%43 من المهنيين يصفون آلية البحث عن الوظائف بالمحبِطة، 44% يقولون إنهم يتقدمون إلى شواغر أكثر من أي وقت مضى لكن الردود التي يتلقونها أقل

%58 منفتحون لتولي وظائف في قطاعات جديدة

مع ذلك فإن هناك ارتفاع في مستويات التفاؤل لدى أكثر من النصف (58%) حيث يعتقدون بأن سوق العمل ستتحسّن في السنة الجديدة وأنهم سيحصلون على وظيفة

الإمارات العربية المتحدة: أظهر استطلاع جديد صادر عن لينكدإن، أكبر شبكة مهنية في العالم، أن 75% من المهنيين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يخططون للبحث عن وظائف جديدة هذا العام، ومع ذلك يقول أكثر من نصفهم (51%) إن البحث عن وظيفة أصبح أكثر صعوبة خلال العام الماضي.

من جهة أخرى يقول حوالي نصف أخصائيي الموارد البشرية (46%) الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات والسعودية إن البحث عن مواهب لشغل الوظائف بالكفاءات المؤهلة أصبح أكثر صعوبة، مما يشير إلى تحول ضروري في طريقة التقدم للوظائف والحصول عليها في عام 2025.

التفاؤل وسط تحديات البحث عن العمل

يجد الكثير من المهنيين (58%) صعوبة في الحفاظ على نظرة إيجابية خلال رحلة البحث عن عمل، حيث يصفون العملية بالمحبطة (43%) وأنها تستغرق وقتاً طويلاً (57%). وعلى الرغم من هذه التحديات إلا أن هناك شعور بالتفاؤل بين الباحثين عن عمل، حيث أعرب 58% منهم عن ثقتهم في الحصول على فرص عمل جديدة في عام 2025 لاعتقادهم بأن سوق العمل سوف يشهد تحسناً بشكل عام.

ومن المتوقع أن تحقق كل من الإمارات والسعودية نمواً اقتصادياً قوياً في عام 2025، حيث يرجح أن تشهد القطاعات غير النفطية في الإمارات نمواً بنسبة 4-5% وأن تحقق المملكة نمواً بنسبة 4.9%، مدعومة إلى حد كبير باستراتيجيات التنويع الاقتصادي، وهو ما من شأنه أن يساعد الباحثين عن وظائف جديدة لإيجاد فرص في سوق عمل حيوية وديناميكية.

من الضروري تعديل طريقة البحث عن الوظائف لإيجاد الفرص

أصبح البحث عن عمل بالنسبة للبعض مجرد لعبة أرقام، حيث يعتقدون أن عليهم التقدم إلى المزيد من الوظائف لزيادة فرصهم. لكن هذه الاستراتيجية غير فعّالة حيث تظهر بياناتنا أن 44% من الأشخاص يتقدمون إلى وظائف أكثر من أي وقت مضى، لكنهم يتلقون ردوداً أقل، ويعتقد 48% منهم أن الحصول على رد من أصحاب العمل وفرق التوظيف أصبح أكثر صعوبة.

ومن المثير للاهتمام أن مدراء التوظيف كذلك يجدون صعوبة متزايدة في عملية التوظيف، حيث يقضي 29% منهم في الإمارات والسعودية ما بين 3-5 ساعات يومياً في فرز طلبات التوظيف، وقال 69% منهم أن أقل من نصف طلبات التوظيف التي يتلقونها تستوفي المعايير المذكورة.

وفي هذا السياق، قالت نجاة عبد الهادي، خبيرة التطور المهني في لينكدإن: ”من السهل تفسير سبب تقدم الباحثين عن عمل إلى وظائف أكثر من أي وقت مضى، حيث يحاولون التكيف مع التغييرات الكبيرة في سوق العمل. لكن معظم هذه المحاولات تبوء بالفشل لا بسبب عدم وجود الوظائف - حيث تُظهر آراء خبراء الموارد البشرية أن سوق التوظيف في حالة جيدة - لكن بسبب عملية التقديم. لذا يحتاج المهنيون إلى تغيير نهجهم وأن يكونوا أكثر استراتيجية في التقدم للوظائف التي تتناسب مع مجموعة مهاراتهم حتى يتمكنوا من جذب اهتمام جهات التوظيف“.

