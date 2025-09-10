الإصدار الجديد هو الأكبر في تاريخ شوبا العقارية ويشكل محطة مهمة في مسيرة الشركة في مجال التمويل والاستدامة

الصكوك الخضراء حظيت بطلب قوي من المستثمرين الدوليين وشكلت جزءاً من برنامج إصدار الصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شوبا العقارية، المطور العالمي الرائد للعقارات الفاخرة، عن الطرح الناجح لأول صكوك خضراء من الشركة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي. ويأتي هذا الإصدار، الذي يُعد الأكبر في تاريخ شوبا العقارية وأكبر إصدار للصكوك الخضراء على الإطلاق من شركة تطوير عقاري على مستوى العالم، في إطار برنامج إصدار الصكوك الذي أطلقته الشركة بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي. وسيتم إدراج هذه الصكوك في كل من بورصة لندن وبورصة ناسداك دبي.

وشهدت طلبات الاكتتاب على هذه الصكوك الخضراء، المقدمة لمدة خمس سنوات والمستحقة في عام 2030، إقبالًا واسعًا، حيث تجاوزت 2.8 ضعف قيمة الإصدار لتصل إلى حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالوضع الائتماني لشوبا العقارية واستراتيجية الاستدامة التي تعتمدها. وأدى الطلب القوي من قاعدة المستثمرين إلى تشديد ملحوظ للأسعار بنحو 50 نقطة أساس من النطاق السعري الأولي. وتم توزيع 56% من إجمالي الإصدار للمستثمرين الإقليميين و44% المتبقية للمستثمرين الدوليين. وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح سنوي 7.125%، مع عائد فعلي بلغ 7.375% سنويًا.

وسيتم تخصيص العائدات الصافية من الصكوك الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة بحسب إطار التمويل الأخضر من شوبا العقارية، والذي يتماشى مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية، ومبادئ القروض الخضراء لرابطة سوق القروض. وحصل هذا الإطار على رأي طرف ثاني مستقل من شركة دي إن في، مما يؤكد توافقه مع أفضل ممارسات السوق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: "يؤكد النجاح الكبير الذي حققه إصدارنا الأول للصكوك الخضراء على المكانة المالية القوية لشوبا العقارية في السوق والتزامها العميق والثابت بالتطوير العقاري المستدام. وتسهم عملية التمويل هذه في تحقيق التوافق الاستراتيجي بين هيكلية رأس المال والقيم الأساسية للشركة، إلى جانب تسريع أجندتنا الطموحة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتمويل مشاريع ستحقق فوائد بيئية ملموسة، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في بناء المجتمعات السكنية فاخرة ومستدامة. ويعزز هذا الإنجاز التزامنا بتوفير القيمة على المدى الطويل لجميع الجهات المعنية، ويدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن المتوقع أن تحصل الصكوك الجديدة على تصنيف Ba2 (مستقر) من قبل وكالة موديز وBB (مستقر) من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، بما ينسجم مع التصنيف الائتماني لشركة بي إن سي للاستثمارات.

وعينت شوبا العقارية كلاً من بنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك جي بي مورجان سكيوريتيز، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين؛ وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، والمؤسسة العربية المصرفية، وأرقام كابيتال، ودويتشه بنك، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين، بالإضافة إلى تعيين دويتشه بنك وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال كمنسقين مشتركين لهيكلة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وتضمنت عملية الإصدار أيضاً تعيين كليفورد تشانس ودنتونز كمستشارين قانونيين، وجرانت ثورنتون كمدقق حسابات.

نبذة عن شوبا العقارية:

"شوبا العقارية" شركة تطوير عقاري عالمية، تلتزم بإحداث نقلةٍ شاملة في أنماط الحياة من خلال المجمعات المستدامة. تأسست الشركة عام 1976 كشركة ديكور داخلي في سلطنة عمان من قبل رائد الأعمال الطموح "بي إن سي مينون"، وواصلت "شوبا العقارية" تعزيز حضورها من خلال مشاريعها واستثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان؛ والهند. وتواصل "شوبا العقارية" منذ قرابة خمسة عقود إعادة رسم ملامح سلاسل القيمة العقارية من خلال منظومتها الفريدة "التكامل العكسي"، والتي تتيح للشركة إتمام أعمال وضع المفاهيم والتصميم والتطوير بالاعتماد الكامل على مواردها الداخلية. واليوم، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصبو لتصبح إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالميًا، مع التركيز على مفهوم "فن التفاصيل" كركيزةٍ أساسية ضمن رؤيتها المؤسسية. وتتولى الشركة تطوير ثلاثة عشر مشروعًا رئيسيًا في دولة الإمارات، وتواصل تعزيز حضورها من خلال عدد من المشاريع الأخرى، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميز في تنفيذ المشاريع وإتمامها قبل مواعيدها المحددة. وتمضي الشركة قدمًا في تطوير مشروع "شوبا هارتلاند"، وهو مجمع سكني رائد ينبض بالحياة ويضم وحداتٍ لأكثر من 11 ألفًا من القاطنين.

ويعد مشروع جزيرة شوبا السينية أول مشروع جزيرة من شوبا العقارية، وستشمل الجزيرة مجموعة من الفلل والشقق الفاخرة والمنتجعات على الواجهة البحرية.

-انتهى-

