أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أدنوك للتوزيع، خلال مشاركتها في افتتاح مجلس مستثمري أدنوك المُنعقد في 8 أكتوبر 2025 بأبوظبي، عن رفع مستهدفاتها الاستراتيجية للنمو، في انعكاس مباشر لأداء قوي عبر مختلف قطاعات أعمالها. وكشفت الشركة عن خطط لرفع مستهدف عدد محطات الخدمة إلى 1,150 محطة بحلول عام 2028، بزيادة قدرها 15% مقارنةً بالهدف السابق البالغ 1,000 محطة.

كما قامت الشركة بتحديث تطلعاتها المستقبلية لقطاع التجزئة غير الوقود، حيث تستهدف الشركة حالياً زيادة عدد المعاملات بنسبة 100% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2023. وهو ما يُعد توجهًا طموحًا يتجاوز خططها السابقة المتمثلة في تحقيق نمو بنسبة 50% للفترة من 2023 إلى 2028.

وفيما يتعلق بالعائدات، أعلنت "أدنوك للتوزيع" خلال مشاركتها في مجلس المستثمرين الذي نظمته مجموعة أدنوك، عن مقترح لتمديد سياستها الحالية لتوزيع الأرباح النقدية لعامين إضافيين وذلك حتى نهاية السنة المالية 2030 (رهناً بموافقة المساهمين النهائية في 2026) وبموجب هذا التمديد، ترتفع قيمة التزامات توزيعات الأرباح إلى 4.9 مليار دولار، بحد أدنى سنوي يبلغ 700 مليون دولار أو 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى، مقارنةً بالتزام سابق قدره 3.5 مليار دولار من عام 2024 حتى نهاية عام 2028. ومن المقرر أن تدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الربع الأول لعام 2026، حيث سيتم توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.

وقد استعرض مجلس مستثمري أدنوك رؤى معمّقة حول الدور الحيوي الذي تؤديه منظومة أدنوك في تعزيز خلق القيمة عبر مختلف أصول المجموعة، بما في ذلك مساهمة "أدنوك للتوزيع" في تعظيم عائدات المساهمين. وقد شكّلت الفعالية منصة فريدة للمستثمرين للتفاعل المباشر مع الإدارة العليا لأدنوك للتوزيع، والاطلاع عن كثب على استراتيجية النمو، ومقومات المرونة التشغيلية، وآفاق توزيعات الأرباح المستقبلية.

حول “أدنوك للتوزيع"

“أدنوك للتوزيع” هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح “أدنوك للتوزيع” وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير “أدنوك للتوزيع” محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 47 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 52 عاماً من تأسيسها، تدير “أدنوك للتوزيع” نحو 940 محطة خدمة، 556 محطة خدمة في دولة الإمارات و70 محطة خدمة في السعودية (بالإضافة إلى 70 محطة تحت التطوير) و243 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 379 متجر واحة أدنوك و37 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية، ولدي الشركة أكثر من 300 نقطة شحن كهربائي مُثبتة في جميع أنحاء الإمارات. “أدنوك للتوزيع” هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 30 يونيو 2025. تهدف “أدنوك للتوزيع” إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae.

-انتهى-

#بياناتشركات