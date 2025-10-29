جدّة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة النهدي الطبية ("النهدي" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث والتسعة أشهر من العام 2025م.

واصلت "النهدي" تحقيق نمو قوي خلال التسعة أشهر من العام 2025م، بما يعكس التزامها المتواصل بتنفيذ استراتيجية النمو ضمن قطاعات أعمالها الرئيسية والناشئة. وحافظت الشركة على التزامها بمبدأ النجاح بخدمة الضيوف، عبر توفير تجارب استثنائية وحلول الرعاية الصحية التي تلبّي مختلف احتياجاتهم وأنماط حياتهم المتغيّرة والمتجددة باستمرار.

في الربع الثالث من العام 2025م، حقّقت "النهدي" أداءً قوياً يعكس مرحلة مستمرة من النمو والتميّز التشغيلي. حيث سجّلت الإيرادات نمواً بنسبة 4.6% على أساس سنوي، بما يؤكد على أداء "النهدي" القوي في قطاع البيع بالتجزئة وقطاع خدمات الرعاية الصحية إلى جانب أعمالها القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعكس نتائج الربع الثالث من العام 2025م نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها للخدمات الصحية المتكاملة وقنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة. وقد سجّلت الأرباح الإجمالية نمواً بنسبة 11.3% ليتجاوز نمو الإيرادات، بما ساهم في ارتفاع هامش الربح بواقع 230 نقطة أساس، مدفوعاً بالتحسن في المزيج البيعي و النمو القوي في منتجات العلامات الخاصة بالنهدي. بينما سجلت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 6.7% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، مما يعكس أداء الشركة القوي في ظل مواصلتها الاستثمار في افتتاح صيدليات جديدة وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية ومواصلة أعمالها القائمة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الاستثمارات المخصصة لرفع جاهزية خدمة "وصفتي" لصرف الوصفات الطبية. ويعود السبب في نمو الأرباح التشغيلية إلى ارتفاع أداء المبيعات وضبط إدارة المصاريف التشغيلية. بلغ صافي الربح 161 مليون ريال سعودي، محافظاً على قوته بالرغم من تراجعه بنسبة 11.5% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق نتيجةً لعكس مخصص لمرة واحدة خلال الربع نفسه من العام السابق. وباستبعاد أثر هذا البند، سجّل صافي الربح نمواً بنسبة 8.0% على أساس سنوي.

أما في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025م، فقد حقّقت "النهدي" نمواً قوياً مع تسجيل إيرادات إجمالية بقيمة 7,624 مليون ريال سعودي، بزيادة بنسبة 7.6% على أساس سنوي مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع البيع بالتجزئة وتوسيع نطاق قطاع خدمات الرعاية الصحية ونمو أعمال "النهدي" في دولة الإمارات. وسجّلت الأرباح الإجمالية نمواً يتجاوز نمو الإيرادات، بما ساهم في تسجيل نمو في هامش الربح بواقع 20 نقطة أساس ليصل إلى 37.4%. كما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 5.5% لتصل إلى 718 مليون ريال سعودي، بما يعكس قدرة "النهدي" على تحقيق نمو في الأرباح التشغيلية في ظلّ استمرار تنفيذ مبادراتها التي تهدف إلى التوسّع الاستراتيجي. وبلغ صافي الربح 655 مليون ريال سعودي، بما يعكس انخفاضاً بنسبة 1.2% حيث يعود بشكل أساسي لعكس مخصص مرة واحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق، إضافةً إلى ارتفاع الفوائد المتعلقة بالتزامات عقود الإيجار، نتيجةً لتسارع وتيرة التوسّع في أعمال الشركة. سجّل الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء نموًا قويًا بنسبة 8.0%، مما يعكس قدرة الشركة على تعزيز الربحية مع الاستمرار في الاستثمار الاستراتيجي لتحقيق النمو المستقبلي. وتؤكد هذه النتائج قوة نموذج أعمال النهدي ومرونته، وتسليطها الضوء على زخم استثماري مستقبلي قائم على التنفيذ المنضبط وتحقيق القيمة المستدامة.