يمكن لأولئك الذين يهدفون إلى تغيير وظائفهم واستكشاف فرص جديدة متابعة تقارير لينكدإن حول الوظائف الأكثر نمواً في الإمارات والسعودية في السنوات الثلاثة الماضية. يشار إلى أن نحو (71%) من الوظائف الأسرع نمواً للسنة الحالية هي وظائف تدخل للمرة الأولى في القوائم السنوية، مع ظهور وظيفة مهندس الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال . يسلّط تصنيف هذا العام الضوء أيضًا على ارتفاع أدوار الهندسة التي تركّز على الأمن والسفر وأدوار قطاع الخدمات الشخصية مع عودة العمل إلى طبيعته في العديد من دول العالم بعد التحولات التي أحدثتها الجائحة.

من أجل مساعدة الباحثين عن الوظائف في تكييف نهجهم، طرحت لينكدإن خاصية جديدة لمطابقة الوظائف والتي تظهر كيفية توافق مهاراتهم وخبراتهم مع الوظائف المفتوحة. كما سيحصل مشتركو "Premium" على دليل إضافي مع أدوات لينكدإن التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين سيرهم الذاتية، ورسائل التقديم ورؤية الوظائف التي تناسبهم بشكل أفضل.

نصائح وأدوات مفيدة للباحثين عن عمل في العام الجديد

مع سعي المهنيين للبحث عن وظائف في 2025، تستطيع لينكدإن مساعدتهم على إبراز ملفاتهم الشخصية وإيجاد الوظيفة المناسبة والحصول على معلومات عن الوظائف والمهارات المطلوبة بشكل كبير.

نصائح خبراء التوظيف في لينكدإن لضبط بحثك عن الوظائف والبروز بشكل أفضل في 2025

القدرة على التكيّف: ، مواكبة التغيرات ستزيد فرصك للنمو الوظيفي. يمكنك تسليط الضوء على مهاراتك الشخصية، مثل القدرة على التكيف والاتصال، خلال مرحلة التوظيف، وتخصيص بعض من الوقت لبناء هذه المهارات. يمكنك أيضاً متابعة دورات التعليم من لينكدإن لتحسين مهاراتك مثل بناء المرونة المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي "Building Career Agility and Resilience in the Age of AI" والحصول على وظيفة بناء على المهارات "Landing a Job as a Skills-First Candidate". وهذه المسارات التدريبيّة متاحة مجانًا حتى 31 مارس 2025.

استخدام الذكاء الاصطناعي لصالحك: أكمل وحسّن ملفك الشخصي في لينكدإن لجذب الانتباه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يستخدم موظفو المواهب الذكاء الاصطناعي بشكل شائع للمساعدة في عملية تنقيح الطلبات، إذ أنه من المهم أن تحافظ على تحديث ملفك الشخصي عبر مهاراتك الحالية وخبراتك لجذب اهتمام فرق التوظيف . لدمج الذكاء الاصطناعي في عملك، استفد من خبرات ودروس ومعرفة زملائك وشبكة معارفك للاتصال والتعلم والبقاء على اطلاع وفي المقدمة.

قم بما يناسبك: حدد كيف تتطابق مهاراتك ومؤهلاتك مع مواصفات الوظيفة التي يطرحها أصحاب العمل باستخدام ميزة لينكدإن الجديدة الخاصة بمطابقة الوظائف. سيساعدك هذا الأمر على تحديد أي أدوار تناسبك أكثر وأين تركز وقتك وجهدك.

ابحث بطريقة آمنة: ابحث عن الوظائف التي تم التأكد من صحتها (verified) مما سيساعدك على تحديد أولويات الفرص الوظيفية الموثوقة.

استكشف فرصاً جديدة: استكشف الأدوار الناشئة عبر وظائف لينكدإن الأكثر نموًا، مع رؤى قابلة للتنفيذ مثل الوظائف المفتوحة الحالية، فرص العمل عن بُعد، المهارات الأكثر شيوعًا لكل دور، والمزيد لمساعدة المهنيين على الحصول على وظيفتهم القادمة.

تعرّف على الوظائف الـ١٥ الأسرع نمواً في دولة الإمارات:

1 Media Buyer منسق شراء الإعلانات 1 2 Artificial Intelligence Engineer مهندس ذكاء اصطناعي 2 3 Real Estate Consultant مستشار عقاري 3 4 Sustainability Manager مدير الاستدامة 4 5 Sales Development Representative مندوب تطوير المبيعات 5 6 Tax Manager مدير الضرائب 6 7 Process Engineer مهندس عمليات 7 8 Development Specialist أخصائي التطوير 8 9 Financial Private Client Advisor مستشار مالي خاص 9 10 Machine Learning Engineer مهندس التعلم الآلي 10 11 Infrastructure Engineer مهندس بنية تحتية 11 12 Sales Officer مسؤول المبيعات 12 13 Planning Engineer مهندس تخطيط 13 14 BIM Modeler أخصائي نماذج منمذج معلومات البناء (BIM) 14 15 Analytics Specialist أخصائي تحليلات 15

