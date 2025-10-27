الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة أفيليس، الشركة العالمية لتأجير الطائرات والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها، وطيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، عن توقيع أولى اتفاقيات تأجير الطائرات بينهما. وتشمل الاتفاقية تأجير طائرة واحدة من طراز بوينج 787-9، لتصبح أفيليس أول شركة تأجير طائرات تتعاون مع أحدث ناقل وطني في المملكة. ومن المقرر تسليم الطائرة خلال الربع الرابع من عام 2025، في خطوة تمثل محطة أساسية مع اقتراب طيران الرياض من انطلاق عملياته التجارية.

تُعد طائرة بوينج 787-9 من أكثر الطائرات تطورًا وكفاءة في استهلاك الوقود على مستوى العالم، وتعكس هذه الاتفاقية التزام شركة أفيليس بتوسيع محفظتها من الطائرات الحديثة، ودعم استراتيجية طيران الرياض الرامية إلى بناء أسطول حديث وفعّال يواكب أحدث التقنيات ويسهم في تحقيق طموح المملكة لتطوير منظومة طيران عالمية المستوى.

وقال إدوارد أوبيرن، الرئيس التنفيذي لشركة أفيليس:"تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة أفيليس، إذ نواصل بناء منصة تأجير طائرات بمستوى استثماري عالمي للمنافسة في أعلى مستويات القطاع. كما أننا ندرك تمامًا دورنا في دعم منظومة الطيران السعودية. ويسعدنا أن نكون جزءًا من إطلاق هذا الناقل الوطني المهم للمملكة، واختيار طيران الرياض لأفيليس كشريكها الأول في التأجير يعكس الثقة الكبيرة في قدراتنا ويعزز دورنا كممكن استراتيجي لطموحات المملكة في قطاع الطيران."

من جانبه، قال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي المالي لطيران الرياض:"يسعدنا إتمام أول اتفاقية لتأجير الطائرات مع شركة أفيليس، في إطار جهودنا لبناء أسطول شاب وفعّال من حيث استهلاك الوقود استعدادًا لانطلاقنا التجاري. وتُعد طائرة بوينج 787 من الطائرات المتميزة التي ستسهم بدور رئيسي في تقديم تجربة سفر عالمية لضيوفنا المستقبليين. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرتنا لترسيخ مكانة طيران الرياض كإحدى شركات الطيران الرائدة عالميًا."

وتدعم هذه الاتفاقية تطوير قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع استراتيجية الطيران والطموحات الأوسع في رؤية المملكة 2030. وتواصل شركة أفيليس توسيع محفظتها التشغيلية بالتركيز على الطائرات الحديثة والعالية الطلب مثل طراز بوينج 787، وبناء شراكات قوية مع شركات الطيران المحلية والدولية. وبلغت محفظة الشركة حتى الربع الثالث من عام 2025 نحو 192 طائرة مملوكة ومدارة مؤجرة إلى 48 شركة طيران في 29 دولة.

تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء منظومة طيران حديثة في المملكة، إذ يجمع التعاون بين طيران الرياض بطموحاته العالمية وشركة أفيليس بخبراتها في مجال التأجير، مما يعزز القيمة المستدامة للقطاع ويدعم مكانة المملكة كمركز عالمي في صناعة الطيران.

نبذة عن طيران الرياض:

هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، ويتبنى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران.

بأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر فريدة تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ليصبح الخيار الأول للراغبين في تجربة طيران راقية.

