دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إيه إتش إس" العقارية (AHS Properties)، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروع "كازا إيه إتش إس" (Casa AHS)، وهو مشروع سكني مرموق يقع على طول الواجهة البحرية وتبلغ قيمته 750 مليون دولار أمريكي (2.75 مليار درهم إماراتي). وقد تم بناء المشروع على قناة دبي المائية الفاخرة، ليعيد تعريف أسلوب الحياة الحضرية الراقية من خلال مجموعة من الوحدات السكنية الاستثنائية المصممة بجودة عالية.

صُمم مشروع "كازا إيه إتش إس" (Casa AHS) ليكون مزيجاً نادراً من التألق المعماري والأناقة التي تحمل علامة تجارية فاخرة. وقد صممه المهندس المعماري الشهير شون كيلا، بينما التصاميم الداخلية من توقيع شركة "إتش بي إيه ريزيدنشل" (HBA Residential) المعروفة، والتي تعيد تعريف الفخامة من خلال المساحات الواسعة، والأسقف مزدوجة الارتفاع (التي تصل إلى 12 مترًا)، والإطلالات الخلابة على قناة دبي المائية وحديقة الصفا.

وفي معرض تعليقه على إطلاق المشروع، قال عباس سجواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيه إتش إس" العقارية (AHS Properties): "مع مشروع ’كازا إيه إتش إس‘(Casa AHS)، لا تقتصر مهمتنا على بناء المنازل فحسب، بل نهدف أيضاً إلى ابتكار أسلوب حياة يتميز بالرقي والتأثير العاطفي، ويحظى بإعجاب العالم أجمع. ويعكس هذا المشروع استمراراً لمهمتنا المتمثلة في الارتقاء بمستوى الحياة الفاخرة في دبي وتقديم عقارات نادرة ومميزة لعملائنا في مواقع مميزة على الواجهة المائية".

هذا وسيوفر المشروع 32 وحدة سكنية فاخرة للغاية، تتضمن "فيلات سكاي"، و"سكاي مانشن"، و"قصور سكاي الفاخرة"، بمساحات تتراوح بين 5,088 و29,700 قدم مربع. وتتميز كل وحدة سكنية بمصاعد خاصة تفتح مباشرة على غرف معيشة فخمة، وأحواض سباحة لامتناهية خاصة تمتزج بانسيابية مع مياه القناة الهادئة، بالإضافة إلى أحواض جاكوزي، وشرفات واسعة تتيح أجواء مثالية للاسترخاء الهادئ أو إقامة المناسبات الراقية.

كما سيحظى النزلاء بمجموعة من وسائل الراحة الفاخرة من فئة الخمس نجوم، بما في ذلك صالة خاصة ومساحات عمل مخصصة للمقيمين، ومنتجع صحي هادئ وواحة استجمام، وخدمات الكونسيرج التي يمكن الوصول إليها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر تطبيق خاص بالمقيمين فقط. كما تشمل العروض الإضافية الوصول الحصري إلى شبكة منتقاة من أصحاب الثروات الضخمة، وخدمات الليموزين مع سائق، وخدمة تنظيف الغرف على مدار الساعة. وتحتوي كل وحدة سكنية على مرائب خاصة مغلقة بالكامل، ومحطات شحن للمركبات الكهربائية، ومساحات مخصصة لتخزين الدراجات، وغرف تخزين خاصة مؤمّنة.

لمحة عن "إيه إتش إس" العقارية (AHS Properties):

تأسست مجموعة "إيه إتش إس" في عام 2017 على يد عباس سجواني، وتبلغ قيمة أصولها اليوم نحو 2.7 مليار دولار، ويعمل لديها أكثر من 3،000 موظف، وتتطلع إلى تنفيذ خطط طموحة لتصبح واحدة من أكثر مجموعات الأعمال حيوية في المنطقة.

بفضل مجموعة واسعة من المشاريع قيد التطوير، تهدف "إيه إتش إس" العقارية (AHS Properties) إلى تحقيق قيمة تطوير إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام، لتواصل وضع معايير جديدة في سوق العقارات الفاخرة. وقد حققت الشركة مجموعة من الانجازات الملحوظة، تتضمّن بيع عدد من العقارات عالية القيمة وإطلاق مشروع "كازا كانال" الذي يتميز بتصاميم داخلية من "فندي كازا".

في عام 2020، تم إطلاق شركة "إيه إتش إس إنفستمنتس" (AHS Investments)، التي أنشأت محفظة استثمارية متنوعة بقيمة 150 مليون دولار، تغطي الاستثمارات في الأسهم الخاصة والعامة. وفي عام 2021، أطلق عباس سجواني شركة "إيه إتش إس" العقارية (AHS Properties) التي دخلت سوق العقارات الفاخرة من خلال مشاريع في مواقع مميزة مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات، والتي سرعان ما اكتسبت التقدير لالتزامها بمعايير الابتكار والجودة.

تعمل الشركة على مجموعة من المشاريع الجديدة التي من شأنها أن ترتقي بمستوى المعيشة الفاخرة. كما تدأب الشركة على تصميم كل مشروع بعناية فائقة من أجل تزويد العملاء بتجارب استثنائية وتوسيع حافظة مشاريع "إيه إتش إس" (AHS)، ما من شأنه أن يدعم مسيرتنا نحو إرساء معايير جديدة في مجال العقارات.

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