تعرّف على الوظائف الـ١٥ الأسرع نموًا في المملكة العربية السعودية:

1 BIM Coordinator مهندس نماذج معلومات البناء (BIM) 1 2 Media Buyer منسق شراء الإعلانات 2 3 Human Resources Onboarding Specialist أخصائي تهيئة الموارد البشرية 3 4 Sustainability Manager مدير الاستدامة 4 5 Landscaper مصمم حدائق 5 6 Health and Safety Manager مدير تنفيذ بقسم الصحة والسلامة 6 7 Commissioning Manager مدير التكليف 7 8 Sterilization Technician فني التعقيم الطبي 8 9 SAP Consultant مستشار نظم تخطيط موارد المؤسسة (SAP) 9 10 Quantity Surveyor مراقب الكميات 10 11 Solutions Specialist أخصائي الحلول 11 12 Piping Engineer مهندس خطوط الأنابيب 12 13 Automation Engineer مهندس الأتمتة 13 14 Patient Care Technician فني رعاية المرضى 14 15 Geotechnical Engineer مهندس جيولوجي 15

المنهجية

بحث خبراء الموارد البشرية والمستهلكين حول العالم: أُجري هذا البحث عبر Censuswide خلال الفترة بين 27 نوفمبر و16 ديسمبر 2024 بناء على ردود من 22010 من المستهلكين المستجيبين، و8035 من الخبراء في الموارد البشرية على مستوى العالم في الفترة الممتدة بين 28 نوفمبر و18 ديسمبر 2024.

الأسواق المشمولة هي: المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، الهند، إسبانيا، البرازيل، إيرلندا، هولندا، سنغافورة، اليابان، السويد، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، أستراليا، إندونيسيا وإيطاليا.

توظف شركة Censuswide أعضاء من شركة Market Research Society والتي تتبنى مبادئ ESOMAR الدولية للأبحاث التسويقية والاجتماع. وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة Censuswide هي عضوٌ في المجلس البريطاني للاستطلاعات (British Polling Council).

الوظائف الأكثر نموًا:

قام باحثو فريق الخريطة الاقتصادية الرقمية في لينكدإن بفحص ملايين الوظائف بدءاً بأعضاء لينكدإن من 1 يناير 2022 وحتى 31 يوليو 2024 لحساب معدل النمو لكل مسمى وظيفي. وللحصول على تصنيف، كان من الضروري أن يشهد المسمى الوظيفي نموًا إيجابيًا عبر قاعدة العضوية لدينا وظائف معروضة كافية خلال العام الماضي، إلى جانب نموه بشكل بارز في 2024.

تم تجميع وتصنيف المسميات الوظيفية المتطابقة عبر مستويات الأقدمية مع بعضها البعض، حيث تم استبعاد التدريبات، والفرص الوظيفية التطوعية، والأدوار المؤقتة وأدوار الطلاب، كما تم استبعاد الوظائف التي تهيمن على عملية التوظيف فيها مجموعة قليلة من الشركات في كل بلد.

تستند نقاط البيانات الإضافية لكل مسمى وظيفي إلى ملفات التعريف الشخصية في لينكدإن للأعضاء الذين يحملون المسمى الوظيفي و/أو الوظائف الشاغرة لهذا المسمى الوظيفي في البلد.

نبذة عن "لينكدإن"

تعمل منصة لينكدإن على تعزيز تواصل المهنيين حول العالم للارتقاء بإنتاجيتهم ونجاحهم، وإحداث تغيير إيجابي في الطرق التي تتبناها الشركات للتوظيف والتسويق والبيع. تركز رؤيتنا على توفير فرص اقتصادية للموظفين في سوق العمل الدولية عبر تطوير أول خريطة اقتصادية شاملة في العالم. يبلغ عدد أعضاء "لينكدإن" أكثر من مليار شخص، وتنتشر مكاتبها في مختلف أنحاء العالم. www.linkedin.com / mobile.linkedin.com

للمزيد من المعلومات

لمعرفة المزيد من المعلومات حول تقرير لينكدإن أو لتلقي المزيد من البيانات الرجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:linkedin@kekstcnc.com ويسرنا الإجابة عن أي استفسارات حول استطلاعات مشاعر المهنيين التي تم تحليلها بناءًا البيانات الديموغرافية مثل بيانات النوع والجيل.

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