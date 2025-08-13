دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أوميغا سيكي موبيليتي" OSM، الشركة الهندية الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية، عن إطلاق أول منشأة صناعية لها خارج الهند لتجميع المركبات الكهربائية في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، باستثمار قدره 92 مليون درهم إماراتي (25 مليون دولار أمريكي) على مدار خمس سنوات، وذلك في إطار خطط التوسع العالمية وتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل منخفض الانبعاثات في المنطقة.

تمتد المنشأة، التي تُعد الأولى من نوعها في جافزا في مجال المركبات الكهربائية، على مساحة تزيد عن 42,000 قدم مربع، وستتولى تجميع مركبات "أوميغا سيكي موبيليتي" الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات، إلى جانب تخزين وتوزيع مكوّنات السيارات وقطع الغيار. ومن المتوقع أن تبدأ المنشأة أعمالها بحلول نهاية عام 2025.

وبفضل موقعها الاستراتيجي، ستخدم المنشأة أسواق التصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وستوفر أكثر من 100 فرصة عمل في المرحلة الأولى، وستسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند في مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: "تُضيف هذه المنشأة قيمةً نوعية إلى منظومة التنقّل المبتكر، وتُعزّز مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع السيارات، فيما يتزايد إقبال المصنّعين على جافزا للاستفادة من فرص النمو السريع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ووالمناطق الأخرى. وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستصل إلى ‎14.5‎ مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بفضل السياسات الحكومية الداعمة، وارتفاع الطلب، وتوسّع البنية التحتية".

من جانبه، قال أوداي نارنج، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أوميغا سيكي موبيليتي": "يشكّل هذا الإنجاز لحظة فخر بالنسبة لنا، تتزامن مع يوم استقلال الهند، ما يضفي عليه بُعدًا رمزيًا خاصًا. وتوفّر لنا جافزا قدرات ربط تجاري لا مثيل لها بأكثر من ملياري مستهلك، إلى جانب بيئة الأعمال التي تمكّننا من التوسع بسرعة وكفاءة واستدامة. وانطلاقًا من دبي، نهدف إلى إتاحة حلول التنقل الصديق للبيئة بطريقة مجدية تجاريًا لشركائنا في الشرق الأوسط وأفريقيا".

وعلى الرغم من تركيز شركة "أوميغا سيكي موبيليتي" الحالي على المركبات الكهربائية، إلا أنها تخطط أيضًا لتقديم طرازات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في بعض الأسواق الأفريقية، حيث يمثل هذا الوقود حلاً عملياً كبديل صديق للبيئة في العديد من المناطق، إلى أن يتم تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية بشكل أفضل.

وتشمل مجموعة منتجات "أوميغا سيكي موبيليتي" مركبة (OSM Rage+) ثلاثية العجلات المخصصة للشحن، ومركبة (OSM Stream) ثلاثية العجلات المخصصة للركاب، بمداهما الذي يصل إلى 270 كيلومترًا، مع دعم الشحن السريع وخاصية استبدال البطاريات، إلى جانب تقنيات إنترنت الأشياء التي تتيح التتبع الفوري وتحسين أداء الأسطول. ومع وجود أكثر من 160 وكالة في الهند، وبيع أكثر من 20,000 مركبة منتشرة على الطرق الهندية، إضافة إلى حصولها على شهادات اعتماد من هيئات اختبار معترف بها مثل المركز الدولي للسيارات ICAT والمعهد الهندي لأبحاث السيارات ARAI، تعتمد شركة "أوميغا سيكي موبيليتي" على دبي كنقطة انطلاق عالمية لحلول التنقل الصديقة للبيئة.

لمحة عن ال منطقة الحرة لجبل علي (جافزا):

تعتبر "جافزا" إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقرًّا لأكثر من 11,000 شركة، بما في ذلك كبرى الشركات متعدّدة الجنسيات. تساهم "جافزا" بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 160 ألف وظيفة.

وبفضل الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يوفّر ميناء جبل علي و"جافزا" منظومة متكاملة متعدّدة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، وتضم مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضمّ أكثر من 3.5 مليار مستهلك.

تُمثل "جافزا" مركزاً رائداً للتجارة والأعمال يتوسط قارّات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نموّاً في العالم. وعلى مدى 40 عاماً، تبنّت "جافزا" ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وإقامة تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية، والتزويد بأرقى مستويات الدعم. وتُعد "جافزا" شريكًا رئيسيًا في تمكين الأعمال، حيث تتيح لمتعامليها وصولًا سهلًا وفعالًا إلى فرص واعدة في المنطقة، بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات وحوافز عالية الجودة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة.

