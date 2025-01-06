القاهرة : أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 718 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 371 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 255 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 92 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهراً، وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.

وقد صرح عمرو أبو العزم المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر عن سعادته بإتمام اول إصدار سندات توريق للشركة مما يساهم في استمرار النمو الملحوظ والمستدام للشركة وتنافسيتها في السوق المحلي من جهة وتحسين مؤشراتها المالية من جهة أخري. وعبر أيضا عن تقديره للجهود المبذولة من فريق العمل في شركة إرادة من أجل نجاح الإصدار واضافتها لسجل الإنجازات الواسعة منذ تأسيس الشركة.

ومن جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الخاص بشركة إرادة وهو يعد الإصدار الأول منذ تأسيسها، ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 4 مليارات جنيه مصري، حيث يعد هذا الإصدار خاتمة قوية لعام 2024، كما أضاف هلال بأن سي آي كابيتال تواصل تعزيز مكانتها كالمجموعة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة وذلك من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة بمختلف القطاعات.

وعبر محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام أول اصدار لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والذي يأتي ضمن استراتيجية قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال لجذب شركات جديدة لأسواق الدين المحلية من قطاعات مختلفة. كما أعرب عباس عن فخره بالتعامل مع شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر حيث يتطلع للمزيد من التعاون المثمر مما يسهم في نمو شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر كمنافس قوي في سوق التمويل غير المصرفي من جهة وتعميق دور أسواق الدين كمصدر تمويل مستدام للشركات من جهة أخري.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيدفورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيويورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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