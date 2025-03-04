حظي المشروع باهتمام واسع، حيث تم بيع أكثر من 300 وحدة خلال المراحل الأولية من الإطلاق، في ظل ارتفاع الطلب على المنازل في جزيرة السعديات

تضم المرحلة الأخيرة من المشروع شقق مكوّنة من غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، ومنازل تاون هاوس، مع إطلالات بانورامية على متحف زايد الوطني والخليج العربي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار العقارية ("الدار") اليوم عن إطلاق 72 وحدةً سكنية استثنائية تشمل شققاً وتاون هاوس ضمن مشروع "ممشى جاردنز" في جزيرة السعديات. ويأتي هذا الإطلاق استكمالاً للنجاح الكبير التي حققته المراحل الأولى من المشروع خلال العام 2024، وتؤكد المرحلة الأخيرة من المشروع الطلب المتنامي على المنازل الفاخرة في أكثر المناطق تميزاً وطلباً في إمارة أبوظبي.

المبنى السكني السادس ضمن مشروع "ممشى جاردنز" في جزيرة السعديات، والذي يضم 72 وحدة سكنية تشمل شققاً وتاون هاوس، مصممة لتوفر تجربة سكنية راقية وسط بيئة ساحلية متميزة. ويأتي هذا الإطلاق استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع في نوفمبر 2024، حيث يعكس الطلب المتنامي على المنازل الفاخرة في أكثر المناطق تميزاً وطلباً في إمارة أبوظبي.

وفي ظل الإقبال الكبير الذي أدى إلى بيع أغلب وحدات المشروع المطروحة، يضم المبنى الجديد عدداً محدوداً من الوحدات السكنية، تشمل شققاً من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات تاون هاوس مكونة من غرفتين وثلاث غرف نوم، تتميز جميعها بإطلالات بانورامية على متحف زايد الوطني ومياه الخليج العربي. وتتضمن الشقق ووحدات التاون هاوس ذات الغرفتين والثلاث غرف نوم على غرفة دراسة أو غرفة للخدم.

وعلى بُعد 200 متر فقط من شاطئ ممشى السعديات، سيتمتع القاطنون بمجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات الراقية المماثلة لتلك المقدّمة في المنتجعات، مثل خدمات الكونسيرج، وتنظيف الغرف، ورعاية الحيوانات الأليفة. ويعزز هذا المجمّع أجواء الاسترخاء والترف من خلال أجنحة رياضية، وحمامات السباحة، ومساحات تأمل هادئة، مما يخلق تجربة عيش استثنائية تعكس معياراً جديداً لأسلوب الحياة الفاخر في جزيرة السعديات.

يجمع مشروع "ممشى جاردنز" بين دفء المنزل مع ترف الضيافة الفندقية، ضمن مجمّع سكني يقدم تجربة عيش تعزز رفاه قاطنيه. وقد تم تنفيذ التصاميم الداخلية بعناية فائقة تحت إشراف "ماسترد آند لينن"، ما يمنح كل منزل طابعاً أنيقاً وعصرياً. إذ يمكن لمالكي الوحدات الاختيار بين اثنين من مخططات التصميم الداخلي، يشتملان على مطابخ مجهزة بالكامل بأرقى التجهيزات، بالإضافة إلى أنظمة المنزل الذكي، فضلًا عن مساحات تخزين مدمجة داخل كافة المنازل.

ويتميز المشروع بتصميم مبتكر من شركة "إيه سي إم إي آركتكتشر"، حيث تحيط المنازل حدائق خضراء وارفة تحتضن نباتات محلية وتستخدم أنظمة ريّ موفّرة للمياه، تساهم في الحفاظ على المساحات الخضراء مع استهلاك أقل كمية ممكنة من المياه.

ويضم المشروع ممشىً يمتد على طول المجمّع ويتيح لقاطنيه الوصول إلى بعض أبرز الوجهات الثقافية والترفيهية في جزيرة السعديات. كما سيستمتع قاطنيه بخيارات تجزئة استثنائية في سعديات غروف، بالإضافة لسهولة الوصول إلى شاطئ ممشى السعديات الذي يشهد حالياً أعمال تطوير لإضافة أجواء الريفييرا الفرنسية على سواحله مع مجموعة راقية من التجارب والمرافق العصرية.

ويحتضن المجمّع السكني مجموعة واسعة من المرافق المتكاملة، بما في ذلك مساحات تجزئة، وصالات رياضية، وغرف لممارسة اليوغا، بالإضافة إلى حمامات سباحة ومساحات لعب للأطفال، ومنطقة ألعاب متعددة الاستخدامات، كما يضم مساحات للتأمل والاسترخاء والاستجمام. ولضمان أقصى درجات الراحة والرفاهية، يضم المشروع مواقف سيارات تحت الأرض، ومرافق لتخزين الدراجات، وصالات للقاطنين مع مساحات عمل وصالات استراحة، بالإضافة إلى خدمات راقية على طراز المنتجعات، تشمل خدمات صف السيارات، والكونسيرج، وتنظيف الغرف، ورعاية الحيوانات الأليفة.

وتماشياً مع أهداف الدار لتعزيز ممارسات العيش والبناء المستدامة، يستهدف المشروع الحصول على تصنيف "3 لآلئ" بموجب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج "استدامة"، وتصنيف نجمتين من "فيتويل" – نظام الشهادات الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية. وستكون 50% من مواقف السيارات المخصصة للوحدات السكنية جاهزة لتصبح محطات شحن للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى العديد من مسارات المشي التي تتخلل المجمّع.

من المقرر أن تبدأ عمليات بيع الوحدات في 3 مارس 2025 للراغبين بالشراء من كافة الجنسيات. وبإمكان المهتمين بالتملك في المشروع زيارة مركز مبيعات الدار في الدار سكوير في أبوظبي أو مركز مبيعاتها في دبي بالقرب من كايت بيتش على طريق شاطئ جميرا.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 42 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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