أداء قوي يعكس تصاعداً مستداماً مدفوعاً بالتوسعات الدولية وكفاءة التشغيل

مبادرات التحول الرقمي، لاسيما في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، أسهمت في تحسين

الإنتاجية وتعزيز الحوكمة وضبط التكاليف

الدوحة – أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، محققة صافي أرباح بلغ 333 مليون ريال قطري، بنمو لافت نسبته 97% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في تأكيد واضح على قوة أدائها التشغيلي ونجاح استراتيجيتها التوسعية.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.455 مليار ريال قطري مقابل 1.309 مليار ريال في الربع الأول من 2025، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 561 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 416 مليون ريال، بزيادة سنوية قدرها 35%. كما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 73% لتصل إلى 473 مليون ريال قطري، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 90% لتبلغ 0.089 ريال قطري.

وتعكس هذه النتائج نمواً شاملاً عبر مختلف المؤشرات المالية، مدعوماً بوضوح الرؤية الاستثمارية للشركة وقدرتها على تحقيق التوازن بين التوسع الجغرافي والتنويع الاستثماري وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد بدأت الاستثمارات الدولية التي أُعلن عنها في فترات سابقة في الإسهام بشكل ملموس في دعم الإيرادات وتعزيز الربحية وتنمية قاعدة الأصول.

ويعزى النمو القوي في صافي الأرباح إلى تبني الشركة نهجاً متقدماً في رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة للمساهمين، إلى جانب إدارة منضبطة لرأس المال وفعالة في إدارة المخاطر. كما ساهمت مبادرات التحول الرقمي، لا سيما في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، في تحسين الإنتاجية وتعزيز الحوكمة وضبط التكاليف.

كما أظهرت النتائج توازناً في إسهام المجموعات التابعة للشركة في الإيرادات والأرباح ، والتي تشمل الرعاية الصحية، والخدمات، والاستثمارات السياحية والتطوير العقاري، إضافة إلى الصناعات والمقاولات التخصصية، بما يعكس نجاح كل مجموعة في تنفيذ خططها التوسعية ضمن إطار استراتيجي متكامل.

وفي تعليقه على النتائج، قال السيد خوان ليون، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة:

"تعكس نتائج الربع الأول قوة نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق نمو متسارع ومستدام في آن واحد. هذا الأداء لا يقتصر على تحقيق أرقام قياسية، بل يجسد جودة قراراتنا الاستثمارية وانضباطنا في التنفيذ عبر مختلف الأسواق والقطاعات. كما أن التوازن بين نمو الإيرادات وتحسن الربحية، مدعوماً بأداء تشغيلي قوي وتدفقات نقدية صحية، يعكس كفاءة عملياتنا وقدرتنا على تحويل التوسع إلى قيمة حقيقية للمساهمين."

وأضاف ليون:"لقد أصبحت التوسعات الدولية اليوم ركيزة أساسية في دفع النمو، بما يعزز حضورنا في أسواق واعدة ويتيح لنا تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر، وقد أثبتت الظروف الإقليمية الراهنة سلامة هذا التوجه. وفي الوقت ذاته، نواصل الاستثمار في التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية. هذه النتائج تضعنا على مسار نمو تصاعدي واضح، قائم على رؤية استراتيجية مرنة وانضباط مالي يضمن استدامة الأداء رغم أي تغير قد يطرأ على البيئة الاقتصادية".

يذكر أن الربع الأول من عام 2026 قد شهد اطلاق استثمار القابضة لمجموعتها الجديدة استثمار كابيتال، وهي خامس المجموعات التابعة للشركة وتتخصص في إدارة الاستثمارات المالية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والعمل وفق أطر واضحة للامتثال وتنظيم وإدارة المخاطر، بما يعكس رؤية الشركة نحو الاستدامة والنمو المسؤول والمنظم.

واصلت مجموعة الرعاية الصحية تحقيق نمو قوي، مدفوعة بالأداء المتصاعد لمنشآتها خارج دولة قطر، والتي أصبحت مصدراً رئيسياً للإيرادات، لا سيما في العراق وليبيا، في ظل تنامي الثقة الإقليمية في خدمات "أبيكس هيلث"، ذراع الرعاية الصحية للشركة.

كما عززت مجموعة الخدمات موقعها الريادي داخل السوق القطري، خاصة في مجالات إدارة المرافق وحلول الطعام، إلى جانب مساهمة توسعاتها الإقليمية في كل من المملكة العربية السعودية والعراق والأردن في دعم الربحية وفتح آفاق جديدة للنمو.

وفي قطاع الاستثمارات السياحية والتطوير العقاري، واصلت المجموعة تحقيق تقدم ملحوظ رغم التحديات الإقليمية، مستفيدة من كفاءة التنفيذ وجودة التخطيط، حيث تواصل العمل في مشاريع استراتيجية مثل فندق وشقق ريكسوس بغداد ومنتجع روزوود في المالديف، إلى جانب الأداء المتميز لجزيرة المها وموسم ناجح لمدينة لوسيل وينتر وندرلاند.

من جهة أخرى، سجلت مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية نمواً استثنائياً في الربحية بنسبة 376% مقارنة بالربع الأول من 2025، مدعوماً بتحسين الكفاءة التشغيلية وتطبيق سياسات فعالة لضبط التكاليف، إلى جانب التوسع في مشاريع إقليمية جديدة، بما في ذلك مشاريع في سوريا والجزائر والمالديف ورواندا.

جدير بالذكر أن استثمار القابضة كانت قد قامت بتعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمدقق حسابات خارجي منذ بداية العام 2026 عطفاً على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة السنوية..

