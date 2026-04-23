دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت Submer، المزود الرائد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، عن توسيع محفظتها التقنية وقدراتها العالمية لتزويد الخدمات من خلال الاستحواذ على شركة Radian Arc Operations Pty Ltd في وقت سابق من هذا العام. ويعزز هذا الاستحواذ مكانتها كمزود متكامل للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وقدرتها على خدمة المؤسسات ومشغلي الاتصالات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ويذكر أن سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط يشهد نمواً متسارعاً، حيث من المتوقع أن يصل إلى 7.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.36% خلال الفترة من 2026 إلى 2031، مدعوماً ببرامج التحول الرقمي التي تقودها الحكومات، بما في ذلك استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 ورؤية السعودية 2030. وتعكس البرامج السيادية في المنطقة تحولاً كبيراً، حيث أصبح الاستثمار في البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية وليس مجرد أولوية تقنية.

وفي هذا الصدد قال خالد الجامد، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى Submer: "أمضينا عقداً من الريادة في مجال التبريد السائل، وقد أتاح لنا هذا الأساس الانتقال إلى مرحلة أكبر بكثير، تتمثل في تحمل المسؤولية الكاملة عن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بدءاً من مستوى الشرائح وصولاً إلى التشغيل الفعلي. ويُعد الشرق الأوسط منطقة تتجسد فيها طموحات ريادة الذكاء الاصطناعي بشكل حقيقي، حيث يحتاج المشغلون إلى شريك قادر على التنفيذ، وليس مجرد تقديم الاستشارات. فالمشغلون والحكومات يسعون إلى بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي تعمل اليوم، وتحقق عوائد، وقابلة للتوسع مستقبلاً. ونحن من بين عدد قليل جداً من الشركات القادرة فعلياً على تقديم ذلك عبر جميع طبقات هذه المنظومة."

وتجمع منظومة السحابة المتكاملة للشركة بين inferX، ذراع مجموعة Submer للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والنقاط النهائية، وشريك NVIDIA Cloud الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، مع منصة البنية التحتية للحوسبة الطرفية المعتمدة على وحدات معالجة الرسوميات من Radian Arc . وينتج عن ذلك نموذج بنية تحتية ثنائي المستويات، يقدم خدمات سحابية سيادية بمواصفات شركات الاتصالات تعمل على مستوى النواة وعلى حافة الشبكة، ما يتيح للمشغلين تشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي عالية الأداء بالقرب من المستخدمين النهائيين، مع بقاء البيانات داخل الحدود الوطنية بشكل كامل.

منصة مصممة للتنفيذ عبر جميع الطبقات

تمتد محفظة مجموعة Submer الموسعة الآن لتشمل كامل منظومة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى أكثر من 5 غيغاواط من الأراضي وسلاسل إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند والشرق الأوسط، وذلك من خلال تحالفات قائمة مع الشركاء لتوفير القدرة الأساسية لدعم عمليات نشر الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم على نطاق واسع. وتجمع وحدة أعمال السحابة للذكاء الاصطناعي بين inferX وقدرات السحابة الطرفية السيادية الموجهة لقطاع الاتصالات، إلى جانب خدمات استدلال الذكاء الاصطناعي. وتدعم ذلك خبرات متكاملة في التصميم والبناء لمراكز البيانات المعيارية الجاهزة للتشغيل، سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى مزودي الخدمات على نطاق فائق.

وترتكز هذه المنظومة على خبرات Submer Group العميقة في تكنولوجيا المعلومات والتبريد السائل، والتي تشمل تصميم الأنظمة داخلياً والتركيب وتقنيات التبريد السائل المتقدمة ومنصات الحوسبة المتكاملة للذكاء الاصطناعي مع الشبكات والتخزين، سواء بشكل مباشر أو عبر شركاء استراتيجيين. كما يعتبر بُعد الحوسبة الطرفية ذا أهمية خاصة لمشغلي الاتصالات الذين يدمجون البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ضمن شبكاتهم في المنطقة لدعم التطبيقات مثل الألعاب السحابية والتحليلات الآنية والخدمات الرقمية الوطنية. ومن خلال Radian Arc، تعالج inferX هذا التوجه عبر نشر قدرات الحوسبة المعتمدة على وحدات معالجة الرسوميات والتخزين والشبكات مباشرة داخل أكثر من 80 شبكة لمشغلي الاتصالات حول العالم، مما يمكّن المشغلين من تحقيق عوائد من البنية التحتية الطرفية الخاصة بهم.

نبذة عن مجموعة Submer

تقدم مجموعة Submer - من خلال قسمها inferX - منظومة متكاملة للبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، بدءاً من تصميم المرافق وتقنيات التبريد السائل، وصولاً إلى خدمات الحوسبة السحابية المعتمدة على وحدات معالجة الرسوميات عند حافة شبكات الاتصالات. تقوم Submer بتصميم وبناء وإدارة بنية تحتية معيارية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مع تحقيق كفاءة طاقة معتمدة تقل عن 1.03 PUEودون استهلاك مباشر للمياه. كما تدير inferX، بصفتها شريك NVIDIA Cloud، بنية neocloud التي تقدم خدمات وحدات معالجة الرسوم كخدمة، وأدوات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة عبر مراكز البيانات الأساسية وبيئات الحافة. ومن خلال Radian Arc، تقوم inferX بنشر قدرات حوسبة وحدات معالجة الرسوم عالية الأداء مباشرة داخل أكثر من 80 شبكة لمشغلي الاتصالات حول العالم، ما يتيح تقديم خدمات ألعاب سحابية ذات زمن استجابة سريع للمستهلكين، وتشغيل تطبيقات استدلال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات ودعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي السيادية للحكومات لتوفر هذه المنظومة لشركات الاتصالات والمؤسسات شريكاً موحداً ومتكاملاً رأسياً للبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي. كما تحظى Submer بدعم من M&G Investments وPlanet First Partners وNorrsken VC. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط: www.submer.com.

