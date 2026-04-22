أعلنت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عن طرحها عرضاً حصرياً لفترة محدودة للسفر إلى مصر، بأسعار تبدأ من 75 دينار كويتي للاتجاه الواحد، و139 دينار كويتي لرحلات العودة.

ويسري العرض على الرحلات التي يتم الحجز لها في الفترة لغاية 23 أبريل 2026، على أن تكون تواريخ السفر في الفترة من 25 أبريل إلى 15 مايو 2026، مما يتيح للعملاء فرصة مثالية للتخطيط لعطلة سريعة أو زيارة العائلة والأصدقاء. ويشمل العرض وجهات طيران الجزيرة الشهيرة في مصر، بما في ذلك القاهرة وسفنكس والإسكندرية وأسيوط والأقصر وسوهاج، حيث تتوفر خيارات سفر مريحة وأسعار تنافسية خلال الفترة القادمة.

ويمكن للمسافرين الاستفادة من مرونة إضافية مع إمكانية تعديل الحجوزات مجاناً وفقاً للشروط والأحكام، ما يتيح لهم تغيير خطط سفرهم بسهولة.

ومع الإغلاق المؤقت لمطار الكويت الدولي، تواصل طيران الجزيرة تشغيل رحلاتها عبر نقل بري من الكويت إلى المملكة العربية السعودية، يتبعه رحلات جوية من مطاري القيصومة والدمام، لضمان استمرارية الربط للمسافرين.

المقاعد محدودة وتخضع للتوافر. ويُنصح العملاء بالحجز المبكر عبر الموقع الإلكتروني jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق الجزيرة