وحافظ قطاع البيع بالتجزئة على دوره الرئيسي في دفع عجلة النمو، حيث سجّل نمواً في الإيرادات بنسبة 5.7% على أساس سنوي، مدعوماً بالأداء القوي في القطاع الدوائي والمنتجات غير الدوائية. وحافظت عمليات التجارة الإلكترونية على مسار نموّها القوي، حيث ساهمت بنسبة 25.8% من إجمالي إيرادات قطاع البيع بالتجزئة، مقارنةً بنسبة 22.3% في الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس نجاح الشركة المستمرّ في تعزيز عملياتها الرقمية وتكاملها مع قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة. وحقّقت العلامات التجارية الخاصّة بالشركة نمواً استثنائياً، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 43.1% لتشكل ما نسبته 17.0% من إجمالي الإيرادات، بزيادة نسبتها 12.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا النمو الثقة المتنامية لضيوف "النهدي" في منتجاتها المتميّزة والمصنّعة محلياً، لتلبية احتياجاتهم وتجاوز تطلعاتهم.

كما واصلت "النهدي" توسيع نطاق أعمالها ضمن قطاع البيع بالتجزئة، عبر افتتاح 71 صيدلية جديدة على مستوى المملكة ودولة الإمارات، ليصل إجمالي عدد الصيدليات إلى 1,218 صيدلية. ويعزّز هذا التوسّع في سلسلة صيدليات "النهدي" التزامها بتسهيل حصول الضيوف على منتجاتها وخدماتها عالية الجودة وتحقيق التميّز التشغيلي وتعزيز الابتكار الذي يهدف إلى الارتقاء بتجربة كلّ ضيف.

أما في ما يتعلق بقطاع خدمات الرعاية الصحية، فقد واصلت "النهدي" التوسّع الملحوظ محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 79.4% على أساس سنوي، ومدعوماً بافتتاح ثلاثة عيادات جديدة، اثنتين في الرياض وواحدة في أبها، ليصل عدد عياداتها إلى 13 عيادة موزّعة على 9 مدن رئيسية. ويأتي هذا التوسع تأكيداً لدور "النهدي" في تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في مختلف مناطق المملكة.

وفي الوقت نفسه، حقّقت أعمال "النهدي" في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً في الإيرادات بنسبة 39.4%، مدفوعاً بافتتاح 14 صيدلية جديدة وتعزيز نطاق أعمالها في كافة الإمارات الرئيسية. ويعكس هذا النمو مواصلة التزام "النهدي" بتنفيذ استراتيجيتها التوسعية الإقليمية والتزامها بخدمة ضيوفها في الإمارات من خلال تقديم حلول موثوقة ومتكاملة للصحة والعافية تراعي احتياجاتهم المحلية.

ويعكس الأداء القهوي لشركة "النهدي" خلال التسعة أشهر من العام 2025م فعالية نموذج أعمالها، ومرونة عملياتها، والتزامها الراسخ بأولوياتها الاستراتيجية. وتواصل الشركة تعزيز حضورها في قطاع البيع بالتجزئة، بالتوازي مع استثماراتها المتنامية في قطاع خدمات الرعاية الصحية، وأعمالها الإقليمية، بما يسهم في مواصلة ترسيخ مكانتها التنافسية ضمن سوق ديناميكي. وفي الوقت نفسه، تمضي "النهدي " بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة في الحفاظ على مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال الرعاية الصحية، من خلال التكامل بين قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة ومنظومة الخدمات الصحية المتكاملة التي تقدمها لضيوفها.

وبينما تتطلّع "النهدي" نحو الربع الأخير من العام 2025م وبدء العام المقبل، فإنها تؤكّد التزامها بمواصلة تسريع وتيرة استثمارها في الابتكار والتحوّل الرقمي وتطوير البنية التحتية الضرورية واللازمة للتميّز في خدمات الرعاية الصحية، بما يعزز مسيرة نموها ويحقق قيمة مستدامة لضيوفها ومساهميها والمجتمع.

-انتهى-

#بياناتشركات