عمّان: أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 836,066 مسافرًا خلال تشرين الأوّل 2025، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 23.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. وشهدت حركة الطائرات زيادة ملحوظة وصلت إلى 7,135 حركة بارتفاع نسبته 30.1% مقارنة بالعام الماضي ، فيما ارتفعت حركة الشحن الجوي إلى 6,526 طنًا، بنمو بلغت نسبته 8.4% مقارنة بتشرين الأوّل 2024.

ومن كانون الثاني حتى تشرين الأوّل 2025، استقبل المطار ما مجموعه 8,138,748 مسافرًا، بزيادة بلغت 9.0% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال هذه الأشهر العشرة، وصلت حركة الطائرات إلى 66,403 حركات بارتفاع قدره 6.9%، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 58,073 طنًا مسجّلة انخفاضًا نسبته 8.9%.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي: "تعكس نتائج شهر تشرين الأوّل هذا الزخم المتواصل في نمو حركة النقل الجوي، وتعزّز جاذبية مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم. سيسهم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة مؤخرًا، وانطلاق عمليات شركة Eurowings وتسيير رحلاتها المباشرة إلى شتوتغارت في ألمانيا، إلى جانب المسارات الجديدة للملكية الأردنية إلى الدار البيضاء في المغرب والعُلا في المملكة العربية السعودية، فضلًا عن استئناف عمليات Ryanair وتوسّعها إلى 18 مدينة أوروبية كبرى -وهو جدولها الشتوي الأوسع حتى الآن- في تعزيز الربط الجوي العالمي وتحفيز حركة السياحة القادمة إلى الأردن. هذه الإنجازات ما هي إلا ثمرة الجهود المشتركة لفرقنا وشركائنا، إلى جانب التعافي التدريجي لحركة السفر في المنطقة. ومع تطلّعنا إلى المستقبل، نؤكّد التزامنا الراسخ بمواصلة هذا النمو، والارتقاء بتجربة المسافرين، ودعم تطوير قطاع الطيران والسياحة في المملكة".

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية، وتم اختياره "المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط" مرتين. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2028، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى شباط 2026). علاوةً على ذلك، حصل المطار عام 2024 على تصنيف الأربع نجوم من برنامج سكاي تراكس لتقييم المطارات العالمية، وذلك عقب مشاركته الأولى على الإطلاق، مما يثبت أن معايير الخدمة والمنتجات تلبي متطلبات الجودة الجيدة.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

خبر صحفي صادر عن شركة بداية للاتصالات والاستشارات التسويقية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا:

شركة بداية للاتصالات والاستشارات التسويقية

هاتف:+962 6 585 4002/6

فاكس: +962 6 585 3001

ص.ب. 930391، عمّان 11193، الأردن

البريد الإلكتروني:bidayamedia@bidayamarcom.com

-انتهى-

#بياناتشركات