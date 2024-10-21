شركة "تيكوم للاستثمارات منطقة حرة ذ.م.م" التابعة لمجموعة تيكوم تنجز عملية استحواذ إستراتيجية على أصول تجارية من فئة الدرجة الأولى في مدينة دبي للإنترنت، بما ينسجم مع خارطة طريق المجموعة المحددة والرامية إلى مواصلة سجلها الحافل بالإنجازات والأداء القوي

الموقع الإستراتيجي لمجمّع "أوفيس بارك" ضمن وجهة الأعمال الأكبر إقليمياً لصُناع التكنولوجيا والتابعة لمجموعة تيكوم، إلى جانب قاعدة عملائه المميزة، يجعلان منه فرصة استثمارية واعدة لتعزيز محفظة المجموعة

مع إنجاز عملية الاستحواذ، تتخطّي قيمة استثمارات مجموعة تيكوم في الأصول التجارية والصناعية 2.7 مليار درهم إماراتي خلال عام 2024

الاستحواذ يتماشى مع إحدى الركائز الأساسية في إستراتيجية نمو مجموعة تيكوم والتي تتمثل في استكشاف مصادر جديدة للنمو والاستفادة من الفرص الفريدة المتاحة في سوق العقارات التجارية بدبي في ظل استمرار الطلب القوي على الأصول التجارية من فئة الدرجة الأولى

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي والمُشار إليها في ما يلي بـ "الشركة" أو "المجموعة" والتي تملك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تركّز على قطاعات حيوية في دبي، عن إنجازها عملية الاستحواذ على مجمّع "أوفيس بارك" من شركة "الإمارات ريت" مقابل 720 مليون درهم إماراتي، بما يسهم في تعزيز محفظة المجموعة من الأصول التجارية المتميّزة و ترسيخ مكانتها الرائدة ضمن قطاع العقارات التجارية في دبي.

يمتاز مجمّع "أوفيس بارك" بموقعه الإستراتيجي في مدينة دبي للإنترنت، وجهة الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والتابعة لمجموعة تيكوم، الأمر الذي يعكس التزام المجموعة بتحقيق النمو الإستراتيجي المستدام والحفاظ على الأداء المالي القوي عبر تعزيز محفظتها من الأصول التجارية المتميزة. وتسهم عملية الاستحواذ في تخطّي قيمة استثمارات مجموعة تيكوم في خطتها التوسعية 2.7 مليار درهم إماراتي خلال عام 2024. ويُعدّ هذا المجمّع من أبرز الأصول التجارية من فئة الدرجة الأولى التي تملك إمكانات واعدة بتحقيق عائدات مستدامة وقيمة مضافة أكبر، حيث سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الأداء المالي للمجموعة.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أكّد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أنّ الاستحواذ على مجمّع "أوفيس بارك" يعزّز الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة تيكوم كمحرك إستراتيجي لقطاع الأعمال في دبي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة ضمن قطاع العقارات التجارية في الإمارة الذي يواصل التفوّق على نظرائه حول العالم.

وقال عبدالله بالهول: "يسهم أداؤنا التشغيلي والمالي المتميّز في تعزيز محفظة مجموعة تيكوم وقدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على الأصول التجارية والصناعية من فئة الدرجة الأولى بشكل فاعل، حيث تواصل دبي المضي قدماً في مسيرة النمو والإنجازات الاقتصادية، بفضل مقوّماتها الأساسية الراسخة وإستراتيجياتها الطموحة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33. ونؤكد التزامنا بمواصلة تعزيز بيئات الأعمال المتخصصة التابعة للمجموعة، وتزويدها بكل ما يلزم من مقومات وحلول مبتكرة لدعم الشركات والمواهب التي تجذبها دبي بصفتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، ووجهة عالمية مفضلة للاستثمار والأعمال".

وتتماشى عملية الاستحواذ على مجمّع "أوفيس بارك" مع إحدى الركائز الأساسية في إستراتيجية نمو مجموعة تيكوم والتي تتمثل في استكشاف مصادر جديدة للنمو وتعزيز محفظة أصولها والاستفادة من الفرص الفريدة المتاحة في سوق العقارات التجارية بدبي في ظل استمرار الطلب القوي على الأصول التجارية من فئة الدرجة الأولى.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجمّع "أوفيس بارك" يتألف من خمسة مبانٍ مترابطة بمساحات إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 370,761 قدماً مربّعاً. ويمتاز بتصميمه العصري وإطلالاته الرائعة على ساحل دبي بما في ذلك "نخلة جميرا"، الأمر الذي يعزز جاذبيته كوجهة مفضلة للعلامات التجارية المرموقة. وتبلغ نسبة الإشغال الحالية في مجمّع "أوفيس بارك" 88%، علماً أنّه مقر لنخبة من أبرز الشركات العالمية على غرار "كوكا كولا" و"أوبر" و"ريد هات".

المزايا الرئيسية لمجمّع "أوفيس بارك"

إيرادات سنوية تتجاوز 60 مليون درهم إماراتي، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المالي للمجموعة تظهر نتائجه اعتباراً من الربع الرابع من العام 2024

وجود فرص جيدة للنمو من خلال زيادة متوسط معدلات الإيجار ورفع نسبة الإشغال، بما يضمن المزيد من العائدات

تدفقات دخل مستقرة ومستدامة في ظلّ ارتفاع معدل الاحتفاظ بالعملاء ووجود متوسط جيد لعقود الإيجار بما يزيد عن عامين

يتميز بوجود مرافق متعدّدة الاستخدامات مع وجود عدد من المتاجر والمطاعم بالإضافة إلى المكاتب

المجمّع مجهّز بمواقف سيارات تتّسع لما يزيد عن 800 سيارة، بما يضمن للعملاء والزوّار تجربة مميزة وسلسة

تواصل مجموعة تيكوم الحفاظ على مركزها المالي القوي، في ظلّ إسهام معدلاتها الإيجابية من الروافع المالية والسيولة والشروط الائتمانية المواتية في تعزيز إمكانياتها المالية لمواصلة القيام بعمليات استحواذ إستراتيجية واغتنام فرص النمو المتاحة. والجدير بالذكر بأن المجموعة قامت بتمويل عملية الاستحواذ هذه بالاعتماد على المصادر المالية الداخلية للمجموعة والتسهيلات الائتمانية المتوفرة. كما حرصت المجموعة على الالتزام التام بكافة اللوائح التنظيمية في السوق وضوابط الحوكمة بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.

-انتهى-

#بياناتشركات