدولية لرأس المال الإسلامي ويدعم في الوقت ذاته استراتيجية دولة الإمارات في تنوع التمويل.

شارك دبي الإسلامي في صفقة تسهيلات تمويلية مشتركة ثنائية الشريحة بقيمة 1.85 مليار دولار أمريكي، لصالح شركة أولام الزراعية، حيث تولى دور المنسق الرئيسي المُفوَّض ووكيل الاستثمار الرئيسي للشريحة الإسلامية والبالغ قيمتها 250 مليون دولار أمريكي، مُعزِّزًا بذلك دوره كمؤسسة مالية تتمتع بإمكانات تمويلية تدعم قطاعات ذات أهمية استراتيجية كالأمن الغذائي والتجارة العالمية.

ومن جديد، تؤكد هذه الصفقات مجتمعة على توسع الحضور الريادي لدبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي، وقدرته على تعبئة رأس المال عبر مختلف الأسواق، واستمرار مساهماته في تنمية الاقتصاد المستدام بما يتماشى مع الرؤية التنموية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن دبي الإسلامي

يعد "دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 106 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 18 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم دبي الإسلامي خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتمتع دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لدبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، كما انضم لمنطقة الشرق الأقصى بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا بحصة تفوق 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وتبع ذلك تأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وجرى تصنيفه ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية في النظام المالي المحلي في دولة الإمارات، وشكل استحواذه على نور بنك علامة فارقة أكدت مكانة دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. وتعزيزًا لاستراتيجيته الدولية، نجح دبي الإسلامي مؤخرًا بالاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 25% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" والتي تقدم خدمات مصرفية رقمية في تركيا.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي نموذجًا رئيسيًا ومستقلاً عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ويجسد تتويجه لقب "أفضل بنك إسلامي" في محافل مختلفة مكانته الريادية في قطاع التمويل الإسلامي. وكمؤسسة مالية رائدة، يحرص دبي الإسلامي على اغتنام الفرص والتحديات المرتبطة بدمج الاستدامة في أعماله من خلال تقديم منتجات وخدمات مستدامة، وتعزيز دوره الحيوي في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية. وكان عام 2025 مميزًا لدبي الإسلامي حيث احتفل باليوبيل الذهبي، مستلهمًا برؤية جديدة ومستقبلية لمواصلة بناء إرث من النجاح خلال الأعوام القادمة.