• الإتفاقيتان تدعمان التزام "الإمارات الإسلامي" بتمكين الاستثمارات المؤثرة في قطاع التعليم، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد قائم على المعرفة

دبي: وقعت مجموعة تعليم القابضة ش.م.ع ("تعليم")، إحدى أكبر مزودي الخدمات التعليمية من المراحل التأسيسية وحتى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقيتي تمويل استراتيجيتين بقيمة إجمالية بلغت 968 مليون درهم، لدعم خططها في النمو والتوسع، وذلك بالتعاون مع "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الدولة.

تبلغ قيمة اتفاقية التمويل الأولى 730 مليون درهم، وتهدف إلى دعم عملية الاستحواذ التي أجرتها "تعليم" مؤخراً على الحصة الأكبر في مجموعة "كيدز فيرست"، المتخصصة في تقديم خدمات التعليم المبكر ، والتي تدير شبكة تضمّ 34 حضانة عالية المستوى في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. ويُمهد هذا الاستحواذ الطريق أمام مجموعة "تعليم" للتوسع في قطاع التعليم المبكر سريع النمو، مُكمّلاً بذلك محفظة خدماتها الحالية من المراحل التأسيسية وحتى المرحلة الثانوية.

أمّا اتفاقية التمويل الثانية، فتبلغ قيمتها 238 مليون درهم، وتهدف إلى تمويل إنشاء مدرسة جديدة متطورة سيتم تشغيلها تحت اسم مدرسة "هارو" العالمية المرموقة. وتمتلك "تعليم" الحقوق الحصرية لتشغيل مدارس "هارو" في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيدعم التمويل المقدم من "الإمارات الإسلامي" دخول الشركة إلى سوق التعليم عالي المستوى، استجابةً للطلب المتزايد على بيئات تعليمية مبتكرة ومواكبة لمتطلبات المستقبل.

وتعزز هاتين الإتفاقيتين التزام "الإمارات الإسلامي" بتمكين الاستثمارات المؤثرة في قطاع التعليم كأساس لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030.

وبهذه المناسبة، قال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لـمجموعة "تعليم" القابضة: "يعكس تعاوننا مع الإمارات الإسلامي توافقاً قوياً في القيم والرؤية. ومن خلال هذه الشراكة مع مؤسسة رائدة في قطاع التمويل القائم على القيم والمتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فإننا لا نعزز قدرتنا على الاستثمار في المستقبل فحسب، بل نؤكد أيضاً التزامنا برسالتنا في تقديم تعليم عالمي المستوى. ومع زخم عمليات الاستحواذ وتطوير المدارس التي نقوم بها، نعزز أثرنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، ونساهم في بلورة فرصٍ جديدة للأجيال القادمة."

ومن جانبه قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "نفخر بتوقيع اتفاقيتين للتمويل مع مجموعة تعليم القابضة لتعزيز ودعم استراتيجيات توسعها. فالتعليم يعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وعاملا ًأساسياً لتعزيز القدرة التنافسية العالمية. وتعمل ’تعليم‘ على الارتقاء بمعايير التعليم المتميز والتعليم المبكر إلى مراحل أكثر تقدماً وتميزاً. ومن خلال دعم الاستثمارات في هذا القطاع، يلتزم الإمارات الإسلامي بإحداث تأثير مستدام، وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية."

ويكرّس "الإمارات الإسلامي" جهوده لابتكار منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بما يلبي الطلب المتزايد على الحلول المصرفية الأخلاقية. وفي عام 2024، أبرم "الإمارات الإسلامي" اتفاقية شراكة رائدة تضمنت تسهيلات تمويلية مرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات