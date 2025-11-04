أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة امان للتوريق،وهي احدى الشركات التابعة لشركة امان القابضة تحت مظلة شركة راية القابضة. حيث كانت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 928مليون جنيه مصري.

ويأتي إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 431 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 306 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 أشهر، وقد حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. اما الشريحة الثالثة فتبلغ قيمتها 191 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهر، وقد حصلت على تصنيف ائتماني . A-

وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، أن إتمام الإصدار الثامن لمجموعة أمان يأتي استكمالًا لمسيرة نجاحات الشركة في تنفيذ العديد من الصفقات الرائدة في السوق المصري، مما يعزز من مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في مجال الترويج وتقديم الاستشارات المالية، ويؤكد قدرتها على ابتكار حلول استثمارية متطورة تلبي احتياجات السوق وتخدم قاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء.

ومن جانبه، عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثامن مع مجموعة أمان، التي تمثل أحد أهم وأبرز شركاء النجاح للشركة، مشيرًا إلى فخره بالعلاقات الراسخة والممتدة بين الجانبين والتي أثمرت عن ثمانية إصدارات ناجحة بهياكل تمويلية مبتكرة وبقيمة إجمالية تجاوزت 7.4مليار جنيه مصري، رغم التحديات التي واجهتها الأسواق المالية في الفترة الأخيرة.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 3500 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

