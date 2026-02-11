ارتفاع إجمالي الأصول إلى 208 مليار جنيه مصري بنسبة نمو بلغت 31%

القاهرة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، أحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي المصري، عن تحقيق نتائج أعمال قوية تعكس نجاح استراتيجيته القائمة على الريادة الرقمية والابتكار وتقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، وتساهم في تعزيز مكانته كشريك مالي موثوق يدعم النمو وحماية المدخرات والثروات.

سجل البنك صافي أرباح قدره 6.1 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 5.3 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 15%، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 15.3 مليار جنيه مصري مقابل 13.6 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 12.5%.

وعلى مستوى المركز المالي، ارتفعت إجمالي الأصول لتصل إلى 208 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 159 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل نمو31% ، فيما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 23 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 17.4 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، محققة معدل نمو سنوي بلغ 32% ، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) 33%، والعائد على متوسط الأصول (ROAA) 3.6% ، بينما سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل 30%.

وعلى صعيد التوظيفات، بلغ إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء نحو 96 مليار جنيه مصري مقابل 84.1 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل نمو 14% ، منها 74 مليار جنيه لقروض الشركات و المؤسسات مقابل 67.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بنسبة نمو 10% ، و22 مليار جنيه لقروض الأفراد مقابل 16.9 مليار جنيه بمعدل نمو 29% بنهاية ديسمبر 2024.

اما علي صعيد الودائع، فقد ارتفعت إجمالي ودائع العملاء إلى 170 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 128.2 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 33%، منها 100 مليار جنيه ودائع مؤسسات مقابل 82.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل نمو 22%، و70 مليار جنيه ودائع أفراد مقابل 46.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل نمو 51%، بما يعزز من متانة القاعدة التمويلية وتنويع أدوات التوظيف.

من جهته، صرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "تعكس النتائج المالية المحققة بنهاية عام 2025 نجاح الاستراتيجية الشاملة التي اطلقها البنك في 2023، و التي استهدفت تعزيز متانة المركز المالي، و رفع كفاءة الاداء التشغيلي، و توسيع قاعدة العملاء. و قد انعكست بشكل فعال في تحقيق نمو استثنائي في مؤشرات الاداء الرئيسية، حيث بلغ صافي الارباح 6.1 مليار جنيه مصري، بما يعادل أكثر من خمسة اضعاف مقارنة بسنة الاساس، مدفوعاً بتحسن ملحوظ في جودة الاصول و تنوع محفظة الائتمان."

وأضاف الشافعي: "نواصل في بنك الامارات دبي الوطني تطبيق اعلي معايير الحوكمة المؤسسية، و ادارة المخاطر، مع الحفاظ علي مستويات الكفائة في ادارة رأس المال و السيولة. كما نحرص علي تبني افضل الممارسات المصرفية العالمية و الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية."

وجدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر هو مؤسسة مصرفية رائدة تابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الإماراتية، وبدأ نشاطه في السوق المصري في يونيو 2013، ويقدم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات من خلال شبكة تضم 64 فرعًا على مستوى الجمهورية، مع تركيز استراتيجي على الحلول الرقمية والتجربة المصرفية المتطورة.

