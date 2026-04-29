الخطوة تؤكد الثقة بالمكانة الائتمانية التي تتمتع بها أرامكس وتُرسخ التزامات الشركة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، عن نجاحها في استكمال عملية إعادة تمويل ديون بقيمة 815 مليون درهم إماراتي. وتحوّل هذه الخطوة قروضاً حالية ممولة بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني إلى تسهيل واحد مُسجَّل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتنظيم من ائتلاف يضم بنوكاً عالمية ومحلية بأسعار عالية التنافسية.

وتضمن عملية إعادة التمويل شروطاً تجارية شديدة التنافسية، مما يحقق فوائد مالية ملموسة لمجموعة أرامكس. فمن خلال دمج التزامات متفرّقة بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني في ترتيب تمويلي واحد مُسجَّل في الإمارات، تسهم هذه الصفقة في تبسيط هيكلية ديون المجموعة ومواءمة نطاق وتوزيع ترتيباتها التمويلية مع مركز عملياتها الأساسي في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت لُبنى شبلي، الرئيس المالي التنفيذي بالإنابة، أرامكس: "تشكّل هذه العملية مؤشراً واضحاً لمستوى الثقة الذي توليه البنوك العالمية والمحلية للوضع الائتماني لشركة أرامكس وتوجهها الاستراتيجي. إن إعادة تمويل ديوننا إلى داخل الإمارات يحسّن موقعنا المالي ضمن الدولة ويحقق وفورات كبيرة في التكاليف، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على المجموعة على المدى المتوسط والطويل".

ويتكامل هذا الترتيب التمويلي، الذي جرى تصميمه كأداة تمويل مرتبطة بالاستدامة، مباشرة مع استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الأوسع لدى أرامكس والتزاماتها بعيدة المدى.

وترتبط شروط هذا الترتيب التمويلي بأداء الشركة في مجال الاستدامة، مما يدمج المساءلة في هيكل رأس مالها ويؤكد لأصحاب المصلحة التزام أرامكس المتواصل بالممارسات المسؤولة في أعمالها.

وتندرج العملية تحت مظلة الجهود المستمرة التي تبذلها أرامكس لتحسين مكانتها المالية وتحقيق نمو مستدام على امتداد شبكتها العالمية.

نبذة عن أرامكس

برزت أرامكس، التي تأسست في عام 1982، بصفتها علامة تجارية رائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تتميز بخدماتها المبتكرة والمخصصة للشركات والأفراد. وتتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2005، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

وتمتد عملياتها اليوم في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف من المتخصصين في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس (خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس).

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساساً في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيداً أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية. بهدف تسريع تحقيق أهدافنا المناخية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وصافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

-انتهى-

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.aramex.com

معلومات التواصل:

أرامكس: