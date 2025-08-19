دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "تاون إكس" (TownX)، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دبي والتي تمتلك محفظة مشاريع بقيمة 4 مليارات درهم، عن إنجاز 95% من أعمال بناء مشروع "لوما بارك فيوز" (Luma Park Views) في قرية جميرا الدائرية(JVC) بدبي. يتضمن المشروع 600 شقة سكنية، تتراوح بين وحدات مؤلفة من غرفة نوم واحدة وحتى ثلاث غرف نوم، جميعها توفر إطلالات متميزة على المنتزه. كما أن المشروع على وشك التسليم قبل الموعد المحدد.

تم إنجاز جميع المراحل الرئيسية للمشروع، حيث اكتمل هيكل المبنى والأعمال الداخلية، بينما تعمل الفرق على إتمام التشطيبات الداخلية وتركيب الأنظمة الميكانيكية والكهربائية وإنجاز الأعمال النهائية.

يجمع "لوما بارك فيوز" بين الفخامة والتكنولوجيا الذكية والحياة المجتمعية، حيث يضم مجموعة من المرافق الفاخرة مثل أحواض السباحة المعلقة وصالات رياضية مجهزة بأحدث المعدات من "تكنوجيم" (Technogym)، فضلاً عن حديقة داخلية واسعة تمتد على مساحة تزيد عن 32,000 قدم مربع. كما تم تجهيز المطابخ بأجهزة "سيمنز" (Siemens) وأنظمة منزلية ذكية متكاملة، بالإضافة إلى مقهى فاخر وخدمات الأمن على مدار الساعة باستخدام أنظمة التعرف على الوجه في المصاعد. يقدم المشروع أنظمة قفل ذكية للأبواب ونظام التعرف على أرقام اللوحات للوصول إلى مواقف السيارات، فضلاً عن حمامات السباحة المزودة بإمكانية تعديل درجات الحرارة. كما يتضمن المشروع محطات شحن للسيارات الكهربائية.

وكانت قد قّعت "تاون إكس" مؤخراً اتفاقية حصرية مع شركة "نايت فرانك"(Knight Frank) العالمية للاستشارات العقارية، وذلك لتأجير ما يزيد عن 20,000 قدم مربع من المساحات التجارية في "لوما بارك فيوز".

وقال حيدر عبد الجبار، المدير التنفيذي لشركة "تاون إكس": "يمثل مشروع "لوما بارك فيوز" رؤيتنا لإنشاء مساحات سكنية فاخرة تجمع بين التكنولوجيا والفخامة والحياة المجتمعية. ونحن ملتزمون بتسليم مشاريعنا قبل الموعد المحدد مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة. يجسد هذا المشروع اهتمامنا بأدق التفاصيل وإيماننا بخلق قيمة مستدامة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء".

منذ تأسيسها في عام 2017، حرصت "تاون إكس" على تسليم مشاريعها قبل الموعد المحدد مع الاهتمام بأدق التفاصيل. قامت الشركة بتسليم أكثر من 967 وحدة سكنية، وتعمل حالياً على تطوير 1,774 وحدة، مما يساهم في ترسيخ مكانتها في سوق العقارات بدبي. وتشمل المشاريع الرئيسية التي قدمتها "تاون إكس" والتي تحظى بإقبال متزايد في السوق مشروع "إيزي18" (Easy18) و"إيزي19" (Easy19) و"لوما21" (Luma21) و"لوما22" (Luma22) في قرية جميرا الدائرية، فضلاً عن المشاريع قيد الإنشاء مثل "11 هيلز بارك"(11 Hills Park) في مجمع دبي للعلوم و "لوما بارك فيوز" (Luma Park Views) في قرية جميرا الدائرية.

تركز "تاون إكس" على تصميم مجتمعات سكنية تستهدف العائلات وتلبي احتياجات جميع الأجيال، مع إعطاء الأولوية للتشطيبات الفاخرة والتصاميم المدخرة للطاقة والمساحات الداخلية الواسعة. والأهم من ذلك، تلتزم الشركة بتحسين جودة الحياة لسكانها من خلال تقديم تجارب استثنائية.

نبذة عن "تاون إكس"

