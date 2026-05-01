ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 5% لتصل إلى 1.2 مليار درهم

المجموعة ترسخ مكانتها القوية التي تتيح لها تحقيق نمو مستدام يولّد قيمة مضافة، مدعومة بميزانية عمومية متينة بإجمالي أصول بقيمة 57.3 مليار درهم

أبوظبي: أعلنت "بيورهيلث" القابضة، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحت الرمز PUREHEALTH)، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026.

رغم بعض التأثيرات المحدودة والمؤقتة المرتبطة بالتطورات الإقليمية، واصلت المجموعة تحقيق أداء قوي ومستقر، مستفيدةً من الطلب المتواصل وتنوع حضورها عبر عدة أسواق. حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 10% مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 7.3 مليار درهم، مدفوعة بالنمو القوي في محفظة الرعاية الصحية الدولية وقطاع التأمين، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 5% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 1.2 مليار درهم، مدفوعة بقوة النموذج التشغيلي للمجموعة، واستمرار توسعها العالمي. وبلغ صافي الأرباح 415 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، متأثراً بالتطورات التنظيمية المرتبطة ببرنامج الشراء الموحد خلال هذه الفترة.

وتعليقاً على نتائج المجموعة، قال سعادة كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة "بيور هيلث": "استهلّت "بيورهيلث" عام 2026 بأداءٍ قوي ومستقرّ، بما يعكس نمواً ملحوظاً على مستوى المجموعة، مدفوعاً بتزايد الطلب على الخدمات الصحية وكفاءة التنفيذ. ويواصل نموذجنا المتكامل للرعاية والتأمين الصحي إثبات فاعليته كركيزة استراتيجية تجمع بين المرونة والانضباط التشغيلي وتوفير فرص نمو على المدى الطويل. كما يشكّل الحضور الدولي المتنامي للمجموعة أحد ركائز النمو الأساسية ، مساهماً في تعزيز تنوّع أعمالنا وتوسعنا، إلى جانب ترسيخ مركزنا الريادي في دولة الإمارات. ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى مواصلة تطوير استراتيجيتنا، وتعزيز مكانة "بيورهيلث" كمنصة عالمية رائدة في قطاع الرعاية الصحية ".

من جانبها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "تعكس نتائج الربع الأول مرونة أعمالنا في أسواقنا الرئيسة، والزخم المتنامي لمحفظتنا الدولية. فقد واصلت كل من مجموعة "سيركل هيلث" ومجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" تحقيق أداء قوي أسهم في توسيع قاعدة إيراداتنا الدولية بصورة ملموسة، ما يعزّز الأسس الاستراتيجية لتوسّعنا العالمي. وفي دولة الإمارات، واصلنا توسيع الطاقة الاستيعابية، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الطبية المعقدة، وتطوير منصة التأمين لدينا، ما يعكس قوة الأساسيات المستدامة في سوقنا المحلي. كما نواصل البناء على قوة منصتنا المتكاملة عبر الارتقاء بخدمات الرعاية الطبية المتميزة، ودفع وتيرة توسعنا الدولي، وترسيخ مكانتنا كمجموعة رائدة عالمياً في قطاع الرعاية الصحية".

أبرز النتائج المالية والتشغيلية في قطاعي الرعاية والتأمين

المحفظة الدولية (الرعاية): حقّقت الإيرادات نموّاً قوياً بنسبة 60% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 2.5 مليار درهم، مدفوعة بمساهمات مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية". كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 60% خلال الربع مقارنة مع العام الماضي، مع بقاء هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك ثابتاً مقارنة مع العام الماضي.

وفي المملكة المتحدة، سجلت "سيركل هيلث" نمواً في الإيرادات بنسبة 9.5% مقارنة مع العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع أعداد المراجعين المقيمين، وزيارات اليوم الواحد، والعيادات الخارجية. وفي اليونان وقبرص، واصلت مجموعة "هيلينيك للرعاية الصحية" تحقيق زخم قوي مع ارتفاع أعداد المراجعين بنسبة 9% مدفوعة بنمو العيادات الخارجية، وأسهمت بمبلغ 785 مليون درهم من إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026.

