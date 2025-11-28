الإغلاق المالي يؤمّن تمويل سبع محطات رئيسية للطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح بسعة كلية تبلغ 15 جيجا واط

تمثل المشاريع الجديدة جزءًا مهمًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة

المحطات سوف تبدأ الانتاج بين النصف الثاني من العام 2027 والنصف الأول من العام 2028

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم، شركة أكوا باور، الرائدة في مجال تحوّل الطاقة والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، بالشراكة مع شركة الماء والكهرباء القابضة "بديل"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو السعودية للطاقة "سابكو" المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، عن إنجاز الإغلاق المالي لتطوير خمس محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومحطتين لطاقة الرياح في المملكة.

وتشمل المحطات السبع الجديدة التي يأتي تطويرها في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجدّدة في المملكة: بيشة (3 جيجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بمنطقة عسير). وهميج (3 جيجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بمنطقة المدينة المنورة). وخُليص (2 جيجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتقع بمكة المكرمة). وعفيف1 (2 جيجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بمنطقة الرياض)، وعفيف2 (2 جيجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بمنطقة الرياض). وستارة (2 جيجا واط من طاقة الرياح، بمنطقة الرياض). وشقراء (1 جيجا واط من طاقة الرياح، بمنطقة الرياض). وسوف تكون ملكيّة هذه المحطات مشتركة لكل من أكوا باور و"بديل" و"سابكو"، على أن تكون "الشركة السعودية لشراء الطاقة" المشتري الرئيس والجهة المسؤولة عن شراء الطاقة المُنتجة من هذه المشاريع.

وأُنجز التمويل البالغ قيمته 5.9 مليار دولار لمحطات بيشة، وهميج، وخليص، وعفيف1، وعفيف2، وستارة، وشقراء، من قبل تحالف يضمّ مصارف محلية وإقليمية ودولية، بما فيها مصرف عجمان، و"المصرف"، ومصرف "الإنماء" والبنك العربي الوطني، وبنك الصين، وبنك الإنشاءات الصيني، وبنك مينشنغ الصيني، وبنك الإمارات دبي الوطني، ويوروبنك، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود، وبنك الصين الصناعي والتجاري المحدود، وبنك "كي إف دبليو آيبيكس"، وبنك ميزوهو، وبنك ناتيكسيس، وبنك بيرايوس، والبنك "الأول"، والبنك الأهلي السعودي، و"سوسييتيه جنرال"، وبنك ستاندرد تشارترد المحدود، وبنك سوميتومو ميتسوي ترست.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، ماركو أرتشيلي: "يُمثل إتمام الإغلاق المالي لهذه المحفظة من مشاريع الطاقة المتجددة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بما فيها أول محطتي طاقة رياح لنا في المملكة، خطوةً بارزة نحو تحقيق أهداف المملكة الطموحة في مجال الطاقة المتجدّدة. ومع هذا الإنجاز، نُسرّع خطانا نحو إطلاق هذه المشاريع الضخمة والتي تُسهم بشكل مباشر في تعزيز أمن الطاقة في المملكة. فإضافةً إلى توليد الطاقة منخفضة الكربون، سوف تُوفر هذه المشاريع آلاف الوظائف وتُحفّز سلاسل التوريد المحلية وتُمكّن من نقل التقنيات بشكل كبير إلى الكفاءات السعودية من خلال برامج تدريبية مُتخصّصة. ونظراً لكونه أكبر اتفاقية في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، يُؤكد هذا التعاون التاريخي التزام المملكة الراسخ ببناء منظومة طاقة أكثر مرونةً واستدامة."

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة "بديل" سلطان النابلسي: "يعتبر إتمام الإغلاق المالي وتأمين التمويل اللازم للمشاريع السبعة إنجازًا مهمًا في مسيرة "بديل" كذراعٍ رئيسي لصندوق الاستثمارات العامة في مجال الطاقة المتجددة، ما يُؤكّد التزامنا بدعم طموحات المملكة في هذا المجال. ويُعزز هذا الإنجاز مكانة "بديل" كمنصة موثوقة للطاقة المتجددة والثقة في قدرتها على تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل."

وقال النائب الأعلى للرئيس لمصادر الطاقة الجديدة في أرامكو السعودية، وليد السيف: " يُمثل الإغلاق المالي لمثل هذه المشاريع الضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح خطوةً مهمةً نحو تحقيق أهداف المملكة في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وتُجسّد هذه المحفظة، التي تبلغ قدرتها 15 جيجا واط، والتي تضم بعضًا من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة، ما يُمكن تحقيقه من خلال شراكة قوية ورؤية مشتركة. هذا الإنجاز يساهم في تعزيز طموحاتنا نحو مستقبل طاقة متنوع، كما يمثل دعمًا لرحلتنا نحو تحقيق مساعينا للوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات”

الجدير بالذكر أنّ المحطات السبع الجديدة البالغة قيمة الاستثمار فيها 8.2 مليارات دولار أمريكي (31 مليار ريال سعودي)، سوف تصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 15 جيجا واط. وتُعدّ هذه المشاريع جزءًا أساسيًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، من خلال التزام صندوق الاستثمارات العامة بتطوير 70% من أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة للعام 2030. ومن المتوقّع أن تدخل هذه المشاريع حيز التشغيل بين النصف الثاني من العام 2027 والنصف الأول من العام 2028.

هذا ويعمل صندوق الاستثمارات العامة من خلال "بديل" وشركائه حاليًا على تطوير مشاريع عديدة تبلغ طاقتها الإجمالية التراكمية 28.6 جيجا واط، باستثمارات تزيد عن 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال). وسوف تمكّن هذه المشاريع المشتركة، التي تشمل أيضاً هادن، ومويه، والخشيبي، وسدير، والشعيبة 2، والرس 2، والكهفة، وسعد 2، القطاع الخاص وتدعمه من خلال المشاركة في سلسلة التوريد المحلية.

ومع إضافة هذه المشاريع الجديدة، يبلغ إجمالي محفظة أكوا باور في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المملكة 21 مشروعًا، تُمثل أكثر من 34 جيجا واط من الطاقة المتجددة المُجتمعة. كما يرتفع إجمالي محفظة أكوا باور من الطاقة المتجددة إلى 51.9 جيجا واط.

أكوا باور شركة سعودية مدرجة (تداول: 2082) وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة. وقد تأسّست أكوا باور في العام 2004 في الرياض، المملكة العربية السعودية، ويعمل فيها أكثر من 4000 موظف، ولها حضور في 15 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.

تضم محفظة أكوا باور 110 مشاريع قيد التشغيل والتطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 431.25 مليار ريال سعودي (115 مليار دولار أمريكي)، وبطاقة توليد تصل إلى 94 جيجاواط من الكهرباء (منها 52 جيجاواط من الطاقة المتجددة)، وإدارة 9.2 مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة. وتُسلم هذه الطاقة والمياه بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المرافق العامة والقطاعات الصناعية بموجب عقود طويلة الأجل، وتعاقدات مع جهات خارجية، في إطار نماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

