الرياض، المملكة العربية السعودية: نظمّت منصة "عقارك" التابعة لشركة المنصة الوطنية العقارية بالتحالف مع شركة "جدوى للاستثمار" وشركة "زود الأولى العقارية"، حفل تدشين مشروع مخطط النخبة في العاصمة الرياض، وتوقيع اتفاقيات لتأسيس صناديق استثمار عقارية بقيمة تتجاوز 9 مليارات ريال سعودي، بتشريف من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل.

وحضر حفل التدشين، الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون الرياض، مساء يوم الأربعاء 7 فبراير 2024م، عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري، إلى جانب لفيف من مسؤولي الجهات التمويلية، الذين أشادوا بالمخطط وما يتميز به من مزايا فريدة، توفر حلولاً من أجل إيجاد منتجات عقارية متميزة، لتواكب ﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ والراغبين بالاستثمار والتملّك، ﻟﻴﻜﻮن "النخبة" ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺮاﺋﺪة، وﻣﻮﻃﻨﺎً ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ، وعنصراً ممكن في مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.

واطلع معالي الوزير على مجسم افتراضي لمخطط النخبة والذي تبلغ مساحته على أرض الواقع نحو 6 ملايين متر مربع، واستمع إلى شرح مفصّل عنه، وعن مناطقه الستة، وما يتميز به من مزايا خدمية، إلى جانب آلية البيع الإلكتروني عبر منصة "عقارك"، ضمن تجربة تسويقية آمنة، توفرها المنصة لروادها، بدءاً من البحث عن قطع الأراضي المطلوبة، وصولاً لحجزها، وانتهاءً بدفع القيمة والتملك والافراغ.

وقدم رؤساء مجالس إدارات الشركات الثلاث الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على تشريف حفل إطلاق مخطط النخبة، وحضوره توقيع اتفاقيات تأسيس صناديق الاستثمار العقارية.

الجدير بالذكر أن مخطط النخبة يحتوي على 6 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﻣﺘﻘﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، وهي "درة النخبة" بمساحة إجمالية تصل إلى نحو (مليون متر مربع) لتكون تحفة ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ للمستقبل، وﺗﺘﻴﺢ ﻟﻸﺳﺮ والمستثمرين اﻟسكن واﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ، ومنطقة "صفوة النخبة" (800 ألف متر مربع)، والتي تم ﺗﻄﻮﻳﺮها ﻟﺘﻜﻮن أﻗﺮب ﻟﺤﻴﺎة المواطن وﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎته. كما تم تطوير منطقة "دانة النخبة" على مساحة (مليون متر مربع) والتي تقدم تصوراً جديداً للحياة العصرية، فيما تتميز منطقة "أماسي النخبة" ببيئة تحتية متميزة، لبناء وحدات سكنية مثالية، وإقامة مشاريع تجارية على مساحة (مليون متر مربع)، في حين تم بناء منطقة "جوهرة النخبة" على أراضٍ تبلغ مساحتها (مليون متر مربع) وﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑشكل حديث وﻤﻨﺎسب ﻟﺒﻨﺎء بيئة ﺗﺠﺎرية، ﺑﻤﺴﻄﺤﺎت ﺨﻀﺮاء، وﻣﻘﻮﻣات ﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ. أما منطقة "عالية النخبة"، فهي عبارة عن ﻗﻄﻊ ﺳﻜﻨﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ على مساحة (600 ألف متر مربع)، والتي تم تطويرها لتكون ﺑﻴﺌﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ، ﺑﻤﺰﻳﺞ ﺣﻴﻮي ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻜﻦ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت.

كما يتميز مخطط النخبة بشبكة ﻣﻴﺎه ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ومتكاملة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت، ﺗﺮاﻋﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، كما تم تزويده بشبكة هاتف ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ أﺳﻼك اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ جميع متطلبات خدمات الاتصال العصرية، وبشبكة نموذجية لتصريف ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر، بما يضمن وﻗﺎﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻦ المشكلات واﻷﺿﺮار اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر، فيما يربط المخطط ﺷﺒﻜﺔ ﻃﺮق ﻣﻨﻈﻤﺔ، تضم طرقاً داﺧﻠﻴﺔ حديثة، لضمان سرعة وانسيابية التنقّل ضمن الشوارع والطرق الفرعية، والتي يصل عرضها إلى 40 متراً، وأرصفة مشاة بعرض لا يقل عن 1.5 متر. أما ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺎرة في المخطط، فتعتمد على نظام إﻧﺎرة ذﻛﻲ وﻣﺴﺘﺪام، ﻳﻤﺘﺎز ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وهناك "ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء"، التي تتميز بخدمات اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، والتي تعتمد على ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً، إضافةً إلى شبكة اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ، التي تتميز بأحدث تقنيات اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ، ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

عن شركة جدوى للاستثمار:

يقع المقر الرئيس لشركة جدوى للاستثمار في مدينة الرياض، ولها ثلاثة مكاتب إقليمية. تقدم الشركة خدمات متعددة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية، وهي مُرخصة من قبل كلٍ من هيئة السوق المالية السعودية ومركز دبي المالي العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل قاعدة عملاء جدوى جهات حكومية، ومؤسسات استثمار محلية وعالمية، وشركات عائلية رائدة، وأفراداً ذوي ملاءة مالية.

تُعد جدوى اليوم أفضل مدير لصناديق الأسهم العامة أداءً، وأكبر مستثمر في مجال الأسهم الخاصة، وأكبر مدير لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (ريت) في المملكة. وقد اكتسبت جدوى سمعة طيبة باعتبارها الشريك الأفضل والأكثر قدرة على تقديم أداء استثماري متميز ومتفوق لعملائها، كما تعد الشريك الأجدر لنقل الشركات إلى مراحل متقدمة من التنظيم المؤسسي والنمو. كما عُرفت جدوى بتركيزها على مصلحة عملائها، وفلسفتها الاستثمارية الحكيمة والراجحة، والتزامها بمبدأ الشراكة داخل وخارج الشركة

عن شركة زود الأولى العقارية:

بخبرة عقارية نوعية، وبعلاقاتها الاستراتيجية المميزة، تأسست شركة زود منذ أكثر من 20 عاماً برزت فيها كشركة تطوير عقاري تتصدر سوق العقار، عبر طرح حلول مبتكرة وتوظيف أفضل التجارب وأحدث التقنيات العالمية، ومن خلال تقديمها منتجات عقارية تواكب وتيرة التطور المتسارعة، وتتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة نسب تملّك المواطنين والارتقاء بجودة الحياة، مما جعلها علامة تجارية رائدة في خلق الفرص وفهم احتياجات السوق وتقديم تجارب فائقة الجودة بنظرة عصرية متجددة.

عن منصة "عقارك" التابعة لشركة المنصة الوطنية العقارية:

منصة عقارك - المنصة الوطنية العقارية الأولى من نوعها على صعيد التقنيات العقارية بالمملكة العربية السعودية، وهي منصة متخصصة في تسويق الخدمات والمنتجات العقارية، وتابعة لشركة المنصة الوطنية العقارية – ترخيص رقم 1010740516.

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