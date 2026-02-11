دبي، الإمارات : أشارت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع ("إمباور" أو "الشركة")، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم ، والمدرجة في سوق دبي المالي ، إلى إعلان هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع. ("ديوا") بشأن اتفاقها على حصولها على كامل أسهم شركة الإمارات باور انفستمنت (الإمارات باور) ذ.م.م ("EPI") ، في شركة "إمباور"، عبر شركة دبي للإيداع ذ.م.م. وارتفعت حصة هيئة كهرباء ومياه دبي في شركة "إمباور" من 56% من رأس مال الشركة المصدر إلى 80%، بما يعكس زيادة في حصة هيئة كهرباء ومياه دبي المسيطرة في "إمباور" ولم تعد شركة الإمارات باور انفستمنت تمتلك أي أسهم في الشركة.

تحديث هيكل الملكية:

حصة هيئة كهرباء ومياه دبي سترتفع إلى80 %

حصة شركة الإمارات باور انفستمنت ستنخفض إلى 0 %

وستواصل "إمباور" العمل كشركة مساهمة عامة مستقلة مدرجة في سوق دبي المالي، مع الحفاظ على تركيزها على تقديم خدمات تبريد المناطق الفعالة والمستدامة في جميع أنحاء دبي.

نبذة عن "إمباور"

تأسست مؤسسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع، «إمباور» في عام 2003 بموجب مرسوم صادر عن حاكم دبي، بهدف تقديم خدمات تبريد المناطق ذات المستوى العالمي إلى دبي والمنطقة. تركز الأنشطة الرئيسية لإمباور على توفير خدمات تبريد المناطق بالإضافة إلى إدارة وتشغيل وصيانة محطات التبريد المركزي وشبكات التوزيع المرتبطة بها، بالإضافة إلى إنتاج وبيع التجهيزات والأنابيب العازلة.

بدأت «إمباور» عملياتها بمحطة واحد مؤقتة تخدم مركز دبي المالي العالمي (الحي المالي في دبي)، وبمرور عقد من الزمن نمت «إمباور» بشكل كبير وأصبحت تقدم خدمات تبريد المناطق لمشاريع كبرى ومتنوعة في إمارة دبي لتصبح أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم من حيث السعة.

تقدم «إمباور» خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مطار دبي الدولي ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية ونخلة جميرا وأبراج بحيرات جميرا وميدان وواجهة ديرة المائية وبلو واترز ومجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الملاحية والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي ومجمع دبي لاند السكني وغيرها من مشاريع ضخمة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" www.empower.ae

-انتهى-

#بياناتشركات