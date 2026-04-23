يتجاوز إجمالي نطاق المشتريات التي تديرها "أسمو" اليوم 56,000 صنف من المواد، في خطوة تعكس توسعًا مدروسًا ونموًا متواصلًا في قدراتها التنفيذية

الدمام- أعلنت شركة أسمو، المشروع المشترك بين أرامكو السعودية، وشركة "دي أتش إل"، عن توسيع نطاق مشتريات مواد الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO) من خلال إضافة ما يزيد عن 90 اتفاقية شراء جديدة.

ومنذ إطلاق المرحلة التجريبية لخدمات المشتريات في يوليو 2025، يتجاوز إجمالي نطاق المشتريات تحت إدارة "أسمو" 56,000 صنف من المواد المختلفة، وواصلت "أسمو" توسيع نطاق أعمالها عبر مراحل تنفيذية منظمة شملت عددًا من فئات المواد المختلفة. ويزيد اليوم عدد اتفاقيات المشتريات التي تديرها الشركة على أكثر من 380 اتفاقية، مدعومة بقاعدة مورّدين متنوعة تتجاوز 190 موردًا، إلى جانب إطار حوكمة متكامل لإدارة المواد يهدف إلى تعزيز القوة الشرائية وتحقيق كفاءة أعلى في التكاليف.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة "أسمو"، الأستاذ سالم بن عبدالرحمن الهريش، قائلًا: "مع استمرار تنفيذ مراحل الإطلاق التدريجي، بات حجم الأعمال وتعقيدها يعكسان تطور نموذج المشتريات ونضجه. ويجسد هذا الثقة التي توليها أرامكو السعودية لأسمو، كما يعكس مسؤوليتنا في تحقيق أداء مستدام. إنّ النموذج الذي نرسخه اليوم يؤسس لقاعدة قابلة للتوسع، صُممت لتلبية احتياجات سلاسل الإمداد المتغيرة في المملكة وعلى مستوى المنطقة."

وقال النائب الأعلى للرئيس للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد في أرامكو السعودية، الأستاذ سليمان بن محمد الربيعان:

"تسهم شراكتنا المستمرة مع أسمو في تعزيز كفاءة إدارة المواد الحيوية ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في عمليات المشتريات. ومع إدراج فئات مواد الصيانة والإصلاح والتشغيل الخاصة بالمعدات والمواد الثابتة ضمن منظومة أسمو، نخطو خطوة مهمة نحو تطوير منصة مشتريات أكثر تكاملًا وصلابة. ويأتي هذا التطور انسجامًا مع طموحنا لبناء منظومة سلاسل إمداد فعّالة وقابلة للنمو داخل المملكة وخارجها".

ومن المقرر دمج فئات إضافية، تشمل مواد الحفر والكيميائيات ومواد المشاريع، خلال عامي 2026 و2027 كجزء من خطة "أسمو" المستمرة لتوسيع خدمات المشتريات. وسيصاحب ذلك إطلاق المنصة (eMarketplace) للتجارة الإلكترونية في 2027، بهدف تعزيز تكامل الموردين، وزيادة الشفافية في عمليات المشتريات، وتسهيل التواصل بين المشترين والموردين، بما يدعم نمو التجارة ويزيد من المشاركة في المنصة.

وبحلول عام 2030، تهدف "أسمو" إلى إدارة مشتريات تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار أمريكي سنويًا، مستندة إلى نموذج مشتريات موحد وشبكة لوجستية وطنية تضم ستة مرافق استراتيجية موزعة في أنحاء المملكة. وتشكل هذه البنية التحتية الموحدة لسلاسل الإمداد أساسًا قويًا يعزز المرونة، ويدعم توطين الصناعة، ويحقق قيمة اقتصادية مستدامة بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.

لمحة عن "أسمو"

تتمثل رسالتنا في أسمو بتقديم خدمات متكاملة وموثوقة وذات مستوى عالمي لسلاسل الإمداد، بما يحقق قيمة مضافة للشركات العاملة في قطاعات الطاقة والكيميائيات والصناعات في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتركز أسمو على تحقيق الكفاءة والابتكار وتحسين التكاليف لتقديم حلول سلسة ومستدامة في مجال سلاسل الإمداد. خبراتنا تشمل مشتريات المواد، وإدارة المخزون، والخدمات اللوجستية، والخدمات اللوجستية العكسية، والتخزين، المدعومة جميعها بأحدث التقنيات المتقدمة.

وباعتبارها مساهمًا في رؤية السعودية 2030، تدعم أسمو التنوّع الاقتصادي والمرونة من خلال تعزيز جهود التوطين وبناء شراكات استراتيجية.