دولة الإمارات (الرعاية): تراجعت الإيرادات بنسبة 13% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 2.7 مليار درهم، نتيجة للتغيرات التنظيمية، وعلى رأسها تطبيق برنامج الشراء الموحّد في مايو 2025. وبقيت مستويات النشاط الأساسية قوية، مع ارتفاع أعداد المراجعين الخارجيين بنسبة 3%، والمراجعين المقيمين بنسبة 10% خلال الربع الأول من 2026، مقارنة مع العام الماضي. كما ارتفعت أحجام الفحوص المخبرية والعمليات الجراحية بنسبة 2% لكل منهما، فيما ارتفعت معدلات إشغال المستشفيات في دولة الإمارات خلال الربع بمقدار أربع نقاط مئوية لتصل إلى 76% خلال الربع الأول من عام 2026.

التأمين: ارتفعت الإيرادات بنسبة 9% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 2.0 مليار درهم، مدعومة بزيادة بنسبة 5.6% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لتصل إلى 3.8 مليار درهم. وجاء هذا النمو نتيجة قوة معدلات تجديد الوثائق، والانضباط في التسعير، والنمو المستقر في الأعمال الجديدة. كما أسهم ارتفاع عدد المشتركين في التأمين بنسبة 5% ليصل إلى 3.4 مليون مشترك، في تعزيز أداء القطاع خلال الربع الأول من عام 2026.

أبرز المستجدات الاستراتيجية

واصلت "سيركل هيلث" خلال الربع توسيع طاقتها الاستيعابية وخدماتها، بما يشمل إضافة غرف استشارات جديدة في مستشفى "ذا بارك"، ما عزّز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للحالات غير الطارئة.

أصبحت "سيركل هيلث" أول مجموعة مستشفيات خاصة في المملكة المتحدة تعتمد نظام الجراحة الروبوتية "دافنشي 5" من "أنتويتيف"، ما عزّز قدراتها في الجراحات التخصصية عبر شبكتها.

أسهم استحواذ مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" على مستشفى "إيفانجيليسموس"، والذي اكتمل بنهاية الربع الرابع من عام 2025، في توسيع حضور المجموعة في قبرص.

أضافت "صحة" أكثر من 190 سريراً في وحدات العناية المركّزة، وطب الأطفال، والجراحة، والرعاية الطبية، والرعاية طويلة الأمد.

نشرت "بيورلاب" نظاماً لإدارة الخدمات اللوجستية مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يعمل وفقاً لنموذج البرمجيات كخدمة ( SaaS ) في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بهدف رقمنة العمليات اللوجستية عبر الإمارات.

وسّعت "بيور سي إس" نطاق خدمات تقنية المعلومات المقدمة إلى "سيركل هيلث" و"مجموعة هيلينك للرعاية الصحية"، دعماً لمسيرة التحول الرقمي المستمرة.

انطلقت أعمال توسع "ضمان" في قطاع الممتلكات والمسؤوليات بقوة، مع بدء تشغيل جميع خطوط الأعمال، وتحقيق زخم مبكر في السوق، وأقساط تأمين مكتتبة أولية بلغت 21 مليون درهم.

نظرة مستقبلية

تتوقع "بيورهيلث" مواصلة تحقيق نمو مستدام مدعوم بتوسع ودمج محفظتها الدولية، والنمو المنضبط في قطاع التأمين بما في ذلك الممتلكات والمسؤوليات، واستمرار الطلب في عملياتها الأساسية في دولة الإمارات، واستثماراتها المتواصلة في التكنولوجيا والحلول الرقمية.

وتتوقع المجموعة أن تواصل محفظتها الدولية، التي تتسم بارتفاع الربحية والإسهام في تحقيق القيمة، تعزيز دورها المتزايد الأهمية في دفع نمو الإيرادات وتنويع مصادرها على المدى المتوسط، مع استمرار الأصول المُستحوذ عليها حديثاً في التوسع وتحقيق التكامل فيما بينها. وفي الوقت ذاته، ستواصل بيورهيلث الاستثمار في توسيع الطاقة الاستيعابية، وتعزيز مستوى الخدمات والتخصصات السريرية للحالات المعقدة والحرجة ضمن شبكتها، إلى جانب تسريع المبادرات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المرضى.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

- أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

